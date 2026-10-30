Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đề xuất quan trọng liên quan tới ô tô điện tại Việt Nam

Trường Vũ

TPO - Dự thảo Quy chuẩn mới của Bộ Xây dựng đang được lấy ý kiến có nội dung yêu cầu ô tô điện bắt buộc phải có hệ thống phát âm thanh cảnh báo (AVAS) để người đi bộ, người đi xe đạp có thể nhận biết.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đang lấy ý kiến dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô, thay thế QCVN 09:2024/BGTVT.

Dự thảo bao gồm nội dung đáng chú ý liên quan đến AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) - hệ thống cảnh báo bằng âm thanh dành cho các phương tiện giao thông đường bộ có độ ồn thấp.

what-is-an-acoustic-vehicle-alerting-system.png
Hệ thống cảnh báo bằng âm thanh (AVAS) được đề xuất trở thành trang bị bắt buộc trên ô tô điện (Ảnh minh họa)

Cụ thể, quy chuẩn mới có yêu cầu các loại xe điện chạy bằng pin điện thuần điện (BEV - Battery Electric Vehicle hoặc PEV - Pure Electric Vehicle) phải trang bị hệ thống AVAS. Các loại phương tiện khác không bắt buộc phải trang bị.

Phương tiện nếu được lắp đặt hệ thống AVAS phải tự động kích hoạt khi tốc độ di chuyển của xe dưới 20 km/h hoặc khi lùi xe. Nếu xe đã có âm thanh cảnh báo khi lùi thì hệ thống AVAS không cần tạo ra âm thanh khi lùi.

Công tắc hoặc núm điều khiển hệ thống AVAS có thể được lắp đặt để người lái xe có thể dễ dàng tiếp cận, điều khiển chế độ kích hoạt hoặc vô hiệu hệ thống. Khi khởi động xe, hệ thống AVAS sẽ mặc định ở chế độ kích hoạt.

Dự thảo quy chuẩn mới cũng quy định âm lượng AVAS có thể bị giảm đi trong thời gian xe di chuyển (khi tốc độ tăng lên). Loại âm thanh và âm lượng của hệ thống AVAS phải đảm bảo tạo ra âm thanh liên tục, cung cấp thông tin cho người đi bộ, người đi xe đạp và những người có khả năng bị tổn thương khi xe đang vận hành.

Bên cạnh đó, âm thanh do AVAS tạo ra phải dễ dàng biểu thị hành vi của xe thông qua sự thay đổi tự động mức âm thanh hoặc các đặc tính đồng bộ với tốc độ của xe.

"Âm thanh do AVAS tạo ra không được là âm thanh có thể gây nhầm lẫn với tín hiệu cảnh báo, tín hiệu ưu tiên hoặc âm thanh không phù hợp để nhận biết sự vận hành của phương tiện.

Các âm thanh không được chấp nhận bao gồm: âm thanh của còi, chuông, còi báo động, xe ưu tiên; âm thanh cảnh báo khẩn cấp như báo cháy, báo trộm, báo khói; Âm thanh ngắt quãng; Âm thanh có tính nhạc điệu; Âm thanh mô phỏng tiếng động vật, côn trùng; Hoặc âm thanh có thể gây nhầm lẫn về loại phương tiện, trạng thái vận hành hoặc hướng chuyển động của phương tiện", dự thảo quy chuẩn nêu rõ.

637384432-878126528541894-7392145834503050243-n20260627151300.jpg
Xe điện hóa nói chung và ô tô điện nói riêng ngày càng chiếm thị phần lớn hơn tại Việt Nam.

Ngoài ra, tại dự thảo cũng đưa ra cách đo âm thanh AVAS trong kiểm tra an toàn kỹ thuật đối với xe mới. Bên cạnh đó, đối với xe điện hóa thuộc nhóm M1 (ô tô con) nếu được trang bị AVAS thì chỉ được hoạt động khi xe vận hành ở chế độ hoàn toàn bằng điện.

