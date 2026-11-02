Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Uống nhầm thuốc diệt chuột, bé gái 3 tuổi tử vong thương tâm

Ngọc Tú

TPO - Nhặt được lọ thuốc diệt chuột có màu sắc bắt mắt bên đường, bé gái 3 tuổi (trú ở xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An) bỏ miệng uống thì xuất hiện các triệu chứng ngộ độc. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé không qua khỏi.

Ngày 2/11, lãnh đạo UBND xã Quan Thành cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một bé gái 3 tuổi tử vong thương tâm khi uống nhầm thuốc diệt chuột.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó, vào sáng 1/11, bé Đ.T.B.N (3 tuổi, trú tại xóm Hoàng Diệu, xã Quan Thành) đi chơi trong xóm thì nhặt được một lọ thuốc diệt chuột.

2aobor9mtqsdvhsjeuo3rzjj1xr1po8in0qpemrw.jpg
Người thân, hàng xóm láng giềng đến chia buồn, tiễn đưa cháu N. về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nhìn thấy lọ nước nhỏ có màu sắc bắt mắt như siro, bé gái bỏ vào miệng uống. Một lúc sau, cháu bé xuất hiện triệu chứng ngộ độc, nôn mửa. Gia đình lập tức đưa cháu bé đi cấp cứu rồi chuyển ra bệnh viện Hà Nội. Tuy nhiên, cháu bé đã không qua khỏi.

Được biết, cháu N. là con thứ ba trong gia đình có bốn người con, gia cảnh khó khăn.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên mong gia đình sớm vượt qua đau thương, mất mát.

Xem thêm

#Nghệ An #thuốc diệt chuột #uống nhầm thuốc diệt chuột #tử vong #uống thuốc chuột #chết #bé gái tử vong #bé gái uống nhầm thuốc diệt chuột tử vong

Cùng chuyên mục

Tháng 10 năm nay nóng nhất lịch sử, gần 100 kỷ lục nhiệt độ

Tháng 10 năm nay nóng nhất lịch sử, gần 100 kỷ lục nhiệt độ

TPO - Tháng 10 năm nay là tháng 10 nóng nhất lịch sử từ khi có số liệu quan trắc năm 1961. Trong đó, miền Bắc có tới 69 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ trung bình trong tháng 10 cao nhất lịch sử. Trên phạm vi cả nước, có tới 98 điểm đo ghi nhận nhiệt độ kỷ lục.

Nút giao cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo thông thoáng bất ngờ, phương tiện qua Cổ Linh chật vật

Nút giao cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo thông thoáng bất ngờ, phương tiện qua Cổ Linh chật vật

TPO - Phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công các dự án trọng điểm tại Hà Nội giúp nhiều tuyến đường, nút giao duy trì lưu thông ổn định trong giờ cao điểm đầu tuần. Tuy nhiên, tại khu vực thi công hầm chui Cổ Linh (phường Long Biên), phương tiện vẫn phải di chuyển chậm, ùn ứ kéo dài.

Chuyên gia góp ý trước đề xuất san phẳng núi Một ở Quy Nhơn

Chuyên gia góp ý trước đề xuất san phẳng núi Một ở Quy Nhơn

TPO - Viện Địa công nghệ và Môi trường cho rằng nên xem xét lựa chọn phương án giữ lại núi Một, di dời có chọn lọc. Theo đơn vị, giữ địa hình núi không đồng nghĩa với việc giữ nguyên hiện trạng, không can thiệp. Nếu không xử lý, rủi ro vẫn còn và có xu hướng tăng do mưa cực đoan và việc tiếp tục lấn, cắt chân núi.

Nữ trưởng thôn 9x người Cơ Ho: Có sách, có kiến thức mới thoát nghèo

Nữ trưởng thôn 9x người Cơ Ho: Có sách, có kiến thức mới thoát nghèo

TPO - Là nữ trưởng thôn 9x người Cơ Ho, Sa Rơ chọn cách vận động người dân thay đổi từ nhận thức, bắt đầu bằng việc khuyến khích học tập và tiếp cận tri thức. Với chị, chỉ khi có sách và kiến thức, người dân mới có thể thay đổi suy nghĩ, vươn lên thoát nghèo, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số.

Đại biểu Quốc hội: Chặn từ gốc hành vi hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, rửa tiền

Đại biểu Quốc hội: Chặn từ gốc hành vi hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, rửa tiền

TPO - Đại biểu Quốc hội cảnh báo tình trạng lợi dụng hoạt động đầu tư để che giấu chủ thể kiểm soát doanh nghiệp, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, rửa tiền và thâu tóm tài sản, lĩnh vực nhạy cảm. Vì vậy, cần bổ sung cơ chế kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn vi phạm ngay từ gốc.

Hiến mô, tạng: Bịt kẽ hở pháp lý, không khép lại hy vọng sống

Hiến mô, tạng: Bịt kẽ hở pháp lý, không khép lại hy vọng sống

TPO - Trước những lo ngại về nguy cơ trục lợi từ hiến, ghép mô, tạng, các đại biểu Quốc hội đề xuất siết chặt hành lang pháp lý, đặc biệt với người hiến dưới 18 tuổi, nhằm bảo vệ người hiến nhưng không khép lại cơ hội sống của những bệnh nhân đang chờ ghép.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn: 'Hoa hậu Việt Nam quảng bá văn hóa, du lịch Hải Phòng'

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn: 'Hoa hậu Việt Nam quảng bá văn hóa, du lịch Hải Phòng'

TPO - Ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn - khẳng định rằng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 lần đầu được tổ chức tại TP Hải Phòng có nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn. Đây cũng là cơ hội để địa phương giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Đồ Sơn nói riêng, TP Hải Phòng nói chung đến với bạn bè, du khách.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe