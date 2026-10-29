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Xe

Loạt xe máy mới ra mắt thị trường tháng 10

Thị trường xe máy bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm khi các hãng liên tiếp giới thiệu phiên bản mới, bổ sung màu sắc và tung ra những mẫu xe có giá bán trải rộng từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Những tháng cuối năm thường là thời điểm thị trường xe máy sôi động hơn khi nhu cầu mua sắm, thay mới phương tiện và phục vụ đi lại dịp Tết tăng dần. Để đón đầu giai đoạn này, các hãng xe liên tục cập nhật sản phẩm, từ bổ sung màu sắc, điều chỉnh thiết kế đến giới thiệu những phiên bản giới hạn hướng tới nhóm khách hàng có khả năng chi trả cao.

Các sản phẩm có định vị khác nhau, từ xe tay ga phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày đến mẫu xe sưu tầm có giá bán ngang một chiếc ô tô cỡ nhỏ đã qua sử dụng. Điểm chung là các hãng tập trung làm mới danh mục sản phẩm trước mùa cao điểm cuối năm.

Honda SH125i/160i 2027 giá bán trên 100 triệu đồng

Honda Việt Nam vừa giới thiệu các phiên bản 2027 của dòng xe tay ga SH125i và SH160i.

Ở đời mới, SH125i/160i được điều chỉnh thiết kế cụm đèn trước sử dụng công nghệ LED. Phía sau, xe có đèn hậu LED hai tầng và tay dắt được tạo hình thon gọn hơn. Ngoài những thay đổi về diện mạo, Honda tiếp tục sử dụng động cơ eSP+ 4 van, đồng thời cải tiến để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Honda SH125i/160i 2027 vừa ra mắt. Ảnh: Honda
Honda SH125i/160i 2027 vừa ra mắt. Ảnh: Honda

SH125i có giá bán đề xuất từ 76,67-85,7 triệu đồng, trong khi SH160i được niêm yết ở mức 95,29-104,49 triệu đồng, tùy phiên bản. Với mức giá này, SH vẫn thuộc nhóm xe tay ga cao cấp có giá bán trên 100 triệu đồng ở phiên bản cao nhất.

Ưu điểm của SH nằm ở thiết kế quen thuộc, động cơ có dung tích phù hợp với nhu cầu đi lại hàng ngày và sức hút thương hiệu trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, giá bán tương đối cao khiến chi phí sở hữu trở thành rào cản với người mua phổ thông. Những thay đổi ở đời 2027 chủ yếu tập trung vào thiết kế và màu sắc, chưa tạo ra khác biệt lớn về cấu hình động cơ so với thế hệ trước.

Trong phân khúc, SH125i/160i cạnh tranh với các mẫu xe như Vespa Sprint S 125/150, Vespa GTS Super Sport 150, Aprilia SR GT 200 và Yamaha NVX 155.

Vespa Edizione Ottantesimo giá đắt 372 triệu đồng

Ở nhóm xe tay ga cao cấp, Piaggio Việt Nam giới thiệu Vespa Edizione Ottantesimo, mẫu xe sản xuất giới hạn nhân dịp kỷ niệm lịch sử thương hiệu Vespa. Xe từng được giới thiệu tại sự kiện Vespa Roma 2026 và có số lượng sản xuất toàn cầu là 1.946 chiếc.

Thị trường Việt Nam chỉ được phân bổ 4 chiếc, mỗi xe có giá bán lẻ đề xuất 372 triệu đồng. Các xe được gắn huy hiệu kim loại khắc số thứ tự sản xuất riêng, đặt trong ngăn chứa đồ dưới yên. Bốn số định danh được lựa chọn cho thị trường Việt Nam gồm 799, 796, 696 và 396, gắn với ý nghĩa may mắn theo văn hóa phương Đông.

Vespa Edizione Ottantesimo giới thiệu tại Việt Nam giới hạn chỉ 4 chiếc với giá đắt 372 triệu đồng. Ảnh: Vespa.
Vespa Edizione Ottantesimo giới thiệu tại Việt Nam giới hạn chỉ 4 chiếc với giá đắt 372 triệu đồng. Ảnh: Vespa.

Điểm tạo khác biệt của Edizione Ottantesimo nằm ở tính giới hạn, các chi tiết nhận diện riêng và giá trị sưu tầm hơn là những thay đổi mang tính thực dụng. Xe sử dụng động cơ High Performance Engine dung tích 278cc, công suất tối đa 25 mã lực, kết hợp hộp số tự động. Trang bị an toàn gồm phanh chống bó cứng ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo điện tử ASR.

Với giá 372 triệu đồng, mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng có khả năng chi trả cao, yêu thích thương hiệu Vespa và muốn sở hữu một sản phẩm có số lượng hạn chế. Mức giá cũng khiến xe khó trở thành lựa chọn phổ biến cho nhu cầu đi lại thông thường.

Trên thị trường Việt Nam, một số mẫu Vespa phiên bản giới hạn từng được giao dịch ở mức cao hơn giá niêm yết. Chẳng hạn, Vespa 946 Christian Dior có giá niêm yết 700 triệu đồng, từng được rao bán trên thị trường xe cũ với giá 1,2 tỷ đồng. Vespa 946 Dragon có giá đề xuất 455 triệu đồng, trong khi mức giá được chào bán tại các kênh tư nhân từng vào khoảng 600-750 triệu đồng.

SYM Priti 125 thêm hai màu mới, giá khoảng 29 triệu đồng

Ở phân khúc xe tay ga phổ thông, SYM Việt Nam bổ sung hai tùy chọn màu đen và nâu xám cho mẫu Priti 125.

SYM Priti 125 có giá tham khảo khoảng 29-29,5 triệu đồng, đã gồm VAT, tùy đại lý. Đây là mẫu xe hướng đến người dùng cần phương tiện đi lại hàng ngày với chi phí đầu tư ban đầu tương đối thấp.

SYM Priti 125 2026 có giá tham khảo khoảng 29-29,5 triệu đồng
SYM Priti 125 2026 có giá tham khảo khoảng 29-29,5 triệu đồng

Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, dung tích 124,6cc, làm mát bằng không khí. Động cơ tích hợp công nghệ EnMIS, kết hợp phun xăng điện tử EFI và bugi kép. Theo thông tin được công bố, mức tiêu hao nhiên liệu của xe khoảng 1,96 lít/100km.

Về tiện ích, Priti 125 có cốp chứa đồ dung tích 22,5 lít, khóa thông minh Smartkey, cổng sạc USB 3.0, đồng hồ LCD và hệ thống đèn LED.

Lợi thế của Priti 125 là mức giá dễ tiếp cận, dung tích động cơ phù hợp với nhu cầu đi lại trong đô thị và danh sách tiện ích khá đầy đủ trong tầm tiền. Việc bổ sung màu sắc cũng giúp người mua có thêm lựa chọn mà không cần thay đổi mẫu xe.

Dù vậy, động cơ làm mát bằng không khí và trang bị phanh CBS cho thấy Priti 125 tập trung vào nhu cầu sử dụng cơ bản, không đặt nặng khả năng vận hành thể thao hay các công nghệ an toàn cao cấp.

Trong tầm giá khoảng 30 triệu đồng, Priti 125 cạnh tranh với các mẫu xe tay ga phổ thông như Honda Vision và Yamaha Janus.

vietnamnet.vn
#xe máy #xe máy mới #thị trường xe máy #Honda SH #Vespa #SYM

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