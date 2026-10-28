Hàng trăm xe máy đi trên vỉa hè bị ghi hình xử phạt tại TPHCM

TPO - Phòng CSGT Công an TPHCM thông tin về 163 trường hợp xe máy đi trên vỉa hè đã được lực lượng chức năng ghi hình xử phạt theo Nghị định 168.

Cơ quan Công an cho biết, hiện nay, tình trạng xe máy sử dụng vỉa hè để di chuyển vẫn còn diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng trực tiếp đến người đi bộ. Đặc biệt, tại những khu vực tập trung đông người, trường học, khu dân cư, hành vi này càng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trước tình hình trên, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện và xử lý các trường hợp xe máy đi trên vỉa hè.

Nhiều trường hợp vi phạm biến vỉa hè dành cho người đi bộ thành “làn đường riêng”. Ảnh: Phòng CSGT Công an TPHCM

Việc xử lý không chỉ nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật mà quan trọng hơn là phòng ngừa từ sớm, ngăn chặn nguy cơ tai nạn và bảo vệ sự an toàn của người đi bộ, người yếu thế.

Cùng với tuần tra, xử lý trực tiếp, việc ghi hình và xử lý vi phạm qua hình ảnh – phạt nguội đang được lực lượng CSGT tăng cường triển khai. Phương thức này giúp ghi nhận khách quan hành vi vi phạm, hỗ trợ quá trình xác minh, xử lý đúng quy định, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong công tác xử lý vi phạm.

CSGT công khai ghi hình hành vi đi trên vỉa hè để xử phạt. Ảnh: Phòng CSGT Công an TPHCM

Thông qua phương thức này, cơ quan Công an đã phát hiện 163 xe máy điều khiển xe trên vỉa hè tại đường Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, TPHCM. Danh sách cụ thể như sau:

Theo Nghị định 168/2024, hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi trên vỉa hè sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng (trung bình 5 triệu đồng) và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cũng tại thông báo, cơ quan Công an đề nghị các chủ xe vi phạm đến Đội CSGT Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, trả lại vỉa hè cho người đi bộ, người yếu thế.