Theo Cục Đăng kiểm, xe thuần điện có thể di chuyển ở tốc độ thấp mà người xung quanh khó nhận biết bằng tiếng động cơ. Việc đưa hệ thống AVAS trở thành bắt buộc trên ô tô điện nhằm tăng bảo vệ an toàn cho người đi bộ, đi xe máy, xe đạp.

#ô tô điện #hệ thống AVAS #quy chuẩn ô tô #Cục Đăng kiểm #xe thuần điện #an toàn giao thông #cảnh báo bằng âm thanh

Cùng chuyên mục

Hà Nội điều chỉnh lộ trình hai tuyến buýt 104 và 16

Hà Nội điều chỉnh lộ trình hai tuyến buýt 104 và 16

Từ ngày 1/11/2026, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) điều chỉnh điểm đầu cuối, lộ trình và chỉ tiêu vận hành hai tuyến buýt số 104 và 16 nhằm phục vụ thi công dự án xây dựng tuyến đường Quốc lộ 1A, đồng thời tăng cường kết nối với Bến xe Yên Sở.

Động thái mới của Tesla ở Việt Nam

Động thái mới của Tesla ở Việt Nam

TPO - Sau khi thành lập công ty chính thức tại Việt Nam, hãng xe điện Tesla đã bắt đầu tuyển dụng loạt nhân sự bao gồm cả vị trí chuyên phát triển hạ tầng trạm sạc.

Clip: Xe máy chở bánh mì va quệt làm vương vãi hàng ra đường

TPO - Tại đoạn đường hẹp, xe chở bánh mì cùng một xe máy đỏ khác đều không có dấu hiệu giảm tốc để nhường đường cho đối phương dẫn tới va chạm. Tình huống làm túi treo bên hông của xe chở hàng bị rách, khiến bánh mì rơi vãi ra mặt đường. Vụ việc xảy ra ở Cần Thơ.

Green SM triển khai chương trình 'Thành phố xanh' - thúc đẩy giao thông bền vững tại các địa phương

Green SM triển khai chương trình 'Thành phố xanh' - thúc đẩy giao thông bền vững tại các địa phương

Green SM công bố chính thức triển khai chương trình “Thành phố Xanh” tại Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, trước khi mở rộng ra các tỉnh thành khác trong thời gian tới. Theo đó, Green SM phối hợp cùng các địa phương cung cấp cho người dân và du khách nhiều ưu đãi hấp dẫn khi di chuyển bằng phương tiện xanh, đồng thời xây dựng hệ thống điểm đón trả khách dành riêng cho xe taxi thuần điện, tạo thuận lợi cho người dùng và góp phần lan tỏa thói quen di chuyển xanh trong cộng đồng.

Loạt xe máy mới ra mắt thị trường tháng 10

Loạt xe máy mới ra mắt thị trường tháng 10

Thị trường xe máy bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm khi các hãng liên tiếp giới thiệu phiên bản mới, bổ sung màu sắc và tung ra những mẫu xe có giá bán trải rộng từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Đề xuất bắt buộc xe máy trên 125cc phải có phanh ABS

Đề xuất bắt buộc xe máy trên 125cc phải có phanh ABS

TPO - Việc bắt buộc trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) cho xe mô tô trên 125 phân khối có thể tác động nhất định đến giá bán phương tiện, nhưng đổi lại giúp tăng độ an toàn khi lái xe, góp phần giảm nguy cơ tai nạn.

Clip: Ô tô va chạm với xe máy, xoay 180 độ

TPO - Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc chiếc ô tô con lấn sang làn ngược chiều rồi tông trực diện xe máy chở hai người. Vụ tai nạn xảy ra tại phường Uông Bí, TP. Quảng Ninh.

CLIP: Khoảnh khắc xe tập lái lấn làn tông trực diện container

TPO - Liên quan đến vụ xe tai nạn giao thông khiến học viên tập lái tử vong ở Lâm Đồng ngày 27/10, camera an ninh của người dân đã ghi lại khoảnh khắc xe tải tập lái lấn sang làn đường ngược chiều, tông trực diện xe container trên đường Hồ Chí Minh.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe