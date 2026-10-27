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Xe

Súng sạc siêu nhanh của BYD bị khóa bằng dây xích

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy 2 đầu súng sạc của trạm sạc siêu nhanh Flash Charging bị khóa lại bằng dây xích, không thể sử dụng.

Theo Car News China, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy 2 đầu súng sạc của trạm sạc siêu nhanh Flash Charging đang bị khóa chặt với nhau bằng xích sắt. Kèm theo video, nhiều nghi vấn cho rằng các thương hiệu đối thủ BYD hoặc mạng lưới sạc công cộng khác đứng sau hành động này.

Hình ảnh trong đoạn video cho thấy 2 súng sạc tại một trạm Flash Charging đã bị khóa chặt vào nhau bằng sợi xích kim loại. Người dùng gần như không thể sử dụng trạm này, bởi khi cắm một súng sạc vào xe, súng còn lại sẽ va đập vào thân xe. Sợi xích cũng có thể gây ra trầy xước hoặc tổn hại đáng kể cho vỏ xe.

Chuyên trang Car News China cho rằng việc khóa 2 đầu súng sạc không liên quan đến tính khả dụng của trạm sạc. Cả 2 súng đều hiển thị đèn màu xanh lá cây, cho thấy đã sẵn sàng kết nối với xe và bắt đầu phiên sạc. Màn hình trụ sạc hoạt động bình thường, còn khu vực xung quanh cũng không có rào chắn hay cảnh báo nào.

Hai súng sạc siêu nhanh của BYD tại Trung Quốc bị khóa chặt bằng dây xích. Ảnh: Di Fen Zhi Jia.
Hai súng sạc siêu nhanh của BYD tại Trung Quốc bị khóa chặt bằng dây xích. Ảnh: Di Fen Zhi Jia.

Cho đến hiện tại, BYD chưa có phát ngôn chính thức nào về sự việc này, đồng thời cũng chưa có bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm. Vài ý kiến trên mạng xã hội Trung Quốc cáo buộc các hãng xe đối thủ đứng sau vụ việc này, tuy nhiên Car News China cho rằng giả thuyết này không có căn cứ.

Khả năng cao hơn vụ việc tại trạm Flash Charging do một trong những đơn vị vận hành trạm sạc tư nhân quy mô nhỏ ở Trung Quốc thực hiện. Theo Car News China, đây là nhóm đang cảm thấy bị đe dọa khi BYD mở rộng mạng lưới trạm sạc siêu nhanh tại Trung Quốc.

Một phần lớn mạng lưới trạm sạc tại Trung Quốc hoạt động theo mô hình nhượng quyền, trong đó bên nhận nhượng quyền cung cấp mặt bằng cùng nguồn điện, còn bên nhượng quyền cung cấp phần cứng và dịch vụ điện toán đám mây.

Dịch vụ sạc nhanh DC tại Trung Quốc sở hữu biên lợi nhuận khá mỏng, khi giá bán trên mỗi kWh ở khu vực bên ngoài các thành phố lớn chỉ dao động khoảng 1-1,5 NDT (tương đương 3,8-5,8 nghìn đồng), ngay cả trong khung giờ cao điểm.

Trạm sạc Flash Charging của BYD không thể rút ngắn thời gian sạc cho các mẫu xe cũ hơn hoặc xe không thuộc thương hiệu BYD. Tuy nhiên, khách hàng Trung Quốc dường như vẫn nghiêng về ưu tiên sử dụng trạm sạc này, nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ cảm giác dễ sử dụng và hợp xu hướng.

BYD mở rộng mạng lưới trạm sạc siêu nhanh Flash Charging. Ảnh: BYD.
BYD mở rộng mạng lưới trạm sạc siêu nhanh Flash Charging. Ảnh: BYD.

Theo Car News China, BYD đã cam kết sẽ nâng cao trải nghiệm sạc siêu nhanh tại trạm Flash Charging bằng cách tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm tình trạng lạm dụng. Trong một bài viết hỏi đáp dành cho người dùng trên WeChat, BYD cam kết ngăn chặn các dòng xe động cơ đốt trong chiếm dụng không gian đỗ xe tại trạm Flash Charging.

Hãng cũng khuyến nghị khách hàng Trung Quốc liên hệ với lực lượng cảnh sát giao thông địa phương để di dời các xe vi phạm. Tài xế sẽ nhận được một nhắc nhở “thân thiện” qua tin nhắn trước khi nhận phạt tiền vì cho xe động cơ đốt trong tranh chỗ đỗ tại trạm sạc.

tech.zingnews.vn
#sạc siêu nhanh #BYD #Flash Charging #trạm sạc BYD #súng sạc #mạng lưới sạc #xe điện Trung Quốc

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