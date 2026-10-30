Đề xuất quan trọng liên quan tới ô tô điện tại Việt Nam

TPO - Dự thảo Quy chuẩn mới của Bộ Xây dựng đang được lấy ý kiến có nội dung yêu cầu ô tô điện bắt buộc phải có hệ thống phát âm thanh cảnh báo (AVAS) để người đi bộ, người đi xe đạp có thể nhận biết.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đang lấy ý kiến dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô, thay thế QCVN 09:2024/BGTVT.

Dự thảo bao gồm nội dung đáng chú ý liên quan đến AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) - hệ thống cảnh báo bằng âm thanh dành cho các phương tiện giao thông đường bộ có độ ồn thấp.

Hệ thống cảnh báo bằng âm thanh (AVAS) được đề xuất trở thành trang bị bắt buộc trên ô tô điện (Ảnh minh họa)

Cụ thể, quy chuẩn mới có yêu cầu các loại xe điện chạy bằng pin điện thuần điện (BEV - Battery Electric Vehicle hoặc PEV - Pure Electric Vehicle) phải trang bị hệ thống AVAS. Các loại phương tiện khác không bắt buộc phải trang bị.

Phương tiện nếu được lắp đặt hệ thống AVAS phải tự động kích hoạt khi tốc độ di chuyển của xe dưới 20 km/h hoặc khi lùi xe. Nếu xe đã có âm thanh cảnh báo khi lùi thì hệ thống AVAS không cần tạo ra âm thanh khi lùi.

Công tắc hoặc núm điều khiển hệ thống AVAS có thể được lắp đặt để người lái xe có thể dễ dàng tiếp cận, điều khiển chế độ kích hoạt hoặc vô hiệu hệ thống. Khi khởi động xe, hệ thống AVAS sẽ mặc định ở chế độ kích hoạt.

Dự thảo quy chuẩn mới cũng quy định âm lượng AVAS có thể bị giảm đi trong thời gian xe di chuyển (khi tốc độ tăng lên). Loại âm thanh và âm lượng của hệ thống AVAS phải đảm bảo tạo ra âm thanh liên tục, cung cấp thông tin cho người đi bộ, người đi xe đạp và những người có khả năng bị tổn thương khi xe đang vận hành.

Bên cạnh đó, âm thanh do AVAS tạo ra phải dễ dàng biểu thị hành vi của xe thông qua sự thay đổi tự động mức âm thanh hoặc các đặc tính đồng bộ với tốc độ của xe.

"Âm thanh do AVAS tạo ra không được là âm thanh có thể gây nhầm lẫn với tín hiệu cảnh báo, tín hiệu ưu tiên hoặc âm thanh không phù hợp để nhận biết sự vận hành của phương tiện.

Các âm thanh không được chấp nhận bao gồm: âm thanh của còi, chuông, còi báo động, xe ưu tiên; âm thanh cảnh báo khẩn cấp như báo cháy, báo trộm, báo khói; Âm thanh ngắt quãng; Âm thanh có tính nhạc điệu; Âm thanh mô phỏng tiếng động vật, côn trùng; Hoặc âm thanh có thể gây nhầm lẫn về loại phương tiện, trạng thái vận hành hoặc hướng chuyển động của phương tiện", dự thảo quy chuẩn nêu rõ.

Xe điện hóa nói chung và ô tô điện nói riêng ngày càng chiếm thị phần lớn hơn tại Việt Nam.

Ngoài ra, tại dự thảo cũng đưa ra cách đo âm thanh AVAS trong kiểm tra an toàn kỹ thuật đối với xe mới. Bên cạnh đó, đối với xe điện hóa thuộc nhóm M1 (ô tô con) nếu được trang bị AVAS thì chỉ được hoạt động khi xe vận hành ở chế độ hoàn toàn bằng điện.

Theo Cục Đăng kiểm, xe thuần điện có thể di chuyển ở tốc độ thấp mà người xung quanh khó nhận biết bằng tiếng động cơ. Việc đưa hệ thống AVAS trở thành bắt buộc trên ô tô điện nhằm tăng bảo vệ an toàn cho người đi bộ, đi xe máy, xe đạp.