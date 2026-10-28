Lên đời ô tô rộng rãi cho cả nhà, chủ xe VinFast bất ngờ vì hoá đơn “nhỏ hơn xe cũ”

Xe rộng rãi, tiện nghi cho cả nhà nhưng tiền sạc bằng 0, bảo dưỡng chỉ vài trăm nghìn đồng. Trải nghiệm của người dùng VinFast cho thấy lợi thế tiết kiệm rõ rệt so với xe xăng, giúp gia đình giữ lại thêm ngân sách mà vẫn đáp ứng nhu cầu đi lại thoải mái.

Xe rộng không đồng nghĩa phải “nặng tiền nuôi”

Khi mua xe cho cả nhà, nhiều người muốn đủ không gian cho con nhỏ, hành lý và những chuyến đi cùng ông bà. Tuy nhiên, ngoài giá mua, khoản tiền phải dành để sử dụng một chiếc xe lớn cũng là phần cần tính.

Với chị Phạm Thúy Vy tại TP.HCM, người sở hữu 2 chiếc VF 8, khác biệt thể hiện ngay trên hóa đơn bảo dưỡng. Chị cho biết các kỳ chăm xe điện từng thực hiện chỉ hết vài trăm nghìn đồng, thấp hơn khoản vài triệu đồng mỗi lần bảo dưỡng chiếc xe xăng gia đình dùng trước đây. “Sự chênh lệch là quá lớn”, chị Vy so sánh.

Khoản tiết kiệm tiếp tục đến từ tiền năng lượng. Với quãng đường 1.500 km/tháng, một xe xăng tiêu thụ 9 lít/100 km cần khoảng 135 lít nhiên liệu. Qua đó, chi phí tiền xăng lên tới gần 3,3 triệu đồng/tháng, tương đương hơn 39 triệu đồng/năm.

Với người dùng VinFast, khoản nạp điện gần như bằng 0 nhờ quyền lợi tối đa 10 lượt sạc miễn phí mỗi tháng tại V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Số tiền tiết kiệm qua từng tháng có thể bổ sung cho học phí, sinh hoạt hoặc quỹ du lịch. Gia đình được thoải mái tận hưởng chiếc xe rộng rãi cho công việc và những chuyến đi chung, nhưng giữ lại được nhiều ngân sách hơn.

Thêm lựa chọn cho cả nhà, thêm “điểm tựa” khi sở hữu

Lợi thế chi phí sử dụng giúp người mua có thêm cơ sở lựa chọn xe theo nhu cầu không gian. Gia đình cần 5 chỗ có thể cân nhắc VF 6, VF 7; người ưu tiên khoang xe rộng và tiện nghi cao hơn có VF 8, VF 9. Với những chuyến đi đủ ông bà, bố mẹ và các con, VF MPV 7 bổ sung phương án 7 chỗ.

Ngân sách mua xe tiếp tục được hỗ trợ qua chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, diễn ra từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, với ưu đãi từ 3% đến 9%.

Chẳng hạn, VF MPV 7 có giá niêm yết 750 triệu đồng, được hỗ trợ gần 68 triệu đồng, đưa giá mua còn hơn 682 triệu đồng. VF 8 thế hệ mới niêm yết 899 triệu đồng nhận ưu đãi gần 45 triệu đồng ở mức 5%, còn hơn 854 triệu đồng.

Sau ngày nhận xe, quyền lợi sạc miễn phí tiếp tục tiết kiệm chi phí cho lịch đi làm, đưa đón con và những chuyến về quê, du lịch.

Việc nạp điện được hỗ trợ bởi mạng lưới hơn 155.000 cổng sạc V-Green trên toàn quốc. Các điểm sạc tại khu dân cư, trung tâm thương mại và dọc những tuyến giao thông lớn giúp gia đình có nhiều lựa chọn cả khi đi gần lẫn di chuyển liên tỉnh. Ngoài ra, hệ thống 99 siêu trạm sạc đang hình thành dọc các tuyến đường huyết mạch dọc đất nước giúp các chủ xe yên tâm hơn trên những hành trình xa.

Chủ xe còn được đồng hành lâu dài với chính sách bảo hành lên tới 10 năm hoặc 200.000 km. Khi cần trợ giúp trên đường, người dùng có thể liên hệ tổng đài hỗ trợ và cứu hộ 24/7, dù đang đi xa hay phát sinh sự cố ngoài giờ hành chính.

Sạc miễn phí, bảo dưỡng tiết kiệm cùng hệ thống dịch vụ đồng hành giúp người dùng VinFast vừa tận hưởng sự thoải mái, vừa giữ thêm ngân sách cho những nhu cầu khác của gia đình.