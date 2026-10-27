Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Thể hiện bản lĩnh phái mạnh khi đương đầu thử thách

P.V

Với nhiều người đàn ông, sức hấp dẫn của những hành trình không chỉ nằm ở điểm đến mà còn ở trải nghiệm chinh phục những cung đường mới. Mỗi thử thách là cơ hội để kiểm chứng bản lĩnh, sự kiên trì và khả năng làm chủ tay lái, đồng thời khơi dậy tinh thần khám phá những giới hạn của bản thân.

Bản lĩnh phái mạnh được tôi luyện qua những hành trình thử thách

Cuộc sống luôn có những thử thách đòi hỏi đàn ông phải kiên trì, giữ vững quyết tâm và không dễ dàng bỏ cuộc. Bản lĩnh còn thể hiện ở khả năng giữ bình tĩnh, chủ động ứng phó trước những tình huống bất ngờ. Việc dám đón nhận thử thách, linh hoạt thích nghi và vượt qua giới hạn giúp mỗi người khám phá năng lực bản thân. Qua đó, mỗi hành trình trở thành cơ hội để tích lũy trải nghiệm và khẳng định dấu ấn riêng.

Bản lĩnh phái mạnh được thể hiện qua tinh thần chủ động đón nhận thử thách và kiên trì chinh phục những cung đường mới
Bản lĩnh phái mạnh được thể hiện qua tinh thần chủ động đón nhận thử thách và kiên trì chinh phục những cung đường mới

Tinh thần chủ động đối diện với thử thách và không ngừng chinh phục những giới hạn mới cũng là điểm giao thoa với thông điệp “I Am The Challenger” của Yamaha WR155R. Hướng đến những người yêu thích khám phá và trải nghiệm đa địa hình, mẫu xe đồng hành cùng người lái trên những cung đường mới, nơi mỗi thay đổi của địa hình đều đòi hỏi khả năng thích ứng và làm chủ tay lái. Đó cũng là tinh thần của người đàn ông bản lĩnh: không ngại bước ra khỏi vùng an toàn, chủ động đón nhận thử thách và tự mình chinh phục hành trình phía trước..

Yamaha WR155R: Chinh phục mọi thử thách cùng người đàn ông hiện đại

Là mẫu xe Dual-Sport 155cc, Yamaha WR155R hướng đến những người yêu thích khám phá và muốn mở rộng trải nghiệm lái từ đường phố đến các cung đường địa hình off-road. Mẫu xe không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng mà còn đồng hành cùng người lái trên hành trình chủ động đón nhận thử thách, khám phá giới hạn bản thân và chinh phục những cung đường mới.

Yamaha WR155R là mẫu xe Dual-Sport 155cc dành cho những người yêu thích khám phá và sẵn sàng chinh phục nhiều dạng địa hình
Yamaha WR155R là mẫu xe Dual-Sport 155cc dành cho những người yêu thích khám phá và sẵn sàng chinh phục nhiều dạng địa hình

Ngay từ thiết kế, WR155R sở hữu diện mạo mạnh mẽ đặc trưng của dòng Enduro, với dáng xe cao ráo, khỏe khoắn và đậm chất thể thao. Không chỉ tạo dấu ấn về ngoại hình, yên phẳng kiểu YZ kết hợp gác chân rộng còn tạo điều kiện để người lái linh hoạt thay đổi tư thế, dịch chuyển trọng tâm và chủ động kiểm soát xe khi xử lý địa hình. Đây là những yếu tố hữu ích khi hành trình đòi hỏi người lái liên tục thích ứng với điều kiện đường sá thay đổi.

Khả năng khám phá nhiều dạng địa hình còn được hỗ trợ bởi khoảng sáng gầm 245 mm, bánh trước 21 inch và bánh sau 18 inch. Kết hợp với thiết kế Dual-Sport, những đặc điểm này hướng đến khả năng vận hành trên nhiều điều kiện đường sá, từ đường phố đến các đoạn đường gồ ghề. Nhờ đó, người lái có thêm cơ sở để mở rộng hành trình trải nghiệm, thay vì chỉ giới hạn bản thân trong những cung đường quen thuộc.

Yamaha WR155R sở hữu thiết kế Enduro cùng khoảng sáng gầm 245 mm và cấu hình bánh xe đặc trưng
Yamaha WR155R sở hữu thiết kế Enduro cùng khoảng sáng gầm 245 mm và cấu hình bánh xe đặc trưng

WR155R được trang bị động cơ 155,1 cc SOHC, 4 van, phun xăng điện tử, tích hợp công nghệ van biến thiên VVA. Động cơ đạt công suất tối đa 12,3 kW tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,3 Nm tại 6.500 vòng/phút. Hộp số 6 cấp kết hợp bộ ly hợp Assist & Slipper (A&S) hỗ trợ thao tác chuyển số và kiểm soát vận hành. Những trang bị này tạo nền tảng để người lái chủ động hơn khi điều chỉnh cách vận hành theo điều kiện thực tế, qua đó nâng cao trải nghiệm chinh phục những cung đường đa dạng.

