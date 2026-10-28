Đấu giá siêu xe độc bản Acura NSX Roadster của Iron Man

Theo Carscoops, chiếc Acura NSX Roadster của nhân vật Iron Man đang được rao bán, với toàn bộ số tiền thu được dành cho mục đích từ thiện. Chiếc siêu xe mui trần xuất hiện trong đoạn cuối phim bom tấn The Avengers (2012), khi Iron Man cùng tiến sĩ Bruce Banner ngồi vào xe và lái đi.

Mẫu xe độc bản này là sản phẩm của xưởng thiết kế Acura Advanced Design Studio tại Los Angeles, trước khi Trans FX hiện thực hóa thành chiếc siêu xe mui trần như xuất hiện ở cuối phim The Avengers.

Sau khi phim kết thúc, chiếc Acura NSX Roadster được hãng xe sang Nhật bản lưu giữ và trưng bày như một phần của hoạt động kỷ niệm 35 năm dòng xe NSX.

Thoạt nhìn, Acura NSX Roadster trông giống như một bản thử nghiệm chỉ phục vụ mục đích trưng bày, chủ yếu do cụm đèn pha không hoạt động còn các hốc gió bị bịt kín hoàn toàn. Chiếc siêu xe dù vậy vẫn buộc phải hoạt động bình thường để phục vụ màn xuất hiện trong phim.

Tại thời điểm ghi hình The Avengers, thế hệ thứ hai của Acura NSX vẫn còn cách thời điểm sản xuất thương mại tới 4 năm, do đó hãng siêu xe thuộc sở hữu Honda đã phải tìm đến giải pháp khác, phát triển mẫu xe này dựa trên một chiếc Acura NSX đời 1991.

Lấy cảm hứng từ bản NSX Concept năm 2011, ngoại thất của chiếc siêu xe được tùy chỉnh thủ công từ nhựa resin và sợi thủy tinh. Cần lưu ý rằng thiết kế bản thương mại phải đến năm 2015 mới được giới thiệu và ngay cả tại thời điểm đó, Acura NSX thế hệ thứ hai cũng chưa từng có biến thể mui trần.

Điều này khiến chiếc Acura NSX Roadster trong cuộc đấu giá trở thành một phần độc đáo của lịch sử ngành ôtô thế giới, không chỉ vì từng xuất hiện trong The Avengers mà còn do thiết kế độc đáo.

Chiếc xe trong phim sở hữu màu sơn đỏ Hot Rod Red, gợi nhớ đến bộ giáp của nhân vật Iron Man do Robert Downey Jr. thủ vai. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim mới kích thước 18 inch ở phía trước và 20 inch ở phía sau, kết hợp hệ thống treo hạ thấp.

Acura NSX Roadster không có mui, kính chắn gió được lấy từ Chrysler PT Cruiser. Thay vì đèn pha, xe sở hữu các chi tiết ốp màu bạc, nhưng dải đèn hậu LED kéo dài toàn chiều rộng đuôi xe vẫn có thể hoạt động bình thường qua công tắc điều khiển.

Một chi tiết thú vị khác là chiếc biển số New York "STARK 33" từng xuất hiện trong phim vẫn được giữ lại.

Khoang lái lộ thiên được trang bị cặp ghế thể thao do bên thứ ba cung cấp, trong khi bảng táp-lô tận dụng trực tiếp từ NSX nguyên bản.

Do vậy, các góc quay trong phim The Avengers được tính toán cẩn thận để tập trung vào phần ngoại thất, tránh để lộ quá nhiều chi tiết trong khoang lái.

Bên dưới nắp ca-pô, chiếc Acura NSX Roadster được trang bị khối động cơ V6 3.0L VTEC hút khí tự nhiên của thế hệ NSX đầu tiên, thay vì cấu hình hybrid trên thế hệ mới nhất. Động cơ VTEC thuần đốt trong được kết hợp với hộp số sàn 5 cấp để truyền sức mạnh tới cầu sau.

Chiếc Acura NSX nguyên bản đã chạy được 405.900 km trước khi được tùy chỉnh thành chiếc NSX Roadster cho "Người Sắt" Tony Stark cầm lái.

Theo Carscoops, chủ nhân tiếp theo của chiếc Acura NSX Roadster sẽ không thể điều khiển xe trên đường, do đây vẫn là một đạo cụ điện ảnh với phần vỏ xe tương đối mong manh. Các khuyết điểm được ghi nhận bao gồm vài vết xước nhỏ trên cản trước/sau, cột A và cửa xe, cùng với vết nứt sơn ở cột C, vài vết trầy quanh khoang lái.

Tính đến thời điểm viết bài, giá bán của chiếc Acura NSX Roadster trên chuyên trang đấu giá Cars & Bids đã cán mốc 98.500 USD.