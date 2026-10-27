Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Ô tô tông nát đầu nhưng túi khí không bung, hãng xe tuyên bố bất ngờ

Lê Tuấn

TPO - Chiếc MPV điện Xpeng X9 gặp tai nạn nghiêm trọng khiến xe bị hư hỏng hoàn toàn nhưng túi khí không bung. Nhà sản xuất ô tô lý giải rằng vụ va chạm không đáp ứng các điều kiện kích hoạt cảm biến túi khí.

Theo Jiemian News, vụ việc xảy ra ngày 15/10 tại Trung Quốc, khi chủ xe là ông Liu điều khiển chiếc Xpeng X9 và va vào lề đường. Chiếc xe sau đó mất kiểm soát, đâm vào một cây ven đường và cột điện trước khi bị lật.

Va chạm mạnh khiến phần đầu xe bị biến dạng nghiêm trọng. Sau khi kiểm tra, công ty bảo hiểm xác định xe không còn khả năng sửa chữa và đề xuất thanh lý.

“May mắn là không ai bị thương, nhưng túi khí vẫn không bung ngay cả trong tình huống như vậy. Điều đó khiến tôi không thể yên tâm”, ông Liu chia sẻ.

e59bbee78987-109-e1792986820401.jpg
Chiếc Xpeng X9 bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: CNC

Người này cho biết đã mua xe cách đây hai năm với giá gần 500.000 nhân dân tệ, tương đương gần 2 tỷ đồng. Ông Liu đặt câu hỏi về điều kiện kích hoạt túi khí, khi cho rằng nếu vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy vẫn chưa đáp ứng tiêu chí thì không rõ trong trường hợp nào hệ thống mới hoạt động.

Trong phản hồi gửi qua email cho phóng viên, Xpeng cho biết dữ liệu từ hệ thống máy chủ và video ghi lại quá trình lái xe cho thấy phương tiện đang ở chế độ 'số tay' khi xảy ra va chạm.

Trước thời điểm tai nạn, người lái liên tục đạp chân ga và đánh lái mạnh. Theo hãng, lực tác động ghi nhận được chưa đạt ngưỡng kích hoạt cảm biến túi khí. Xpeng cũng cho biết sẽ tôn trọng đề nghị giám định độc lập từ ông Liu và phối hợp thực hiện các công đoạn giải quyết tiếp theo.

e59bbee78987-110-800x483.jpg
Túi khí của xe không bung ra sau vụ va chạm. Ảnh: CNC

Vụ việc mới đây không phải vấn đề chất lượng duy nhất mà Xpeng X9 gặp phải trong năm nay. Tháng 6 vừa qua, một số chủ xe phản ánh hệ thống treo khí nén đột ngột gặp sự cố khi thời tiết nắng nóng, khiến một bên xe hoặc toàn bộ thân xe bị hạ thấp.

Xpeng sau đó đã xin lỗi khách hàng và triển khai chương trình triệu hồi trong bối cảnh tổng lượng xe X9 bàn giao trên toàn cầu ước tính đã vượt 60.000 chiếc.

Trong nỗ lực xoa dịu khách hàng, ngày 15/7, Xpeng thông báo gia hạn bảo hành hệ thống lò xo khí nén phía trước lên 8 năm hoặc 160.000 km đối với những xe X9 thuộc diện ảnh hưởng, không phụ thuộc vào việc phương tiện đã chuyển chủ sở hữu hay chưa.

Đến ngày 24/7, Cơ quan Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc công bố hồ sơ triệu hồi của Xpeng đối với 33.473 xe X9 được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 8/8/2023 đến 11/8/2025.

Theo hồ sơ, một số cụm lò xo khí nén phía trước có thể bị rò rỉ chậm trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao do lỗi trong quá trình sản xuất. Sự cố có thể khiến đèn cảnh báo bật sáng và nghiêm trọng hơn là có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành của xe. Xpeng cho biết sẽ thay thế miễn phí các cụm lò xo khí nén phía trước cho xe thuộc diện triệu hồi.

X9 là mẫu MPV đầu tiên của Xpeng, đồng thời là dòng xe có giá bán cao nhất trong danh mục sản phẩm của hãng. Mẫu MPV thuần điện 7 chỗ này bán ra từ ngày 1/1/2024, với 4 phiên bản có giá từ 359.800 - 419.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,4 - 1,62 tỷ đồng.

Tháng 11 năm ngoái, Xpeng tiếp tục giới thiệu X9 EREV, mẫu xe đầu tiên của hãng sử dụng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động, gồm hai phiên bản Max và Ultra, có giá lần lượt 309.800 nhân dân tệ (khoảng 1,2 tỷ đồng) và 329.800 nhân dân tệ (khoảng 1,28 tỷ đồng).

#Xpeng X9 #túi khí ô tô #tai nạn #triệu hồi xe #xe điện Trung Quốc #túi khí không bung

Cùng chuyên mục

Clip: Hai xe tải lớn bất ngờ cùng vượt, gây tai nạn liên hoàn

TPO - Camera hành trình của ô tô con ghi lại cảnh xe container và xe ben cùng vượt ở đoạn đường có mật độ phương tiện cao. Xe container bên trái không kiểm soát tốc độ và giữ khoảng cách rồi tông vào đuôi một xe tải khác, dẫn tới va chạm liên hoàn. Vụ tai nạn xảy ra tại QL51 đoạn qua Đồng Nai.

Clip: Cô gái lái xe máy điện húc thẳng vào xe khác đỗ sát lề

TPO - Camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông ngồi trên xe máy dừng đỗ sát lề đường thì bất ngờ bị một xe máy điện húc từ phía sau. Cú tông mạnh khiến cả hai người trên xe cùng phương tiện đổ nhào xuống đường, may mắn không ai bị thương nặng sau sự cố.

VinFast VF MPV 7 miễn phí sạc tới năm 2029, đặt lịch bảo dưỡng ngay trên điện thoại

VinFast VF MPV 7 miễn phí sạc tới năm 2029, đặt lịch bảo dưỡng ngay trên điện thoại

Việc tìm trạm sạc, lên lịch bảo dưỡng hay xử lý sự cố trên đường đang trở nên thuận tiện hơn với người sử dụng VinFast VF MPV 7 nhờ ứng dụng điện thoại và mạng lưới dịch vụ rộng khắp. Cùng chính sách miễn phí sạc đến tháng 2/2029, bảo hành dài hạn và mức giá 682,5 triệu đồng sau ưu đãi, mẫu MPV điện 7 chỗ giúp người mua giải tỏa nhiều băn khoăn khi chuyển từ xe xăng sang xe điện.

Khám phá 7 thử thách địa hình cùng Ford Ranger Raptor, Wildtrak và Everest tại PVOIL VOC 2026

Khám phá 7 thử thách địa hình cùng Ford Ranger Raptor, Wildtrak và Everest tại PVOIL VOC 2026

Ford mang ba mẫu xe Ranger Raptor, Ranger Wildtrak và Everest 4x4 đến đường lái thử tại Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026, diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11, mở ra cơ hội để khách tham quan trực tiếp trải nghiệm khả năng vận hành của các mẫu xe qua 7 thử thách địa hình.

Clip: Xe tải gãy gập cabin, lao xuống dốc

TPO - Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc cabin xe tải bất ngờ gãy lật về phía trước. Tài xế áo xanh kịp nhảy xuống đường thoát thân trong khi chiếc xe lao tự do xuống dốc, hiện chưa rõ thiệt hại. Vụ việc xảy ra tại Sơn La.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe