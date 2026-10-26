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Xe

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Bán xe 'đồng nát', không làm thủ tục thu hồi biển số có thể bị phạt

Lê Tuấn

TPO - Xe đã bán phế liệu nhưng không thu hồi biển số, nên thông tin đăng ký phương tiện vẫn sẽ tồn đọng trên hệ thống. Việc này có thể khiến chủ xe gặp vướng mắc về pháp lý hoặc phát sinh các thủ tục liên quan đến phương tiện về sau.

Chủ xe bán phương tiện hư hỏng cho cơ sở phế liệu nhưng không thu hồi biển số có thể bị phạt. Video: Cục CSGT

Xe đã bán phế liệu từ lâu vẫn cần thực hiện thủ tục thu hồi

Theo Cục CSGT, mỗi ngày có không ít phương tiện cũ, hư hỏng được đưa đến các cơ sở thu mua phế liệu để tháo dỡ nhằm tận dụng phụ tùng, vật liệu.

Tuy nhiên, nhiều chủ phương tiện chưa thực sự quan tâm đến việc chiếc xe có thể đã biến mất, nhưng thông tin đăng ký và biển số vẫn còn trên hệ thống quản lý của cơ quan chức năng.

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Xe đã bán 'đồng nát' hay tháo dỡ hoàn toàn vẫn phải làm thủ tục thu hồi biển số. (Ảnh minh họa)

Việc hồ sơ đăng ký phương tiện còn tồn đọng, chưa được giải quyết sẽ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh những vướng mắc pháp lý không đáng có về sau.

Theo Thông tư 79/2024 về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, xe hư hỏng không còn khả năng sử dụng hoặc bị thải bỏ thuộc trường hợp phải thu hồi đăng ký và biển số.

Chủ xe phải khai báo và nộp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe cho cơ quan đăng ký trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi phương tiện thuộc trường hợp phải thu hồi.

Nghị định 168/2024 về xử phạt giao thông đường bộ quy định, chủ xe không làm thủ tục thu hồi giấy đăng ký, biển số theo quy định bị phạt 4-6 triệu đồng đối với cá nhân và 8-12 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt này áp dụng với chủ ô tô, xe máy và các loại phương tiện tương tự.

Quy trình giải quyết thế nào?

Khi bán xe cho cơ sở phế liệu, chủ xe cần giữ lại biển số, giấy đăng ký và các giấy tờ liên quan để làm thủ tục thu hồi. Đặc biệt, không nên để biển số trên xe khi đưa đi thanh lý, bởi biển số chưa được thu hồi có thể bị kẻ gian lợi dụng, gắn lên phương tiện khác hoặc sử dụng vào các hành vi vi phạm, khiến chủ xe phải phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ.

Về thủ tục thu hồi giấy đăng ký, biển số theo quy định với xe đã bán phế liệu, cán bộ Đội Đăng ký xe, Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh hướng dẫn quy trình cụ thể như sau:

Đầu tiên, chủ xe chuẩn bị giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe. Trường hợp có biên bản bán phế liệu, giấy giao nhận hoặc biên bản thanh lý xe, chủ xe nên mang theo để cung cấp khi cần xác minh.

Ở bước kê khai, chủ xe có thể chủ động kê khai trên Cổng dịch vụ công, hoặc trực tiếp đến cơ quan đăng ký xe để được hướng dẫn. Sau khi kê khai, chủ xe nộp giấy đăng ký và biển số xe theo phương thức đã lựa chọn.

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Cả ô tô và xe máy đã hư hỏng, không còn khả năng sử dụng hoặc bị thải bỏ đều bắt buộc phải thực hiện thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe. Ảnh: T.L.

Lưu ý đối với xe đã tháo dỡ hoàn toàn, chủ xe cần khai báo trung thực tình trạng thực tế của phương tiện. Trường hợp giấy tờ chưa rõ, hoặc xe không còn số khung, số máy để đối chiếu, người dân cần trao đổi cụ thể với cán bộ tiếp nhận trực tiếp.

Về thời gian giải quyết, khi hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe sẽ kiểm tra, đối chiếu và cấp chứng nhận thu hồi trong thời gian không quá 2 ngày làm việc.

Cục CSGT khuyến cáo người dân chủ động thực hiện thủ tục thu hồi đối với những phương tiện không còn sử dụng, hư hỏng hoặc đã bị thải bỏ, tránh để hồ sơ phương tiện tồn đọng trên hệ thống. Điều này góp phần bảo đảm quyền lợi và hoàn thành trách nhiệm pháp lý của chính chủ xe.

Theo Cục CSGT
#thu hồi biển số #thu hồi đăng ký xe #xe bán phế liệu #thủ tục thu hồi xe #phạt không thu hồi xe #Cục CSGT

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