Bên cạnh động cơ, hệ thống treo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ ổn định và khả năng kiểm soát khi hành trình xuất hiện những đoạn địa hình gồ ghề khi xe di chuyển qua những bề mặt không bằng phẳng. WR155R sử dụng phuộc trước dạng ống lồng kích thước lớn có trang bị khóa dầu, hệ thống treo sau Monocross dạng liên kết và khung sườn semi-double cradle.

Hệ thống treo trước và sau kết hợp khung sườn semi-double cradle góp phần hỗ trợ độ ổn định
Hệ thống treo trước và sau kết hợp khung sườn semi-double cradle góp phần hỗ trợ độ ổn định

Ngoài lốp gai off-road hỗ trợ độ bám trên các bề mặt đường phù hợp, WR155R có màn hình LCD đa chức năng giúp theo dõi những thông tin vận hành cần thiết. Trong khi đó, đèn Hazard hỗ trợ cảnh báo cho các phương tiện khác trong những tình huống cần thiếtgiúp người lái tăng khả năng chủ động khi di chuyển. Bởi bản lĩnh không chỉ nằm ở tinh thần dám đương đầu thử thách, mà còn ở khả năng làm chủ hành trình và sẵn sàng thích ứng để chinh phục những giới hạn mới.

Hiện WR155R có mặt tại 9 cơ sở Yamaha Town trên toàn quốc, tạo điều kiện để người dùng tiếp cận và trải nghiệm mẫu xe.

Đăng ký nhận thông tin tư vấn mua xe và các ưu đãi mới nhất từ Yamaha tại: https://ymhvn.com/Yamaha_WR155R_2026_2

#Yamaha WR155R #xe Dual-Sport #xe off-road #động cơ VVA #thiết kế Enduro #chinh phục địa hình

Cùng chuyên mục

Clip: Hai xe tải lớn bất ngờ cùng vượt, gây tai nạn liên hoàn

TPO - Camera hành trình của ô tô con ghi lại cảnh xe container và xe ben cùng vượt ở đoạn đường có mật độ phương tiện cao. Xe container bên trái không kiểm soát tốc độ và giữ khoảng cách rồi tông vào đuôi một xe tải khác, dẫn tới va chạm liên hoàn. Vụ tai nạn xảy ra tại QL51 đoạn qua Đồng Nai.

Clip: Cô gái lái xe máy điện húc thẳng vào xe khác đỗ sát lề

TPO - Camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông ngồi trên xe máy dừng đỗ sát lề đường thì bất ngờ bị một xe máy điện húc từ phía sau. Cú tông mạnh khiến cả hai người trên xe cùng phương tiện đổ nhào xuống đường, may mắn không ai bị thương nặng sau sự cố.

VinFast VF MPV 7 miễn phí sạc tới năm 2029, đặt lịch bảo dưỡng ngay trên điện thoại

VinFast VF MPV 7 miễn phí sạc tới năm 2029, đặt lịch bảo dưỡng ngay trên điện thoại

Việc tìm trạm sạc, lên lịch bảo dưỡng hay xử lý sự cố trên đường đang trở nên thuận tiện hơn với người sử dụng VinFast VF MPV 7 nhờ ứng dụng điện thoại và mạng lưới dịch vụ rộng khắp. Cùng chính sách miễn phí sạc đến tháng 2/2029, bảo hành dài hạn và mức giá 682,5 triệu đồng sau ưu đãi, mẫu MPV điện 7 chỗ giúp người mua giải tỏa nhiều băn khoăn khi chuyển từ xe xăng sang xe điện.

Khám phá 7 thử thách địa hình cùng Ford Ranger Raptor, Wildtrak và Everest tại PVOIL VOC 2026

Khám phá 7 thử thách địa hình cùng Ford Ranger Raptor, Wildtrak và Everest tại PVOIL VOC 2026

Ford mang ba mẫu xe Ranger Raptor, Ranger Wildtrak và Everest 4x4 đến đường lái thử tại Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026, diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11, mở ra cơ hội để khách tham quan trực tiếp trải nghiệm khả năng vận hành của các mẫu xe qua 7 thử thách địa hình.

Clip: Xe tải gãy gập cabin, lao xuống dốc

TPO - Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc cabin xe tải bất ngờ gãy lật về phía trước. Tài xế áo xanh kịp nhảy xuống đường thoát thân trong khi chiếc xe lao tự do xuống dốc, hiện chưa rõ thiệt hại. Vụ việc xảy ra tại Sơn La.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe