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Đấu giá 4 lô 'đất vàng' Thủ Thiêm trên hệ thống của Bộ Công an

Duy Quang

TPO - TPHCM sẽ tổ chức đấu giá 4 lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào ngày 27/11 trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an, theo phương thức trả giá lên. Tổ chức, cá nhân tham gia phải nộp tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm, dao động từ gần 349 tỷ đến hơn 526 tỷ đồng, tuỳ theo giá trị từng lô đất.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TPHCM vừa thông báo niêm yết, công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 4 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Các khu đất hiện thuộc quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM.

Theo đó, các phiên đấu giá sẽ diễn ra trong ngày 27/11 trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an, theo phương thức trả giá lên.

Trong 4 khu đất được đưa ra đấu giá, lô 1.K3.5.HH (ký hiệu cũ 3-12) có diện tích lớn nhất (hơn 10.059 m2) có giá khởi điểm trên 10.198 tỷ đồng. Chi phí xây dựng dự kiến của dự án khoảng 1.769 tỷ đồng.

Để tham gia đấu giá lô đất này, doanh nghiệp phải nộp khoản tiền đặt trước hơn 2.039 tỷ đồng, đồng thời chứng minh vốn chủ sở hữu tối thiểu trên 2.393 tỷ đồng.

Lô 1.K3.1.OD có diện tích 8.568 m2, được đấu giá để thực hiện dự án nhà ở với chiều cao tối đa 10 tầng, tương đương 40 m, quy mô dân số khoảng 1.067 người. Lô đất này có giá khởi điểm hơn 2.632 tỷ đồng.

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TPHCM sẽ tổ chức đấu giá 4 lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào ngày 27/11 trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an.

Trong khi đó, lô 1.K3.4.HH rộng 6.446 m2 được quy hoạch phát triển tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ, cao tối đa 6 tầng, đáp ứng quy mô dân số khoảng 608 người. Lô đất này có giá khởi điểm hơn 2.091 tỷ đồng.

Lô 1.K3.3.HH có diện tích 5.009,1 m2, cũng được quy hoạch thành tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ, với chiều cao tối đa 10 tầng và quy mô dân số khoảng 810 người. Lô đất này có giá khởi điểm hơn 1.744 tỷ đồng.

Tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm, dao động từ gần 349 tỷ đến hơn 526 tỷ đồng. Người có nhu cầu tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ trực tuyến và hai bộ hồ sơ niêm phong từ nay đến 17h ngày 11/11. Thời hạn cuối để nộp tiền đặt trước là 17h ngày 25/11.

Đối với tổ chức tham gia, điều kiện bắt buộc là phải hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư dự kiến của từng dự án. Nhóm công ty mẹ, công ty con hoặc tập đoàn kinh tế có khả năng chi phối hoạt động của nhau chỉ được cử một đại diện tham gia đấu giá đối với một lô đất.

Trường hợp người tham gia là cá nhân, nếu trúng đấu giá phải cam kết thành lập tổ chức kinh tế để triển khai dự án. Nếu hết thời hạn nộp tiền sử dụng đất mà chưa thành lập doanh nghiệp, kết quả trúng đấu giá sẽ bị hủy và toàn bộ tiền đặt cọc bị tịch thu.

Ngoài ra, trong quá trình đấu giá trực tuyến, người trả giá cao nhất nếu rút lại mức giá đã đưa ra sẽ bị truất quyền tham gia và không được hoàn trả tiền đặt trước.

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