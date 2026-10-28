Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Giải mã tên xe - Lexus RX, LX hay ES có nghĩa là gì?

Những cái tên quen thuộc như RX, NX, LX hay ES trên các mẫu xe Lexus đều mang một ý nghĩa riêng, vậy chúng là gì?

Những cái tên quen thuộc như RX, NX, LX hay ES trên các mẫu xe Lexus đều mang một ý nghĩa riêng, vậy chúng là gì?

Lexus đã có mặt trên thị trường ôtô toàn cầu gần 4 thập kỷ. Hãng cũng đã xuất hiện ở Việt Nam hơn 13 năm với hàng loạt dòng sản phẩm trải dài từ xe gầm thấp, xe gầm cao đến các mẫu coupe thể thao và MPV hạng sang.

Một trong những cái tên quen thuộc nhất là Lexus RX, mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Nhật Bản trên toàn cầu, thuộc phân khúc xe gầm cao hạng sang cỡ trung. Vậy chữ RX của Lexus mang ý nghĩa thế nào?

Lexus RX có nghĩa là gì?

Lexus RX lần đầu xuất hiện vào năm 1998, trước khi trải qua các đợt thay đổi thế hệ vào năm 2004, 2010, 2016 và 2023.

Theo giải thích chính thức từ Lexus, ký tự RX là viết tắt của cụm từ "Radiant Crossover". Trong đó, "Radiant" mang ý nghĩa rực rỡ, tỏa sáng, còn "Crossover" được sử dụng để mô tả dòng xe gầm cao lai giữa ôtô du lịch và xe địa hình.

Trong khi đó, ký tự X đại diện cho "Crossover", phản ánh định vị của RX như một mẫu xe nằm giữa những dòng xe gầm thấp hạng sang và các sản phẩm địa hình chuyên dụng.

Theo Lexus, RX là viết tắt của &quot;Radiant Crossover&quot;, nghĩa là &quot;chiếc xe gầm cao tỏa sáng rực rỡ&quot;. Ảnh: Lexus.
Theo Lexus, RX là viết tắt của "Radiant Crossover", nghĩa là "chiếc xe gầm cao tỏa sáng rực rỡ". Ảnh: Lexus.

Tên gọi này tiếp tục được duy trì cho đến ngày nay, bất chấp những thay đổi về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động qua các thế hệ.

Bên cạnh 2 ký tự RX, Lexus còn sử dụng những con số như 300, 350, 450 hay 500 để phân biệt các phiên bản. Tương tự nhiều thương hiệu xe sang khác, dãy số gồm 3 chữ số từng được sử dụng để thể hiện dung tích động cơ.

Chẳng hạn trong quá khứ, Lexus RX 300 thế hệ đầu tiên sử dụng động cơ V6 dung tích 3.0L.

Tuy nhiên trên các dòng xe hiện đại, những con số này không còn phản ánh trực tiếp dung tích động cơ. Lexus RX 350 hiện được trang bị động cơ tăng áp 4 xi-lanh dung tích 2.4L.

Vậy còn LX, ES, NX?

Không chỉ RX, Lexus còn áp dụng hệ thống đặt tên tương tự trên toàn bộ danh mục sản phẩm.

Mỗi dòng xe thường được định danh bằng 2 hoặc 3 ký tự, thể hiện đặc điểm hoặc vị trí của sản phẩm trong dải xe của thương hiệu.

Mỗi cái tên của dòng xe Lexus đều được viết tắt theo ý nghĩa đặc biệt. Ảnh: Lexus.
Mỗi cái tên của dòng xe Lexus đều được viết tắt theo ý nghĩa đặc biệt. Ảnh: Lexus.

Ở nhóm xe gầm cao, Lexus LBX, mẫu SUV đô thị nhỏ nhất và không được phân phối tại Mỹ, có tên gọi viết tắt từ "Lexus Breakthrough Crossover". Trong khi đó, Lexus UX là "Urban Crossover", nhấn mạnh đặc điểm của một mẫu xe gầm cao hướng đến môi trường đô thị.

Lexus NX được viết tắt từ "Nimble Crossover", mang ý nghĩa linh hoạt, nhanh nhẹn. Mẫu xe gầm cao cỡ lớn TX có tên gọi "Touring Crossover", thể hiện định hướng phục vụ những hành trình dài. Đối với Lexus RZ, mẫu xe thuần điện của thương hiệu Nhật Bản, 2 ký tự này đại diện cho cụm từ "Radiant Zero".

Ở nhóm xe gầm cao sử dụng kết cấu khung gầm rời, Lexus GX là viết tắt của "Grand Crossover". Trong khi đó, mẫu SUV đầu bảng LX mang tên "Luxury Crossover".

Cách đặt tên tương tự cũng được áp dụng trên các dòng xe gầm thấp

Lexus IS là viết tắt của "Intelligent Sport", thể hiện định hướng phát triển một mẫu xe thể thao kết hợp công nghệ hiện đại. Lexus ES mang ý nghĩa "Executive Sedan", hướng đến nhóm khách hàng yêu thích xe gầm thấp hạng sang. Trong khi đó, Lexus LS, dòng xe đầu bảng của thương hiệu, có tên gọi "Luxury Sedan", nghĩa là "chiếc xe gầm thấp sang trọng".

Chiếc MPV siêu sang của Lexus mang ý nghĩa &quot;mẫu xe vận chuyển hành khách siêu sang&quot;. Ảnh: Lexus.
Chiếc MPV siêu sang của Lexus mang ý nghĩa "mẫu xe vận chuyển hành khách siêu sang". Ảnh: Lexus.

Đặc biệt, mẫu Lexus LM, dòng MPV cao cấp quen thuộc tại Việt Nam, sử dụng tên gọi "Luxury Mover", nhấn mạnh khả năng chuyên chở hành khách trong không gian sang trọng.

tech.zingnews.vn
#Lexus #Lexus RX

Cùng chuyên mục

Điểm lại loạt xe sang bị thu giữ trong vụ án Mr Pips

Điểm lại loạt xe sang bị thu giữ trong vụ án Mr Pips

TPO - Trong số tài sản liên quan vụ án Mr Pips, cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam sở hữu 25 ô tô, 7 xe máy. Dàn xe có nhiều mẫu thuộc thương hiệu xa xỉ như Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini hay Porsche, giá trị mỗi chiếc có thể lên tới hàng chục tỷ đồng.

Thể hiện bản lĩnh phái mạnh khi đương đầu thử thách

Thể hiện bản lĩnh phái mạnh khi đương đầu thử thách

Với nhiều người đàn ông, sức hấp dẫn của những hành trình không chỉ nằm ở điểm đến mà còn ở trải nghiệm chinh phục những cung đường mới. Mỗi thử thách là cơ hội để kiểm chứng bản lĩnh, sự kiên trì và khả năng làm chủ tay lái, đồng thời khơi dậy tinh thần khám phá những giới hạn của bản thân.

Clip: Hai xe tải lớn bất ngờ cùng vượt, gây tai nạn liên hoàn

TPO - Camera hành trình của ô tô con ghi lại cảnh xe container và xe ben cùng vượt ở đoạn đường có mật độ phương tiện cao. Xe container bên trái không kiểm soát tốc độ và giữ khoảng cách rồi tông vào đuôi một xe tải khác, dẫn tới va chạm liên hoàn. Vụ tai nạn xảy ra tại QL51 đoạn qua Đồng Nai.

Clip: Cô gái lái xe máy điện húc thẳng vào xe khác đỗ sát lề

TPO - Camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông ngồi trên xe máy dừng đỗ sát lề đường thì bất ngờ bị một xe máy điện húc từ phía sau. Cú tông mạnh khiến cả hai người trên xe cùng phương tiện đổ nhào xuống đường, may mắn không ai bị thương nặng sau sự cố.

VinFast VF MPV 7 miễn phí sạc tới năm 2029, đặt lịch bảo dưỡng ngay trên điện thoại

VinFast VF MPV 7 miễn phí sạc tới năm 2029, đặt lịch bảo dưỡng ngay trên điện thoại

Việc tìm trạm sạc, lên lịch bảo dưỡng hay xử lý sự cố trên đường đang trở nên thuận tiện hơn với người sử dụng VinFast VF MPV 7 nhờ ứng dụng điện thoại và mạng lưới dịch vụ rộng khắp. Cùng chính sách miễn phí sạc đến tháng 2/2029, bảo hành dài hạn và mức giá 682,5 triệu đồng sau ưu đãi, mẫu MPV điện 7 chỗ giúp người mua giải tỏa nhiều băn khoăn khi chuyển từ xe xăng sang xe điện.

Khám phá 7 thử thách địa hình cùng Ford Ranger Raptor, Wildtrak và Everest tại PVOIL VOC 2026

Khám phá 7 thử thách địa hình cùng Ford Ranger Raptor, Wildtrak và Everest tại PVOIL VOC 2026

Ford mang ba mẫu xe Ranger Raptor, Ranger Wildtrak và Everest 4x4 đến đường lái thử tại Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026, diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11, mở ra cơ hội để khách tham quan trực tiếp trải nghiệm khả năng vận hành của các mẫu xe qua 7 thử thách địa hình.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe