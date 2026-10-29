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Xe

Toyota tính bán xe điện giá 'mềm' hơn ở Đông Nam Á

Lê Tuấn

TPO - Toyota đang xem xét bổ sung các mẫu ô tô điện cho thị trường Indonesia, trong đó có khả năng đưa ra sản phẩm với giá bán thấp hơn bZ4X hiện nay.

Ông Nandi Julyanto, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Toyota Indonesia chia sẻ rằng hãng sẽ tiếp tục điều chỉnh danh mục sản phẩm ô tô điện chạy pin (BEV) để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Đáng chú ý, vị này cũng cho biết hãng đang cân nhắc phát triển những mẫu xe khác phù hợp hơn với điều kiện thị trường Indonesia. Dù chưa tiết lộ tên xe hay thời điểm ra mắt, hãng để ngỏ khả năng giới thiệu ô tô điện có giá dễ tiếp cận hơn.

“Hiện tại, chúng tôi có bZ4X. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nghiên cứu những mẫu xe phù hợp hơn. Hy vọng các sản phẩm mới sẽ có giá dễ tiếp cận hơn”, ông Nandi cho biết.

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bZ4X là mẫu ô tô thuần điện được Toyota lắp ráp và phân phối tại thị trường Indonesia.

Tuy nhiên, Toyota chưa công bố phân khúc, thông số kỹ thuật hay mức giá dự kiến của các mẫu xe điện mới. Vì vậy, chưa thể chắc chắn sản phẩm sắp tới sẽ nằm dưới bZ4X về giá bán hay được phát triển theo định hướng khác.

Theo bảng giá niêm yết tại Jakarta vào tháng 10/2026, Toyota bZ4X hiện bán ra với hai phiên bản. Bản tiêu chuẩn bZ4X Standard sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD), có giá khởi điểm 799 triệu rupiah Indonesia (khoảng 1,14 tỷ đồng).

Trong khi đó, bZ4X Touring được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD), có giá từ 889 triệu rupiah (khoảng 1,27 tỷ đồng).

Ngoài bZ4X, Toyota còn phân phối mẫu SUV điện Urban Cruiser tại Indonesia với giá từ 759-763 triệu rupiah (hơn 1,08 tỷ đồng). Tuy nhiên, mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ, thay vì sản xuất nội địa như bZ4X.

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SUV điện đô thị Toyota Urban Cruiser.

Theo Kompas, nếu Toyota Indonesia đưa thêm một mẫu xe thuần điện có giá phải chăng hơn ra thị trường, danh mục ô tô điện của hãng sẽ có thêm lựa chọn dành cho nhóm khách hàng nhạy cảm về giá. Dù vậy, kế hoạch này vẫn đang trong quá trình xem xét và sẽ cần thêm thông tin xác nhận chính thức từ nhà sản xuất.

Trong trường hợp mẫu xe điện mới thực sự được sản xuất, không ngoại trừ khả năng sản phẩm này cũng sẽ được xuất khẩu sang các thị trường lân cận như Việt Nam. Ở nước ta, Toyota Việt Nam đang bán một số mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia bao gồm: Innova Cross, Yaris Cross, Raize, Wigo cùng một số phiên bản của Fortuner.

Dẫu vậy, ở thời điểm hiện tại, Toyota đang tập trung đẩy mạnh mảng xe hybrid khi vừa đầu tư thêm 283 triệu USD để xây dựng dây chuyền sản xuất mới tại Việt Nam.

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