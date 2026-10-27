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Xe

Mazda CX-5 đời mới được nâng cấp công nghệ

Lê Tuấn

TPO - Sau hơn một năm ra mắt thế hệ mới, Mazda CX-5 tiếp tục được nâng cấp về mặt tính năng công nghệ để tăng sức cạnh tranh với Toyota RAV4 và Honda CR-V.

Theo Carscoops, dòng Mazda CX-5 đời 2027 tại Mỹ chuẩn bị được nâng cấp công nghệ bên trong cabin. Cụ thể trên phiên bản 2027, mẫu SUV này được cập nhật phần mềm thông tin giải trí, tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo Gemini của Google.

Tại đây, người lái có thể yêu cầu trợ lý ảo thực hiện nhiều tác vụ tương tự khi sử dụng điện thoại hỗ trợ dịch vụ Google, đồng thời hạn chế việc rời mắt khỏi đường để thao tác trực tiếp trên thiết bị.

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Tất cả phiên bản CX-5 mới đều được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn. Cấu hình dẫn động này giúp tăng độ bám đường khi thời tiết xấu, điều kiện đường trơn trượt hoặc trời tuyết, giúp việc di chuyển được an toàn hơn.

Xe sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2,5 lít, cho công suất 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Về an toàn, Mazda CX-5 2027 được trang bị tiêu chuẩn hệ thống kiểm soát hành trình bằng radar, hỗ trợ nhận diện giới hạn tốc độ và biển báo giao thông, hỗ trợ phanh khi lùi, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, giám sát điểm mù và hệ thống theo dõi mức độ tập trung của người lái.

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Tại Mỹ, Mazda CX-5 2027 có giá khởi điểm 31.485 USD (khoảng 813 triệu đồng), đã bao gồm phí vận chuyển áp dụng với phiên bản 2.5 S Select tiêu chuẩn.

Bản S Preferred được bổ sung bộ mâm 19 inch, trong khi các phiên bản Premium và Premium Plus có thêm những trang bị cao cấp như ghế bọc da và cửa cốp chỉnh điện. Với phiên bản cao cấp nhất S Premium Plus, giá bán khởi điểm lên tới 40.935 USD (khoảng 1,06 tỷ đồng).

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Mức giá được Carscoops nhận định là tương đối dễ tiếp cận xét ở phân khúc crossover cỡ C tại Mỹ. Nếu muốn tìm xe hybrid cùng cỡ mang thương hiệu Mazda, người dùng có thể cân nhắc mẫu CX-50. Dòng xe này sử dụng nền tảng công nghệ có nhiều điểm tương đồng với Toyota RAV4 Hybrid - mẫu xe Nhật cũng vừa bước sang thế hệ mới trong năm nay.

Tại Việt Nam, mẫu CX-5 thế hệ cũ đang được giảm giá mạnh ở đại lý, được cho là nhằm xả kho chuẩn bị đón bản mới. Theo kế hoạch từng được đại diện Thaco công bố vào năm ngoái, Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến được giới thiệu tại nước ta vào tháng 11/2026.

#Mazda CX-5 #trợ lý Gemini #công nghệ #Mazda #SUV #Mazda CX-5 đời mới #xe nhật

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