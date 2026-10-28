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Xe

MPV thuần điện 7 chỗ giá rẻ như xe cỡ A có dễ bán?

Với giá ưu đãi dưới 500 triệu đồng, Wuling Grango là lựa chọn MPV thuần điện 7 chỗ dễ tiếp cận hàng đầu thị trường Việt.

Cùng với 3 mẫu xe thuần điện khác, MPV Wuling Grango nằm trong danh sách ôtô điện vừa được hãng xe Trung Quốc giới thiệu tại thị trường Việt Nam.

Wuling Grango có giá 519 triệu đồng, tuy nhiên áp dụng các ưu đãi đang giúp giá bán của mẫu MPV thuần điện giảm về dưới 500 triệu đồng, tức tương đương các dòng xe cỡ A trên thị trường.

MPV điện giá dưới 500 triệu đồng có gì?

Quan sát tổng quan, chiếc MPV thuần điện Wuling Grango khá gọn gàng với các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.515 x 1.725 x 1.790 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm.

Kích thước tổng thể của Grango nhìn chung khá tương đồng loạt MPV cỡ nhỏ Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Suzuki XL7 Hybrid, Honda BR-V... nhưng Wuling Grango lại là mẫu xe có khoảng cách giữa 2 trục bánh lớn nhất.

Vì là một MPV thuần điện giá rẻ, ngoại hình Grango có sự đơn giản nhất định. Phần đầu xe kín, nổi bật với logo Wuling màu đỏ và cụm đèn pha LED. Mâm xe 14 inch đi cùng bộ lốp thông số 185/70. Cổng sạc nằm gần hốc bánh trước, đèn xi-nhan không tích hợp vào gương mà đặt trên thân xe.

Kích thước Wuling Grango tương đồng loạt MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.
Kích thước Wuling Grango tương đồng loạt MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Đuôi xe Wuling Grango thiết kế đơn giản, dựng đứng, đóng/mở cơ. Khoang hành lý của xe có thể mở rộng dung tích đến tối đa 3.300 lít khi gập các hàng ghế sau.

Các trang bị nội thất được Wuling mô tả là tinh gọn và thực dụng tối đa. Ở trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng 8 inch, trong khi cụm đồng hồ sau vô lăng dạng kim kích thước 3,5 inch.

Hệ thống điều hòa chỉnh cơ, có cửa gió hàng ghế sau bố trí trên trần xe. Hệ thống giải trí khá cơ bản với USB, radio, bluetooth và 2 loa trong cabin. Vô lăng tròn 3 chấu hoàn toàn thiếu vắng các phím chức năng.

Khoang lái bố trí 3 hàng ghế với cấu hình 2+2+3. Hàng ghế thứ hai gồm các ghế đơn, tay vịn độc lập. Ghế hàng cuối dạng băng, cho 3 người ngồi nhưng chỉ bố trí 2 tựa đầu. Toàn bộ ghế ngồi bọc nỉ.

Wuling Grango là một mẫu xe 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi với cấu hình 2+2+3. Ảnh: Phúc Hậu.
Wuling Grango là một mẫu xe 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi với cấu hình 2+2+3. Ảnh: Phúc Hậu.

Wuling Grango chỉ có một túi khí bố trí ở ghế lái, một cổng sạc USB và tẩu sạc 12 V tại bệ trung tâm. Các ghế ở hàng 2 có ISOFIX. Phanh tay cơ được trang bị cho mẫu MPV thuần điện.

Một số tính năng an toàn của xe gồm chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, camera lùi, cảnh báo người đi bộ, giám sát áp suất lốp gián tiếp.

Đáng chú ý, việc Wuling Grango không hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto có thể ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đặc biệt ở tệp khách hàng mua xe chạy dịch vụ, việc kết nối smartphone với xe để xem chỉ đường gần như là thao tác quen thuộc mỗi ngày.

Wuling Grango cạnh tranh với ai?

Phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam lúc này vẫn chứng kiến sự áp đảo của Mitsubishi Xpander, theo sau bởi Toyota Veloz Cross, Kia Carens, Hyundai Stargazer.

Với giá bán ưu đãi dưới 500 triệu đồng, Wuling Grango dường như có chút lợi thế khi đặt cạnh các đối thủ động cơ đốt trong ở cùng phân khúc. Chẳng hạn, Mitsubishi Xpander hiện có giá 568-659 triệu đồng, Toyota Veloz Cross có giá 638-660 triệu đồng, Kia Carens hiện có giá 559-609 triệu đồng còn giá bán Hyundai Stargazer là 489-615 triệu đồng.

Chi phí sở hữu ban đầu và chi phí sử dụng có thể là lợi thế của Wuling Grango, nhưng giá bán rẻ chỉ mang lại cho người dùng một mẫu xe với trang bị cơ bản nhất có thể.

Wuling Grango sở hữu khoang nội thất với trang bị khá cơ bản. Ảnh: Phúc Hậu.
Wuling Grango sở hữu khoang nội thất với trang bị khá cơ bản. Ảnh: Phúc Hậu.

Xét riêng trong phân khúc MPV thuần điện, Wuling Grango cũng là lựa chọn rẻ hơn khi đặt cạnh VinFast Limo Green (699 triệu đồng) và BYD M6 (756 triệu đồng). Tuy nhiên, kích thước, trang bị và sức mạnh của Wuling Grango lại kém hơn đáng kể so với các đối thủ thuần điện.

Wuling Grango được trang bị motor điện 100 mã lực ở cầu sau, sản sinh mô-men xoắn cực đại 180 Nm. Gói pin lithium dung lượng 32,6 kWh mang lại tầm hoạt động tối đa khoảng 300 km/lần sạc.

