Thể hiện bản lĩnh phái mạnh khi đương đầu thử thách

Với nhiều người đàn ông, sức hấp dẫn của những hành trình không chỉ nằm ở điểm đến mà còn ở trải nghiệm chinh phục những cung đường mới. Mỗi thử thách là cơ hội để kiểm chứng bản lĩnh, sự kiên trì và khả năng làm chủ tay lái, đồng thời khơi dậy tinh thần khám phá những giới hạn của bản thân.

Bản lĩnh phái mạnh được tôi luyện qua những hành trình thử thách

Cuộc sống luôn có những thử thách đòi hỏi đàn ông phải kiên trì, giữ vững quyết tâm và không dễ dàng bỏ cuộc. Bản lĩnh còn thể hiện ở khả năng giữ bình tĩnh, chủ động ứng phó trước những tình huống bất ngờ. Việc dám đón nhận thử thách, linh hoạt thích nghi và vượt qua giới hạn giúp mỗi người khám phá năng lực bản thân. Qua đó, mỗi hành trình trở thành cơ hội để tích lũy trải nghiệm và khẳng định dấu ấn riêng.

Bản lĩnh phái mạnh được thể hiện qua tinh thần chủ động đón nhận thử thách và kiên trì chinh phục những cung đường mới

Tinh thần chủ động đối diện với thử thách và không ngừng chinh phục những giới hạn mới cũng là điểm giao thoa với thông điệp “I Am The Challenger” của Yamaha WR155R. Hướng đến những người yêu thích khám phá và trải nghiệm đa địa hình, mẫu xe đồng hành cùng người lái trên những cung đường mới, nơi mỗi thay đổi của địa hình đều đòi hỏi khả năng thích ứng và làm chủ tay lái. Đó cũng là tinh thần của người đàn ông bản lĩnh: không ngại bước ra khỏi vùng an toàn, chủ động đón nhận thử thách và tự mình chinh phục hành trình phía trước..

Yamaha WR155R: Chinh phục mọi thử thách cùng người đàn ông hiện đại

Là mẫu xe Dual-Sport 155cc, Yamaha WR155R hướng đến những người yêu thích khám phá và muốn mở rộng trải nghiệm lái từ đường phố đến các cung đường địa hình off-road. Mẫu xe không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng mà còn đồng hành cùng người lái trên hành trình chủ động đón nhận thử thách, khám phá giới hạn bản thân và chinh phục những cung đường mới.

Yamaha WR155R là mẫu xe Dual-Sport 155cc dành cho những người yêu thích khám phá và sẵn sàng chinh phục nhiều dạng địa hình

Ngay từ thiết kế, WR155R sở hữu diện mạo mạnh mẽ đặc trưng của dòng Enduro, với dáng xe cao ráo, khỏe khoắn và đậm chất thể thao. Không chỉ tạo dấu ấn về ngoại hình, yên phẳng kiểu YZ kết hợp gác chân rộng còn tạo điều kiện để người lái linh hoạt thay đổi tư thế, dịch chuyển trọng tâm và chủ động kiểm soát xe khi xử lý địa hình. Đây là những yếu tố hữu ích khi hành trình đòi hỏi người lái liên tục thích ứng với điều kiện đường sá thay đổi.

Khả năng khám phá nhiều dạng địa hình còn được hỗ trợ bởi khoảng sáng gầm 245 mm, bánh trước 21 inch và bánh sau 18 inch. Kết hợp với thiết kế Dual-Sport, những đặc điểm này hướng đến khả năng vận hành trên nhiều điều kiện đường sá, từ đường phố đến các đoạn đường gồ ghề. Nhờ đó, người lái có thêm cơ sở để mở rộng hành trình trải nghiệm, thay vì chỉ giới hạn bản thân trong những cung đường quen thuộc.

Yamaha WR155R sở hữu thiết kế Enduro cùng khoảng sáng gầm 245 mm và cấu hình bánh xe đặc trưng

WR155R được trang bị động cơ 155,1 cc SOHC, 4 van, phun xăng điện tử, tích hợp công nghệ van biến thiên VVA. Động cơ đạt công suất tối đa 12,3 kW tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,3 Nm tại 6.500 vòng/phút. Hộp số 6 cấp kết hợp bộ ly hợp Assist & Slipper (A&S) hỗ trợ thao tác chuyển số và kiểm soát vận hành. Những trang bị này tạo nền tảng để người lái chủ động hơn khi điều chỉnh cách vận hành theo điều kiện thực tế, qua đó nâng cao trải nghiệm chinh phục những cung đường đa dạng.

Bên cạnh động cơ, hệ thống treo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ ổn định và khả năng kiểm soát khi hành trình xuất hiện những đoạn địa hình gồ ghề khi xe di chuyển qua những bề mặt không bằng phẳng. WR155R sử dụng phuộc trước dạng ống lồng kích thước lớn có trang bị khóa dầu, hệ thống treo sau Monocross dạng liên kết và khung sườn semi-double cradle.

Hệ thống treo trước và sau kết hợp khung sườn semi-double cradle góp phần hỗ trợ độ ổn định

Ngoài lốp gai off-road hỗ trợ độ bám trên các bề mặt đường phù hợp, WR155R có màn hình LCD đa chức năng giúp theo dõi những thông tin vận hành cần thiết. Trong khi đó, đèn Hazard hỗ trợ cảnh báo cho các phương tiện khác trong những tình huống cần thiếtgiúp người lái tăng khả năng chủ động khi di chuyển. Bởi bản lĩnh không chỉ nằm ở tinh thần dám đương đầu thử thách, mà còn ở khả năng làm chủ hành trình và sẵn sàng thích ứng để chinh phục những giới hạn mới.

Hiện WR155R có mặt tại 9 cơ sở Yamaha Town trên toàn quốc, tạo điều kiện để người dùng tiếp cận và trải nghiệm mẫu xe.

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