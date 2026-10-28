Giải mã tên xe - Lexus RX, LX hay ES có nghĩa là gì?

Những cái tên quen thuộc như RX, NX, LX hay ES trên các mẫu xe Lexus đều mang một ý nghĩa riêng, vậy chúng là gì?

Những cái tên quen thuộc như RX, NX, LX hay ES trên các mẫu xe Lexus đều mang một ý nghĩa riêng, vậy chúng là gì?

Lexus đã có mặt trên thị trường ôtô toàn cầu gần 4 thập kỷ. Hãng cũng đã xuất hiện ở Việt Nam hơn 13 năm với hàng loạt dòng sản phẩm trải dài từ xe gầm thấp, xe gầm cao đến các mẫu coupe thể thao và MPV hạng sang.

Một trong những cái tên quen thuộc nhất là Lexus RX, mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Nhật Bản trên toàn cầu, thuộc phân khúc xe gầm cao hạng sang cỡ trung. Vậy chữ RX của Lexus mang ý nghĩa thế nào?

Lexus RX có nghĩa là gì?

Lexus RX lần đầu xuất hiện vào năm 1998, trước khi trải qua các đợt thay đổi thế hệ vào năm 2004, 2010, 2016 và 2023.

Theo giải thích chính thức từ Lexus, ký tự RX là viết tắt của cụm từ "Radiant Crossover". Trong đó, "Radiant" mang ý nghĩa rực rỡ, tỏa sáng, còn "Crossover" được sử dụng để mô tả dòng xe gầm cao lai giữa ôtô du lịch và xe địa hình.

Trong khi đó, ký tự X đại diện cho "Crossover", phản ánh định vị của RX như một mẫu xe nằm giữa những dòng xe gầm thấp hạng sang và các sản phẩm địa hình chuyên dụng.

Theo Lexus, RX là viết tắt của "Radiant Crossover", nghĩa là "chiếc xe gầm cao tỏa sáng rực rỡ". Ảnh: Lexus.

Tên gọi này tiếp tục được duy trì cho đến ngày nay, bất chấp những thay đổi về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động qua các thế hệ.

Bên cạnh 2 ký tự RX, Lexus còn sử dụng những con số như 300, 350, 450 hay 500 để phân biệt các phiên bản. Tương tự nhiều thương hiệu xe sang khác, dãy số gồm 3 chữ số từng được sử dụng để thể hiện dung tích động cơ.

Chẳng hạn trong quá khứ, Lexus RX 300 thế hệ đầu tiên sử dụng động cơ V6 dung tích 3.0L.

Tuy nhiên trên các dòng xe hiện đại, những con số này không còn phản ánh trực tiếp dung tích động cơ. Lexus RX 350 hiện được trang bị động cơ tăng áp 4 xi-lanh dung tích 2.4L.

Vậy còn LX, ES, NX?

Không chỉ RX, Lexus còn áp dụng hệ thống đặt tên tương tự trên toàn bộ danh mục sản phẩm.

Mỗi dòng xe thường được định danh bằng 2 hoặc 3 ký tự, thể hiện đặc điểm hoặc vị trí của sản phẩm trong dải xe của thương hiệu.

Mỗi cái tên của dòng xe Lexus đều được viết tắt theo ý nghĩa đặc biệt. Ảnh: Lexus.

Ở nhóm xe gầm cao, Lexus LBX, mẫu SUV đô thị nhỏ nhất và không được phân phối tại Mỹ, có tên gọi viết tắt từ "Lexus Breakthrough Crossover". Trong khi đó, Lexus UX là "Urban Crossover", nhấn mạnh đặc điểm của một mẫu xe gầm cao hướng đến môi trường đô thị.

Lexus NX được viết tắt từ "Nimble Crossover", mang ý nghĩa linh hoạt, nhanh nhẹn. Mẫu xe gầm cao cỡ lớn TX có tên gọi "Touring Crossover", thể hiện định hướng phục vụ những hành trình dài. Đối với Lexus RZ, mẫu xe thuần điện của thương hiệu Nhật Bản, 2 ký tự này đại diện cho cụm từ "Radiant Zero".

Ở nhóm xe gầm cao sử dụng kết cấu khung gầm rời, Lexus GX là viết tắt của "Grand Crossover". Trong khi đó, mẫu SUV đầu bảng LX mang tên "Luxury Crossover".

Cách đặt tên tương tự cũng được áp dụng trên các dòng xe gầm thấp

Lexus IS là viết tắt của "Intelligent Sport", thể hiện định hướng phát triển một mẫu xe thể thao kết hợp công nghệ hiện đại. Lexus ES mang ý nghĩa "Executive Sedan", hướng đến nhóm khách hàng yêu thích xe gầm thấp hạng sang. Trong khi đó, Lexus LS, dòng xe đầu bảng của thương hiệu, có tên gọi "Luxury Sedan", nghĩa là "chiếc xe gầm thấp sang trọng".

Chiếc MPV siêu sang của Lexus mang ý nghĩa "mẫu xe vận chuyển hành khách siêu sang". Ảnh: Lexus.

Đặc biệt, mẫu Lexus LM, dòng MPV cao cấp quen thuộc tại Việt Nam, sử dụng tên gọi "Luxury Mover", nhấn mạnh khả năng chuyên chở hành khách trong không gian sang trọng.