Nhờ chuẩn sạc CCS2, Wuling Grango hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 50 kW, nạp lại 30-80% dung lượng pin trong khoảng 30 phút. Công suất sạc AC tối đa 6,6 kW, nạp lại 20-100% dung lượng pin trong khoảng 5 giờ.

Cổng sạc chuẩn CCS2 trên Wuling Grango. Ảnh: Phúc Hậu.
Cổng sạc chuẩn CCS2 trên Wuling Grango. Ảnh: Phúc Hậu.

Trong khi đó, Limo Green sử dụng motor điện mạnh 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 280 Nm và tầm hoạt động tối đa khoảng 450 km/lần sạc. BYD M6 có motor điện sản sinh công suất tối đa 161 mã lực, mô-men xoắn cực đại 310 Nm, phạm vi hoạt động khoảng 420 km/lần sạc.

Trên thị trường Việt Nam, Wuling Grango do vậy chỉ có lợi thế duy nhất về giá bán, trong khi sức mạnh hệ truyền động, phạm vi hoạt động tối đa đều kém hơn các đối thủ, cả ở phân khúc MPV cỡ nhỏ lẫn trong nhóm MPV thuần điện.

Ai sẽ mua Wuling Grango?

Trong tài liệu truyền thông, Wuling và TMT Group mô tả Grango như một "cỗ máy sinh lời". Nguồn cơn của thông điệp này có lẽ đến từ giá bán Wuling Grango, sau ưu đãi đang rẻ ngang xe cỡ A nhưng dành cho một mẫu MPV cỡ nhỏ.

Việc hãng xe Trung Quốc mô tả Wuling Grango như "cỗ máy sinh lời" phản ánh tệp khách hàng chính của mẫu MPV thuần điện. Nhưng liệu những người có nhu cầu mua xe chạy dịch vụ có sẵn sàng xuống tiền mua Wuling Grango?

Như đã đề cập phía trên, giá bán dưới 500 triệu đồng dường như là một "món hời" dành cho một mẫu MPV 7 chỗ như Wuling Grango. Tuy nhiên, một mẫu xe thuần điện muốn thuyết phục khách hàng chấp nhận còn đi kèm nhiều yếu tố khác nhau, nổi bật hàng đầu là câu chuyện hạ tầng sạc.

Mô hình trạm sạc TMT-Egreen được trưng bày tại sự kiện ra mắt 4 xe điện Wuling mới. Ảnh: Phúc Hậu.
Mô hình trạm sạc TMT-Egreen được trưng bày tại sự kiện ra mắt 4 xe điện Wuling mới. Ảnh: Phúc Hậu.

Để một mẫu xe điện vận hành hiệu quả trong môi trường kinh doanh dịch vụ vận tải, các điểm sạc đóng vai trò quan trọng. Do xe điện dịch vụ có tần suất hoạt động cao hơn ôtô điện cá nhân, người dùng phải dễ dàng tìm nơi nạp lại năng lượng cho xe điện của mình, bất kể tại nhà, tại đại lý hay ở trạm công cộng.

Wuling cho biết khách mua Grango trong giai đoạn ưu đãi được tặng một sạc cầm tay và một trụ sạc AC CCS2 công suất 7 kW. Gói quà tặng này phù hợp với người có nhà mặt đất hoặc bãi xe riêng, khó dành cho số đông khách hàng Việt Nam, nhất là tại các thành phố lớn.

Điểm đáng chú ý của Wuling Grango và 3 xe điện Wuling khác ra mắt lần này là cổng sạc chuẩn CCS2. Thiết kế này cho phép xe điện Wuling tiếp cận và sử dụng hệ thống trạm sạc công cộng của bên thứ ba tại Việt Nam, cũng như mạng lưới sạc công cộng TMT-Egreen do chính TMT Group đang phát triển.

Khả năng thành công của Wuling Grango vì thế phụ thuộc khá nhiều vào sự phát triển hoàn chỉnh của mạng lưới sạc công cộng, từ bên thứ ba cũng như chính hệ thống TMT-Egreen. Trước đó, TMT Group cho biết mạng lưới Egreen của mình nhắm đến mục tiêu hoạt động 30.000 trụ sạc với 60.000 cổng sạc chuẩn CCS2 trên toàn quốc vào năm 2030.

Wuling Grango là lựa chọn MPV rẻ hàng đầu thị trường Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.
Wuling Grango là lựa chọn MPV rẻ hàng đầu thị trường Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Lúc này, Wuling Grango có lẽ chưa dành cho phần lớn cá nhân mua xe chạy dịch vụ, thay vào đó sẽ phù hợp hơn với các hãng taxi, doanh nghiệp vận tải. Nhóm khách hàng doanh nghiệp có thể bố trí các trạm sạc phục vụ đội xe của mình, qua đó giải bài toán hạ tầng sạc công cộng mà hiện tại phần lớn hãng xe điện vẫn đang loay hoay tìm phương án.

Dù thành công hay thất bại, Wuling Grango với giá ưu đãi dưới 500 triệu đồng vẫn là một lựa chọn khá thú vị tại Việt Nam. Trước đó, MG G50 cũng từng gây sốt thị trường xe dịch vụ với phiên bản 1.5 MT COM giá 559 triệu đồng, không đi kèm nhiều trang bị tiện nghi hiện đại.

tech.zingnews.vn
#Wuling Grango #MPV điện #xe điện 7 chỗ #giá Wuling Grango #TMT Group #trạm sạc #CCS2 #xe chạy dịch vụ

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