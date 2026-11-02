Bóc hạ quả đồi hơn 100.000m3 đất đá cứu đường độc đạo ở Huế

Theo TTXVN, vào ngày 31/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã thông báo một số khuyến nghị về an ninh tới cộng đồng người Việt Nam tại nước này, sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Mátxcơva cảnh báo về “một mối đe dọa liên quan đến một vụ việc có thể gây thương vong hàng loạt” tại một bảo tàng cung điện và công viên ở thủ đô nước Nga.