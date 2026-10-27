Hilux và FJ góp mặt tại VOC 2026, Toyota mang đến trải nghiệm gì?

Toyota đưa trải nghiệm off road đến gần khán giả VOC 2026 qua gian trưng bày Hilux, Land Cruiser FJ và đường lái thử được thiết kế riêng.

Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) sẽ diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 01/11 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội. Bên cạnh những màn tranh tài trên đường đua, sự kiện còn mang đến cơ hội để khán giả khám phá các dòng xe và trực tiếp trải nghiệm cảm giác cầm lái trên địa hình.

Đồng hành cùng mùa giải năm nay, Toyota Việt Nam giới thiệu hai dòng xe mang đậm tinh thần off-road: bán tải Hilux và SUV Land Cruiser FJ. Gian hàng cùng khu vực lái thử riêng của hãng hứa hẹn trở thành điểm dừng chân dành cho những người yêu xe, thích khám phá và muốn tìm hiểu khả năng vận hành ngoài đường nhựa.

Hilux và FJ hội tụ tại gian hàng Toyota

Sự xuất hiện của Hilux và Land Cruiser FJ mang đến hai lựa chọn khác nhau cho khách tham quan quan tâm đến xe địa hình. Một bên là dòng bán tải gắn với hình ảnh đa dụng, phục vụ công việc lẫn những chuyến đi khám phá; bên còn lại là mẫu SUV mang tên Land Cruiser, hướng sự chú ý đến phong cách việt dã nhưng cũng rất linh hoạt khi di chuyển trong phố. Đây cũng là hai dòng xe được Toyota giới thiệu tại PVOIL VOC 2026.

Tại gian hàng, khách tham quan có thể tiếp cận trực tiếp các mẫu xe, quan sát thiết kế, tìm hiểu không gian nội thất và những chi tiết phục vụ nhu cầu sử dụng thực tế. Việc đặt hai dòng xe trong cùng một không gian giúp người xem có thêm góc nhìn về cách lựa chọn một chiếc xe phù hợp với công việc, sinh hoạt hằng ngày hay những hành trình xa.

Không gian trưng bày còn là nơi khách tham quan có thể dành thời gian xem kỹ những yếu tố thường khó đánh giá chỉ qua hình ảnh. Từ tư thế ngồi sau vô lăng, tầm quan sát đến cách bố trí các vị trí sử dụng trong cabin, mỗi chi tiết đều góp phần định hình cảm nhận ban đầu về chiếc xe. Với những ai đang cân nhắc giữa bán tải và SUV, việc tiếp cận Hilux cùng FJ tại một địa điểm cũng giúp quá trình tìm hiểu trở nên thuận tiện hơn.

Với người đang tìm hiểu Hilux hoặc FJ, đây còn là dịp kết nối những thông tin về sản phẩm với trải nghiệm thực tế ngay tại một sự kiện chuyên về địa hình.

Trực tiếp cầm lái trên đường thử được thiết kế riêng

Điểm nhấn trong hoạt động của Toyota tại PVOIL VOC 2026 là đường thử off-road được thiết kế chuyên biệt. Không gian trải nghiệm đưa khách tham gia đến gần hơn với những tình huống vận hành ít gặp khi di chuyển trong đô thị.

Trên địa hình, cảm nhận về một chiếc xe đến từ nhiều yếu tố: cách động cơ phản hồi khi người lái điều tiết chân ga, khả năng duy trì độ bám, chuyển động của hệ thống treo hay mức độ dễ kiểm soát khi mặt đường thay đổi. Trực tiếp ngồi sau vô lăng giúp khách tham gia có cơ hội quan sát và cảm nhận những yếu tố ấy rõ hơn.

Hoạt động lái thử cũng mở thêm một cách thưởng thức VOC. Sau khi theo dõi các đội đua lựa chọn hướng đi và vượt chướng ngại vật, khán giả có thể bước vào trải nghiệm của chính mình tại khu vực dành cho khách tham gia. Các hoạt động trải nghiệm địa hình của sự kiện được tổ chức với sự hướng dẫn của đội ngũ chuyên môn.

Bối cảnh của VOC tạo sự kết nối tự nhiên giữa hoạt động giới thiệu xe và nhu cầu trải nghiệm. Những câu hỏi về cách chiếc xe di chuyển trên địa hình, cảm giác khi đánh lái hay khả năng quan sát từ ghế lái sẽ có thêm cơ sở để người tham gia tự đánh giá sau khi hoàn thành lượt lái thử.

Qua đó, đường thử Toyota vừa mang đến cảm giác khám phá, vừa giúp người lái hiểu thêm về vai trò của thao tác điều khiển khi vận hành xe ngoài đường nhựa. Đây là trải nghiệm đáng chú ý với cả người đã quen sử dụng xe gầm cao lẫn khách lần đầu tìm hiểu off road.

Đăng ký lái thử, nhận quà từ Toyota

Bên cạnh hoạt động trưng bày và trải nghiệm, Toyota dành quà tặng cho khách đến đăng ký lái thử tại sự kiện. Khách tham quan có thể ghé gian hàng để tìm hiểu chương trình, đăng ký và được hướng dẫn tham gia.

Sự kết hợp giữa hai dòng xe địa hình, đường thử riêng và hoạt động quà tặng mang đến thêm lý do để khán giả dành thời gian khám phá khu vực Toyota trong hành trình tham quan VOC 2026.

Từ ngày 30/10 đến ngày 01/11, gian hàng Toyota tại Đồng Mô sẽ là điểm hẹn để người yêu xe gặp gỡ Hilux và Land Cruiser FJ, tìm hiểu sản phẩm và trực tiếp cảm nhận tinh thần off-road giữa không khí sôi động của mùa giải.