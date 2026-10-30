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Xe

Hà Nội điều chỉnh lộ trình hai tuyến buýt 104 và 16

P.V

Từ ngày 1/11/2026, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) điều chỉnh điểm đầu cuối, lộ trình và chỉ tiêu vận hành hai tuyến buýt số 104 và 16 nhằm phục vụ thi công dự án xây dựng tuyến đường Quốc lộ 1A, đồng thời tăng cường kết nối với Bến xe Yên Sở.

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Tuyến buýt số 16 hoạt động trên đường

Theo thông báo của Transerco, việc điều chỉnh được thực hiện theo quyết định của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, áp dụng từ ngày 1/11/2026. Đây là phương án tổ chức lại hoạt động của hai tuyến buýt nhằm phù hợp với yêu cầu thi công hạ tầng giao thông, đồng thời tăng cường khả năng kết nối vận tải hành khách công cộng tại khu vực phía Nam Thủ đô.

Cụ thể, tuyến buýt số 104 sẽ được điều chỉnh điểm đầu cuối từ Bến xe Nước Ngầm về phường Hoàng Liệt, vị trí cạnh tường rào Trường Tiểu học Linh Đàm. Sau điều chỉnh, tuyến có tên gọi Mỹ Đình - Hoàng Liệt.

Đối với tuyến buýt số 16, điểm đầu cuối cũng được chuyển từ Bến xe Nước Ngầm về Bến xe Yên Sở. Tên tuyến sau điều chỉnh là Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Yên Sở.

Việc đưa Bến xe Yên Sở trở thành điểm đầu cuối của tuyến buýt số 16 được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối giữa mạng lưới xe buýt với đầu mối vận tải này, tạo thêm lựa chọn đi lại cho hành khách. Trong khi đó, việc điều chỉnh điểm cuối tuyến 104 về khu vực phường Hoàng Liệt giúp tổ chức hoạt động vận tải phù hợp với phương án phục vụ thi công dự án Quốc lộ 1A.

Về chỉ tiêu dịch vụ, các tuyến buýt sau điều chỉnh duy trì tần suất hoạt động 14-15-20 phút/chuyến/lượt. Thời gian hoạt động tại đầu A từ 5h đến 21h15; tại đầu B từ 4h50 đến 21h15.

Transerco khuyến nghị hành khách chủ động cập nhật thông tin trước khi lựa chọn hành trình, đặc biệt lưu ý những thay đổi về điểm đầu cuối và lộ trình của hai tuyến kể từ ngày 1/11. Thông tin chi tiết về lộ trình, vị trí các điểm dừng, đỗ, thời gian hoạt động và biểu đồ giờ xe chạy được cập nhật trên hệ thống tra cứu trực tuyến tại địa chỉ http://timbus.vn. Hành khách có thể truy cập website và nhập số hiệu tuyến để tìm kiếm thông tin cần thiết.

Việc điều chỉnh hai tuyến buýt là một trong những giải pháp tổ chức vận tải công cộng phù hợp với tiến độ triển khai các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn Hà Nội, đồng thời hướng tới duy trì hoạt động xe buýt ổn định, bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân.

#buýt Hà Nội #tuyến buýt 104 #tuyến buýt 16 #Transerco #Bến xe Yên Sở #Quốc lộ 1A

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