Mr Pips xin được bán sớm các siêu xe để không mất giá

TPO - Tại tòa, Mr Pips cùng Mr Hunter đề nghị HĐXX cho bán sớm các siêu xe vì đây là "tiêu sản", càng để lâu càng mất giá.

99% nhà đầu tư đều mất tiền trên sàn của Mr Pips

Sáng 2/11, Tòa tiếp tục xét hỏi bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) để làm rõ thêm các tình tiết liên quan trước khi tạm nghỉ, dành thời gian cho Viện Kiểm sát chuẩn bị bản luận tội 188 bị cáo.

Như nhiều lần trả lời trước, Mr Pips không chối tội nhưng đề nghị HĐXX làm rõ hai vấn đề lớn là dòng tiền của các nhà đầu tư "chảy đi đâu, về đâu" và "ai mới thực sự là người bị lừa đảo". Nam khai trước năm 2019 khi làm phiên dịch tại sàn GKFX chỉ nhận mức lương hơn 10 triệu đồng. Sau đó, bị cáo sang Thổ Nhĩ Kỳ học nghề từ Isik Uran rồi về nước làm các sàn giao dịch tại Việt Nam.

Mr Pips khẳng định không phải là ông chủ thực sự của các sàn mà chỉ làm thuê cho Isik Uran, hưởng lợi nhuận 3 - 5% tiền lãi sau khi trừ chi phí vận hành.

Tại hệ thống của Mr Pips, bộ phận sale chỉ nhận được hoa hồng trên số tiền khách nạp lần đầu. Đây cũng là nhóm gây ra thua lỗ đầu tiên cho khách hàng.

Theo Nam, nhóm 'gây sát thương lớn nhất' cho nhà đầu tư chính là nhóm “chăm sóc khách hàng” và nhóm này cũng được hưởng lợi nhuận cao nhất.

Nam khẳng định, các nhà đầu tư trên sàn của bị cáo thua lỗ đến 99% vì chẳng ai có kiến thức. Đây không phải sân chơi dành cho họ, hàng nghìn nhân viên tư vấn dưới quyền anh ta cũng không có bằng cấp, kiến thức.

"Đến 95% nhà đầu tư chứng khoán đều mất tiền. Kể cả những Thạc sĩ, Tiến sĩ khi giao dịch chứng khoán trên sàn thật thì tỉ lệ thua lỗ cũng trên 50%", Mr Pips tự kết luận.

Nam cũng khẳng định chắn bị cáo không độc quyền các sàn tại Việt Nam mà có nhiều bên cùng làm. Khi chưa bị bắt, bị cáo từng tố cáo một số đối thủ đang làm các sàn tương tự. Đến nay, đường dây của bị cáo bị bắt nhưng các sàn khác vẫn hoạt động.

Đồng tình với câu trả lời của Nam, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cũng cho rằng "không độc quyền các sàn". Nhóm Nam, Ngọ chỉ được Uran giao cho quản lý một nhánh, bên cạnh các sàn khác nhau.

Bị cáo Phó Đức Nam khi bị dẫn giải đến tòa.

Xin được bán sớm siêu xe để lấy tiền khắc phục

Ngoài trả lời liên quan đến vận hành các sàn và dòng tiền, hai bị cáo Nam và Ngọ còn kiến nghị HĐXX cho cả hai được sớm bán các ô tô siêu xe để có tiền khắc phục. Theo Nam, đây là nhóm tiêu sản, bán càng sớm sẽ càng được giá.

Nam cũng đề nghị HĐXX cùng tìm cách để rút được tiền trong các tài khoản ở Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia về khắc phục.

Với bạn gái Nguyễn Thanh Tâm, Nam khai chưa bao giờ kể về công việc. Có lần cô hỏi "anh làm gì mà nhiều tiền thế" nhưng Nam chỉ cười chứ không trả lời. Các rắc rối pháp lý khi vận hành sàn, Nam cũng chưa một lần kể.

Về các tài sản, Nam giao hay đưa gì thì bạn gái chỉ việc cất đi. "Tất cả tài sản đều do bị cáo chỉ đạo chứ Tâm chưa bao giờ lấy tiền đi tiêu hay làm gì vượt quá giới hạn về tiền bạc", Mr Pips khẳng định

Theo hồ sơ vụ án, cơ quan tố tụng đã phong tỏa với tổng hơn 5.000 tỷ đồng. Trong đó có nhiều xe sang, vàng, tiền mặt, kim cương của Nam và Ngọ.

Khi bắt giữ Nam cùng bạn gái Nguyễn Thanh Tâm trong căn hộ trị giá 28,5 tỷ đồng tại chung cư cao cấp ở TP HCM, công an thu nhiều tài sản khác có giá trị cao. Trong đó có 94 kg vàng và 44,8 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1,7 triệu USD cùng hàng chục sổ đỏ...

Cuối năm 2024, khi khám xét 2 căn hộ hạng sang của Mr Hunter và vợ Ngô Thị Thêu công an phát hiện và thu giữ hàng chục chồng tiền mặt tổng trị giá khoảng 19 tỷ đồng, hơn 129.000 USD cùng 6 miếng vàng. Đặc biệt, mở két sắt tại căn hộ này, cơ quan điều tra đã bóc gỡ một kho vàng gồm 143 miếng vàng nguyên khối, trị giá hơn 356 tỷ đồng.

Xuyên suốt 7 ngày xét hỏi, Nam và Ngọ nhiều lần nhắc việc xin tự nguyện nộp lại toàn bộ bất động sản, nhà đất, tiền, vàng đã bị kê biên để khắc phục hậu quả.