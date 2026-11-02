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Phú Quốc chạy đua tiến độ dự án APEC giữa áp lực thiếu nhân lực

Nhật Huy

TPO - Hàng nghìn nhân sự, máy móc thiết bị đang được huy động thi công các công trình phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Nhiều hạng mục được triển khai xuyên đêm, song áp lực về mặt bằng, nhân lực, vật liệu và thời tiết vẫn là những thách thức lớn với các công trình.

Công trường thi công "3 ca, 4 kíp"

Những ngày cuối tháng 10, dù thời tiết mưa nhiều, các công trường phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc vẫn duy trì nhịp độ thi công khẩn trương. Còn tại dự án mở rộng sân bay Phú Quốc huy động hơn 7.600 công nhân, kỹ sư mỗi ngày.

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Công nhân thi công tuyến đường sắt đô thị (LRT) phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.

Ông Huỳnh Nam Thắng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Sun Group miền Nam, cho biết, doanh nghiệp cùng các nhà thầu đang huy động tối đa nguồn lực cho thi công. Tổ chức nhiều mũi thi công song song, tăng cường ứng dụng công nghệ và phối hợp xử lý các vướng mắc phát sinh.

“Có những thời điểm áp lực tiến độ tính từng ngày. Dù vậy, rút ngắn tiến độ phải bằng huy động nguồn lực mạnh hơn, tổ chức khoa học hơn, phối hợp nhanh hơn và ứng dụng công nghệ tốt hơn, không thể rút ngắn bằng cách hạ tiêu chuẩn”, ông Thắng nói.

Tại công trường sân bay Phú Quốc, ông Hoàng Thanh Bình - Giám đốc dự án của nhà thầu Coteccons, cho biết, hoạt động thi công bắt đầu từ 7h và kéo dài xuyên đêm. Trong giai đoạn cao điểm xây dựng phần thô, nhà thầu huy động hàng nghìn công nhân cùng 200 thiết bị. Sản lượng bê tông có ngày đạt 3.000 m³.

Theo ông Bình, để duy trì nhịp độ thi công, nhà thầu phải bảo đảm nguồn cung vật tư, chi trả tiền lương và thanh toán cho các đơn vị thầu phụ. Trong điều kiện thiết kế và thi công triển khai song song, chỉ một công đoạn đình trệ cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ của nhiều hạng mục liên quan.

Trong khi đó, tại Trung tâm Hội nghị APEC và Nhà biểu diễn đa năng, các đơn vị tổ chức thi công theo chế độ "3 ca, 4 kíp”. Với diện tích hơn 16 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 21.860 tỷ đồng, Trung tâm Hội nghị APEC là một trong những công trình trọng điểm phục vụ sự kiện. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành phần nội thất trước ngày 31/3/2027.

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Nhiều công trường phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc sáng đèn xuyên đêm.

Ông Hoàng Khắc Kỳ - Trưởng bộ phận Xây dựng dự án Trung tâm Hội nghị APEC, cho biết, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đã hoàn thành 98% kết cấu, với gần 3.000 công nhân làm việc mỗi ngày. Nhiều nhà thầu đảm nhận các phần việc chuyên biệt như kết cấu thép, xây trát, hoàn thiện mặt ngoài, cơ điện và nội thất.

Theo ông Kỳ, khó khăn hiện nay không chỉ nằm ở số lượng lao động mà còn ở việc huy động công nhân có tay nghề cao. Bên cạnh đó, mùa mưa tại Phú Quốc ảnh hưởng trực tiếp đến các hạng mục thi công ngoài trời.

Để hạn chế tác động, khi thời tiết không thuận lợi, công nhân được điều chuyển sang thi công các hạng mục bên trong nhà.

Có những đêm mất ngủ vì các vướng mắc, hạng mục có nguy cơ chậm trễ hoặc phương án mới chưa chốt được. Nhiều lúc tinh thần cũng đi xuống, nhưng nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo và sự phối hợp của anh em, các vấn đề từng bước được giải quyết”, ông Kỳ nói.

Không chỉ các kỹ sư, đội ngũ công nhân cũng tranh thủ cơ hội làm việc tại những dự án lớn để cải thiện thu nhập. Ông Bùi Văn Út, người đã làm việc tại công trường gần 5 tháng cho biết, thu nhập bình quân đạt hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Làm ở Phú Quốc thu nhập khá hơn nhiều so với ở TPHCM.

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Công nhân chạy đua tiến độ trên công trường APEC 2027 ở Phú Quốc.

Gỡ vướng mặt bằng, bổ sung nguồn lực

Ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, cho biết, địa phương đang tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027.

Theo ông Nơi, địa phương phải rà soát, xác định đúng đối tượng, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục bồi thường, thu hồi đất, đồng thời đáp ứng yêu cầu bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Đối với dự án nhà máy xử lý nước thải, ông Nơi cho biết, sau khi doanh nghiệp không tiếp tục tham gia đầu tư, dự án đã chuyển sang đầu tư công, giao UBND đặc khu Phú Quốc làm chủ đầu tư vào khoảng tháng 10/2026. Theo kế hoạch, nhà máy xử lý nước dự kiến hoàn thành vào tháng 4 - 5/2027. Địa phương cũng tập trung chỉnh trang đô thị, cải thiện cảnh quan và vệ sinh môi trường trên đảo.

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Các nhà thầu tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án APEC.

Mới đây, đường băng số 2 sân bay Phú Quốc chính thức đưa vào khai thác thương mại, chỉ sau 8 tháng thi công, ghi dấu thành quả của hơn 6.000 kỹ sư, công nhân tham gia thi công trong điều kiện vẫn duy trì khai thác sân bay.

Dự kiến, sau khi đường băng số 2 hoạt động ổn định, đường băng số 1 sân bay Phú Quốc sẽ tạm đóng để nâng cấp, kéo dài thêm 500m (lên 3,5km), mở rộng lên 75m. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trở lại từ tháng 5/2027.

Khi hoàn thành, hệ thống hai đường cất hạ cánh sẽ tăng năng lực phục vụ của sân bay Phú Quốc, đảm bảo năng lực phục vụ đa dạng chuyến bay, chuyên cơ trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Theo UBND tỉnh An Giang, 21 dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc gồm 11 dự án đầu tư công và 10 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Tổng mức đầu tư dự kiến tăng từ khoảng 137.000 tỷ đồng lên 185.000 tỷ đồng sau điều chỉnh. Riêng dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc có mức tăng vốn dự kiến gần 40.000 tỷ đồng. Tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị, tăng ca, tăng kíp để bảo đảm tiến độ.

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#Phú Quốc #APEC 2027 #công trường #nhân lực #vật liệu #An Giang #3 ca 4 kíp

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