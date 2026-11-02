Cần Thơ khai quật trụ sở xã, tìm hài cốt liệt sĩ

TPO - Ngày 2/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ đã tiến hành khai quật khuôn viên trụ sở UBND xã Đông Phước để tìm kiếm, cất bốc những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại sau chiến tranh.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, vị trí xây trụ sở UBND xã Đông Phước (TP. Cần Thơ) hiện nay trước đây là Nghĩa trang liệt sĩ Ông Hoạch, được xây dựng từ khoảng năm 1930 với khuôn viên rộng gần 3.000 m2. Đến giai đoạn 1988 - 1989, nghĩa trang có chủ trương sửa chữa, nâng cấp. Thời điểm đó, công tác cất bốc, lấy hài cốt liệt sĩ được tổ chức rất chặt chẽ.

Lực lượng chức năng huy động nhân lực cùng phương tiện máy móc phục vụ công tác tìm kiếm tại trụ sở UBND xã Đông Phước.

Khi đó, người phụ trách việc lấy hài cốt tại địa phương đã thực hiện các bước như vẽ sơ đồ, ghi chép thông tin từng phần mộ, đồng thời huy động lực lượng Hội Chữ thập đỏ cùng nhân dân 9 ấp tham gia. Cơ quan chức năng ghi nhận có hơn 300 bộ hài cốt tại nghĩa trang Ông Hoạch và tiếp nhận thêm hơn 20 bộ từ Nghĩa trang Đông Sơn (nay thuộc xã Phú Hữu).

Đến năm 1997, phần lớn số hài cốt này đã được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ (phường Cái Răng), trong đó có hơn 100 hài cốt chưa xác định danh tính.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Phước, vào năm 2006, khi thi công xây dựng trụ sở mới, lực lượng thợ xây đã phát hiện thêm khoảng 35 - 40 bộ hài cốt không rõ thông tin còn sót lại. Trong đó, một số bộ có quấn cao su màu xanh, nghi là hài cốt của liệt sĩ, du kích địa phương.

Toàn bộ số hài cốt này sau đó được nhân chứng và người dân địa phương cho vào các quách, lu riêng biệt và chôn cất tại vị trí giáp tường phía sau Phòng Văn hóa - Xã hội. Mới đây, qua thông tin từ nhân dân và các cựu chiến binh cung cấp, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Phước đã xác minh, làm việc với các nhân chứng từng trực tiếp tham gia cất bốc xác định vị trí phần mộ tập thể nói trên để báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Lực lượng chức năng tiến hành khai quật khuôn viên trụ sở UBND xã Đông Phước để tìm kiếm, cất bốc những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại sau chiến tranh.

Đại úy Nguyễn Hữu Lộc - Phó đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị đã tiến hành tìm kiếm giai đoạn 1 tại khu vực giáp ranh và phát hiện 43 hài cốt liệt sĩ.

Do nghi ngờ phần đất bên trong khuôn viên trụ sở UBND xã Đông Phước vẫn còn các hài cốt chưa được quy tập, nên đội tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát, khai quật. Những vị trí đã xây dựng kiên cố các công trình sẽ nằm ngoài phạm vi khai quật vì trước đó đã được rà soát kỹ trong quá trình xây dựng. Đội tập trung tối đa nhân lực, thiết bị vào khu vực sân trống và các khuôn viên mới làm nền trong trụ sở xã.

Ông Nguyễn Công Duy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Phước cho biết, trong quá trình khai quật, nếu cần mở rộng phạm vi, địa phương sẽ chủ động sắp xếp, bố trí linh hoạt nơi làm việc cho cán bộ để không làm ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, phục vụ người dân.