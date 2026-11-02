Bóc hạ quả đồi hơn 100.000m3 đất đá cứu đường độc đạo ở Huế

TPO - Sạt lở nghiêm trọng sau các đợt bão lũ năm 2025 khiến đoạn Tỉnh lộ 14B qua xã Long Quảng, TP. Huế, đứng trước nguy cơ bị chia cắt kéo dài. Để bảo vệ tuyến đường độc đạo miền núi, ngành chức năng phải đào bóc hơn 108.600m3 đất đá, hạ thấp toàn bộ quả đồi.
TPO - Chiều 2/11, thảo luận về dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung điều cấm việc nhận con nuôi kèm yêu cầu can thiệp y tế trái luật, lấy mô tạng, đồng thời siết chặt điều kiện của người nhận nuôi.
TPO - Ngày 2/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ đã tiến hành khai quật khuôn viên trụ sở UBND xã Đông Phước để tìm kiếm, cất bốc những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại sau chiến tranh.
TPO - Gặp người đàn ông khuyết tật bán vé số dạo đến nhận nền tái định cư phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc, cho biết, sẽ xem xét ghi nợ tiền sử dụng đất, đưa gia đình vào diện rà soát hỗ trợ nhà tình thương để sớm ổn định cuộc sống.
TPO - Hai anh em ruột là học sinh tiểu học ở phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, được phát hiện tử vong ở hồ nước bên trong một khu trung tâm thương mại đang để trống. Thời điểm xảy ra vụ việc, hai em được nghỉ học và vào khu vực này chơi.
TPO - Nhiều gốc đào cổ thụ ở Đà Lạt bất ngờ trút lá, bung hoa rực rỡ khi Tết Nguyên đán còn hơn 3 tháng mới đến. Sắc hoa thu hút du khách đến tham quan và chụp ảnh, ngược lại các nhà vườn lo lắng nguy cơ lỡ mùa hoa Tết.
Theo TTXVN, vào ngày 31/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã thông báo một số khuyến nghị về an ninh tới cộng đồng người Việt Nam tại nước này, sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Mátxcơva cảnh báo về “một mối đe dọa liên quan đến một vụ việc có thể gây thương vong hàng loạt” tại một bảo tàng cung điện và công viên ở thủ đô nước Nga.
TPO - 35.000 tài khoản I-HaTinh được hỗ trợ kích hoạt, hơn 30.000 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân được tập huấn, tuyên truyền về kỹ năng số… là những kết quả nổi bật của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong đợt cao điểm tình nguyện chung tay phổ cập kỹ năng số, góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ phải có khát vọng và quyết tâm đưa Việt Nam trở thành một trung tâm logistics, trung chuyển và phân phối hàng hóa quan trọng của khu vực và thế giới.
TPO - Sau hơn 5 ngày tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người dân xã Hùng Lợi (Tuyên Quang) đã tìm thấy cụ bà 78 tuổi đi lạc trong tình trạng đau chân, không thể đi lại.
TPO - Đang là sinh viên năm nhất Học viện Ngân hàng, Nguyễn Phương Hạnh Lâm (xã Hoàng Vân, thành phố Bắc Ninh) bất ngờ viết đơn tình nguyện nhập ngũ, mong muốn khoác lên màu xanh áo lính để cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.
TPO - Hàng nghìn nhân sự, máy móc thiết bị đang được huy động thi công các công trình phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Nhiều hạng mục được triển khai xuyên đêm, song áp lực về mặt bằng, nhân lực, vật liệu và thời tiết vẫn là những thách thức lớn với các công trình.
TPO - Nhặt được lọ thuốc diệt chuột có màu sắc bắt mắt bên đường, bé gái 3 tuổi (trú ở xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An) bỏ miệng uống thì xuất hiện các triệu chứng ngộ độc. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé không qua khỏi.
TPO - Tháng 10 năm nay là tháng 10 nóng nhất lịch sử từ khi có số liệu quan trắc năm 1961. Trong đó, miền Bắc có tới 69 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ trung bình trong tháng 10 cao nhất lịch sử. Trên phạm vi cả nước, có tới 98 điểm đo ghi nhận nhiệt độ kỷ lục.
TPO - Việc đào hào kỹ thuật tại dự án tuyến đường nối Tố Hữu - đường 70 kéo dài buộc nhiều hộ dân phải bắc cầu tạm để ra vào nhà, cùng với đó là tình trạng đất đá tập kết sát lòng đường, thiếu rào chắn cảnh báo.
TPO - Sáng 2/11, cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề liên quan đến dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).
TPO - Phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công các dự án trọng điểm tại Hà Nội giúp nhiều tuyến đường, nút giao duy trì lưu thông ổn định trong giờ cao điểm đầu tuần. Tuy nhiên, tại khu vực thi công hầm chui Cổ Linh (phường Long Biên), phương tiện vẫn phải di chuyển chậm, ùn ứ kéo dài.