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Giáo dục

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Thiếu giáo viên, Bộ GD&ĐT mở rộng cửa đào tạo nghiệp vụ sư phạm

Hà Linh

TPO - Người có bằng cao đẳng trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% tổng khối lượng học tập có thể tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nếu có nguyện vọng làm giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông là nội dung được Bộ GD&ĐT công bố ngày 3/11.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư 91 quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Thông tư nhằm thay thế các quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, THCS - THPT tại Thông tư số 11, 12 năm 2021.

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Bộ GD&ĐT quy định mới về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (ảnh: Hà Linh)

Quy định trước đây, đối tượng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm là cử nhân, tức sinh viên đã tốt nghiệp đại học. Điều này, dẫn đến sinh viên không phải ngành sư phạm phải mất ít nhất 1 năm sau khi tốt nghiệp cử nhân mới có thể có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để tham gia tuyển dụng làm giáo viên.

Thông tư mới mở rộng đối tượng bồi dưỡng là người có bằng cao đẳng trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% tổng khối lượng học tập của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên ngành đào tạo phù hợp với các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Nghệ thuật, Ngoại ngữ cấp tiểu học, Tin học và Công nghệ, tiếng dân tộc thiểu số, có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Người có bằng cử nhân trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% tổng khối lượng học tập của chương trình đào tạo trình độ đại học ngành phù hợp với môn học và cấp học, có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS và THPT.

Theo Bộ GD&ĐT, việc này nhằm khắc phục những khó khăn trong việc thu hút nguồn nhân lực vào làm giáo viên, đặc biệt là giáo viên các môn học đặc thù như Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học… hiện đang thiếu nguồn tuyển; rút ngắn thời gian đào tạo, chuẩn bị sớm được nguồn giáo viên, tăng tính linh hoạt của hệ thống đào tạo.

Thống nhất chương trình bồi dưỡng cho các cấp học

Bộ GD&ĐT cũng ban hành một chương trình bồi dưỡng có cấu trúc thống nhất, đồng thời cụ thể hóa kiến thức chuyên ngành và thực tập sư phạm theo từng cấp học, cụ thể hóa chuẩn đầu ra và năng lực thực hành nghề nghiệp.

Khối lượng chương trình được điều chỉnh từ 35 tín chỉ đối với cấp tiểu học, 34 tín chỉ đối với cấp THCS hoặc THPT xuống còn 32 tín chỉ, gồm 12 tín chỉ kiến thức chung và 20 tín chỉ kiến thức chuyên ngành, thực tập sư phạm.

Thông tư mới cũng cụ thể hóa chuẩn đầu ra và năng lực thực hành nghề nghiệp. Theo đó, Thông tư xác định các chuẩn đầu ra kèm chỉ số đánh giá, làm căn cứ xây dựng đề cương học phần và đánh giá kết quả bồi dưỡng.

Nội dung tập trung vào năng lực tổ chức dạy học, giáo dục, kiểm tra, đánh giá; tư vấn, hỗ trợ học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn và phát triển chuyên môn.

Người học được đăng kí bồi dưỡng theo một hoặc nhiều cấp học khi đáp ứng điều kiện; được xem xét công nhận, chuyển đổi kết quả học tập, miễn trừ học phần trên cơ sở đối sánh.

Dự thảo đồng thời quy định việc cấp chứng chỉ theo cấp học và điều khoản chuyển tiếp đối với các khóa đã tuyển sinh, bảo đảm tính liên tục trong tổ chức bồi dưỡng.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng quy định, người học đang đi làm được kéo dài thời gian thực tập, tối thiểu là 6 tháng, tối đa 18 tháng.

Để quá trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm không gián đoạn, bảo đảm quyền lợi người học, thông tư nêu rõ về điều khoản chuyển tiếp. Theo đó, các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên khai giảng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định như trước.

Tại Hội nghị rà soát, đánh giá một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, diễn ra ngày 2/10/2026, ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông thông tin, toàn quốc hiện có 1.081.727 giáo viên. Theo tính toán sơ bộ, nhu cầu bổ sung giáo viên năm học 2026 - 2027 khoảng 43.267 người, tập trung ở một số cấp học, môn học và địa bàn.

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#chứng chỉ sư phạm #Thông tư 91 #Bộ GD&ĐT #nghiệp vụ sư phạm #đào tạo giáo viên #tuyển giáo viên

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