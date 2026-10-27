VinFast VF MPV 7 miễn phí sạc tới năm 2029, đặt lịch bảo dưỡng ngay trên điện thoại

Việc tìm trạm sạc, lên lịch bảo dưỡng hay xử lý sự cố trên đường đang trở nên thuận tiện hơn với người sử dụng VinFast VF MPV 7 nhờ ứng dụng điện thoại và mạng lưới dịch vụ rộng khắp. Cùng chính sách miễn phí sạc đến tháng 2/2029, bảo hành dài hạn và mức giá 682,5 triệu đồng sau ưu đãi, mẫu MPV điện 7 chỗ giúp người mua giải tỏa nhiều băn khoăn khi chuyển từ xe xăng sang xe điện.

Tìm trạm sạc dễ dàng, giảm đáng kể chi phí đi lại

Với những người lần đầu sử dụng ô tô điện, việc tìm trạm sạc thường là mối quan tâm lớn, đặc biệt khi gia đình có kế hoạch về quê hoặc du lịch đến một địa phương xa lạ. Tuy nhiên, chủ xe VinFast VF MPV 7 có thể chủ động tìm điểm tiếp năng lượng ngay trên điện thoại.

Thông qua ứng dụng VinFast, người dùng có thể xác định trạm sạc gần nhất, kiểm tra tình trạng trụ còn trống và nhận hướng dẫn di chuyển tới địa điểm đã chọn. Nhờ đó, việc lên kế hoạch sạc xe thuận tiện hơn, hạn chế tình trạng đến trạm rồi mới phát hiện các trụ đang được sử dụng.

Mạng lưới trạm sạc V-Green hiện đã phủ rộng khắp 34 tỉnh, thành phố. Đây là lợi thế với những gia đình thường xuyên di chuyển liên tỉnh hoặc sử dụng ô tô cho cả công việc và sinh hoạt.

VF MPV 7 có phạm vi hoạt động công bố lên tới 450 km sau một lần sạc đầy, đủ đáp ứng nhiều lịch trình đi lại hằng ngày. Khi đi xa, khả năng sạc nhanh từ 10% lên 70% trong khoảng 30 phút giúp tài xế có thể kết hợp tiếp năng lượng với thời gian nghỉ chân, ăn uống của cả gia đình.

Đáng chú ý, chủ xe được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Với những người sử dụng ô tô thường xuyên, chính sách này có thể tạo ra khoản tiết kiệm đáng kể so với xe xăng cùng phân khúc.

Chẳng hạn, một chiếc Mitsubishi Xpander Cross có mức tiêu thụ nhiên liệu công bố 7,23 lít/100 km sẽ cần khoảng 1.301 lít xăng nếu di chuyển trung bình khoảng 18.000 km mỗi năm. Với giá xăng E10 RON 95-III hiện hành, chi phí nhiên liệu tương đương khoảng 34,8 triệu đồng/năm. Trong khi đó, người dùng VF MPV 7 có thể tiết kiệm phần lớn khoản tiền này nhờ chính sách sạc miễn phí.

Đặt lịch bảo dưỡng qua ứng dụng, hỗ trợ cứu hộ 24/7

Bên cạnh việc tìm trạm sạc, ứng dụng VinFast còn giúp chủ xe chủ động hơn trong công tác bảo dưỡng.

Khi xe đến kỳ kiểm tra định kỳ, ứng dụng gửi thông báo để người dùng sắp xếp thời gian. Chủ xe có thể lựa chọn xưởng dịch vụ, ngày và giờ phù hợp rồi đặt lịch trực tuyến. Sau khi lịch hẹn được xác nhận, khách hàng chỉ cần đưa xe đến đúng thời gian đăng ký, hạn chế việc phải chờ làm thủ tục.

Tính năng này đặc biệt hữu ích với những người sử dụng ô tô hằng ngày, khó thu xếp thời gian đến xưởng mà chưa có lịch hẹn. Khách hàng đưa xe đi bảo dưỡng đúng hạn còn được tặng 50 VPoint để sử dụng tại các thương hiệu thuộc hệ sinh thái Vingroup.

VinFast hiện có gần 450 xưởng dịch vụ chính hãng trên toàn quốc, phục vụ nhu cầu kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa. Mạng lưới này giúp chủ xe có thêm lựa chọn khi cần chăm sóc phương tiện tại địa phương hoặc trong những chuyến đi xa.

Nếu gặp sự cố trên đường, khách hàng có thể liên hệ tổng đài 1900 23 23 89 để được hỗ trợ 24/7. Trường hợp xe hư hỏng, không thể tiếp tục vận hành và không khắc phục được tại chỗ, dịch vụ cứu hộ sẽ hỗ trợ đưa xe đến xưởng gần nhất.

Đối với VF MPV 7, dịch vụ cứu hộ thuộc phạm vi chính sách được miễn phí trong thời gian bảo hành. Mẫu xe có chế độ bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km, trong khi pin cao áp được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Về chi phí mua xe, VF MPV 7 hiện có giá niêm yết 750 triệu đồng. Theo chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, cho đến hết ngày 19/12/2026, khách hàng đủ điều kiện được ưu đãi 9%, tương đương 67,5 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn 682,5 triệu đồng.

Với người mua ô tô điện, giá bán và chi phí vận hành là những yếu tố quan trọng, nhưng chất lượng dịch vụ hậu mãi cũng có ảnh hưởng lớn đến quyết định lựa chọn. Khả năng chủ động tìm trạm sạc, đặt lịch bảo dưỡng cùng mạng lưới hỗ trợ rộng khắp đang trở thành lợi thế của VF MPV 7, đặc biệt với những gia đình thường xuyên di chuyển và có nhu cầu sử dụng xe lâu dài.