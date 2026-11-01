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Gần 1 nghìn căn biệt thự, nhà liền kề ở TPHCM được cấp sổ sau gỡ vướng

Duy Quang

TPO - Dự án Khu dân cư thu nhập thấp xã An Phú, Khu nghỉ dưỡng Madison Hồ Tràm, Khu du lịch và biệt thự cao cấp Oceanami, Khu nhà ở 13,6 ha ở phường Bình Lợi Trung được Tổ Công tác 1645 tháo gỡ vướng mắc để xem xét cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Tổ Công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM làm tổ trưởng cùng các thành viên đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp bất động sản để xem xét tháo gỡ vướng mắc, cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Theo đó, tại dự án Khu dân cư thu nhập thấp xã An Phú ở phường An Phú, do Công ty CP Đất Mới làm chủ đầu tư, quy hoạch được duyệt gồm 51 căn nhà liên kế. Theo quy định, doanh nghiệp phải xây dựng nhà hoàn chỉnh trước khi chuyển nhượng, nhưng đã bán toàn bộ 51 nền đất cho người dân tự xây nhà khi chưa đủ điều kiện.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, dự án còn nhiều tồn tại về hạ tầng, trong đó có 28 nền đất sai vị trí. Trước đó, dự án đã có kết luận thanh tra và chỉ đạo xử lý của UBND tỉnh Bình Dương cũ.

Ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư chấp hành nghiêm các kết luận, chỉ đạo, thực hiện nộp phạt. Đồng thời lập, trình phê duyệt và hoàn thiện hạ tầng, hoàn tất thủ tục quy hoạch, làm rõ hiện trạng các công trình đã xây dựng. Đây là cơ sở để Tổ Công tác 1645 xem xét các bước tiếp theo, giải quyết cấp giấy chứng nhận cho người dân.

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Dự án Khu nghỉ dưỡng Madison Hồ Tràm được cấp giấy chứng nhận.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Madison Hồ Tràm ở xã Hồ Tràm, do Công ty TNHH Madison Land làm chủ đầu tư, quy mô gồm 52 căn biệt thự, block khách sạn 12 tầng và các hạng mục khác. Sau khi nghe ý kiến các thành viên, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất giải quyết cấp giấy chứng nhận cho dự án.

Tại dự án Khu du lịch và biệt thự cao cấp Oceanami ở xã Phước Hải, do Công ty CP Du lịch Hoa Anh Đào làm chủ đầu tư, diện tích đất thương mại, dịch vụ hơn 207.519 m2, quy mô 351 căn biệt thự cùng các công trình phục vụ nghỉ dưỡng, Tổ Công tác 1645 nhận định đủ cơ sở xem xét cấp giấy. Tuy nhiên, Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM được yêu cầu lấy ý kiến Sở Tài chính, làm rõ mục tiêu đầu tư trước khi thực hiện.

Với dự án Khu nhà ở 13,6 ha ở phường Bình Lợi Trung, do Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh nhà Nhật Thành làm chủ đầu tư, trong 223 nền còn lại sau chuyển nhượng, có 131 nền đã được cấp giấy chứng nhận, 92 nền chưa thực hiện thủ tục.

Do diện tích dự án tăng hơn 500 m2 so với quy hoạch, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư cam kết hoàn thiện hạ tầng và thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung. Trước mắt, Tổ Công tác 1645 chỉ giải quyết cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

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