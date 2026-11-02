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Xã hội

Bóc hạ quả đồi hơn 100.000m3 đất đá cứu đường độc đạo ở Huế

Ngọc Văn

TPO - Sạt lở nghiêm trọng sau các đợt bão lũ năm 2025 khiến đoạn Tỉnh lộ 14B qua xã Long Quảng, TP. Huế, đứng trước nguy cơ bị chia cắt kéo dài. Để bảo vệ tuyến đường độc đạo miền núi, ngành chức năng phải đào bóc hơn 108.600m3 đất đá, hạ thấp toàn bộ quả đồi.

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Điểm sạt lở tại Km 34+600 - Km 34+890 trên Tỉnh lộ 14B, đoạn qua xã Long Quảng, TP. Huế, hình thành cung trượt lớn sau các đợt bão lũ năm 2025. Sườn đồi cao bị nứt toác﻿, đất đá sạt xuống uy hiếp trực tiếp tuyến giao thông huyết mạch, độc đạo kết nối các xã miền núi.
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Sau những trận mưa lũ dồn dập do ảnh hưởng của bão số 12 và 13 cuối năm 2025, hàng loạt vết nứt kéo dài xuất hiện trên sườn đồi ven Tỉnh lộ 14B qua xã Long Quảng. Hàng nghìn mét khối đất đá đổ xuống phá hỏng kè bảo vệ ta luy dương, khiến mặt đường nứt vỡ, sụt lún﻿, biến dạng nghiêm trọng.
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Đất đá từ trên cao tràn xuống từng khiến Tỉnh lộ 14B bị chia cắt hoàn toàn, gây cô lập xã miền núi Long Quảng. Dù lực lượng chức năng khẩn trương thu dọn hiện trường, dựng biển cảnh báo để duy trì lưu thông tạm thời, nguy cơ sạt trượt từ cung đồi khổng lồ phía trên vẫn luôn hiện hữu.
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Ông Nguyễn Sơn, người dân xã Khe Tre, cho biết mỗi lần lưu thông sang xã Long Quảng qua khu vực sạt lở, người dân đều lo lắng trước những vết nứt﻿ trên sườn núi. Tuyến đường độc đạo này giữ vai trò kết nối giao thông, đi lại và vận chuyển hàng hóa của cư dân vùng núi.
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Theo kế hoạch, công trình xử lý điểm sạt trượt được triển khai từ tháng 3/2026, do Sở Xây dựng TP. Huế chủ trì thực hiện. Tuy nhiên, do vướng mắc đền bù, giải phóng mặt bằng kéo dài nên đến cuối tháng 9/2026, hộ dân cuối cùng mới đồng thuận bàn giao đất, giúp nhà thầu có đủ mặt bằng để tổ chức thi công đồng bộ, an toàn.
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Trước khối lượng đất đá ta luy dương cần xử lý lên tới hơn 108.600m3, giải pháp được ngành chức năng lựa chọn là đào bóc﻿, san gạt và hạ thấp toàn bộ quả đồi. Đây là biện pháp nhằm triệt tiêu nguy cơ trượt lở từ trên cao, bảo vệ an toàn lâu dài cho tuyến đường độc đạo.
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Trên công trường, nhiều máy xúc, máy đào cùng xe tải được huy động hoạt động liên tục, bóc tách từng lớp đất đá rồi vận chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhà thầu phải bổ sung nhân lực, tăng ca để bù tiến độ chậm do vướng mặt bằng và thời tiết mưa lớn bất thường.
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Đến nay, công trường đã đào bóc và xử lý hơn 25.000m3 đất đá, đạt trên 23% tổng khối lượng phải giải phóng. Cùng với đó, 100% cấu kiện cống hộp đúc sẵn kích thước 1,5 x 1,5m phục vụ thoát nước đã hoàn thành, tạo điều kiện triển khai các hạng mục tiếp theo.
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Sở Xây dựng TP. Huế cho biết, theo kế hoạch, nếu thời tiết thuận lợi, toàn bộ hơn 108.600m3 đất đá sẽ được đào bóc, vận chuyển khỏi khu vực thi công trong tháng 11/2026. Các hạng mục xử lý sạt lở dự kiến hoàn thành trước tháng 12/2026, nhằm bảo đảm an toàn﻿ giao thông, ngăn nguy cơ tái chia cắt các xã miền núi khi mùa mưa lũ tại Huế còn diễn biến phức tạp.

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#Bóc gỡ #quả đồi #hơn 100.000m3 #đất đá #cứu đường #độc đạo #TP Huế #Long Quảng #sạt lở #mưa lũ #Tỉnh lộ 14B

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