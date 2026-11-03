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Giáo dục

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Nghệ An: Hàng chục giáo viên được điều đi dọn cỏ, có trái quy định?

Thu Hiền

TPO - Hàng chục giáo viên, nhân viên Trường THCS Châu Tiến (Nghệ An) được phân công dọn cỏ, cắt tỉa cây cảnh tại khu di tích danh thắng Hang Bua để chuẩn bị cho sự kiện văn hóa địa phương.

Ngày 3/11, bà Hồ Thị Dung, Hiệu trưởng Trường THCS Châu Tiến, xã Châu Tiến, Nghệ An, cho biết, nhà trường đã phân công 29 giáo viên, nhân viên đến vệ sinh, cắt tỉa cây cảnh tại khu di tích danh thắng Hang Bua vào chiều hôm qua (2/11), sau tiết học thứ ba.

Việc phân công được thực hiện theo văn bản của UBND xã Châu Tiến về nhiệm vụ chuẩn bị cho liên hoan văn nghệ, giải thể thao các dân tộc thiểu số và chợ phiên Mường Chiêng Ngam, dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 8/11.

Theo phân công, Trường THCS Châu Tiến phụ trách vệ sinh, chăm sóc vườn hoa trong khuôn viên đền Chiêng Ngam và khu vực danh thắng Hang Bua.

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Giáo viên Trường THCS Châu Tiến phát dọn cỏ, cắt tỉa cây cảnh tại di tích danh thắng Hang Bua ngày 30/10.

Trước đó, ngày 30/10, giáo viên nhà trường đã đến các địa điểm được giao để phát dọn cỏ, chăm sóc cây cảnh. Tuy nhiên, công việc phải tạm dừng do trời mưa. Đến chiều 2/11, giáo viên tiếp tục được điều động trở lại để hoàn thành phần việc còn lại.

Theo bà Dung, hoạt động chăm sóc cây cảnh, vệ sinh khu di tích nhằm góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn văn hóa dân tộc, danh lam thắng cảnh và thể hiện trách nhiệm của giáo viên đối với hoạt động chung tại địa phương.

Tuy nhiên, việc điều động giáo viên tham gia lao động ngoài khuôn viên trường học khiến một số người băn khoăn.

Các ý kiến cho rằng, hoạt động này cần được xem xét theo quy định tại Quyết định 2758/QĐ-BGDĐT ngày 18/9 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình hành động tăng cường kỷ cương, xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục.

Theo thông tin từ nhà trường, sau khi nhận được phản ánh của một số giáo viên vào chiều 2/11, lãnh đạo UBND xã Châu Tiến đã yêu cầu dừng việc lao động tại các di tích nói trên. Thời điểm có chỉ đạo, giáo viên đã hoàn thành phần việc được giao.

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Việc giáo viên được phân công đi dọn cỏ, tỉa cây ngoài trường học gây xôn xao.

Bà Dung thông tin, những năm trước, giáo viên tại các trường trên địa bàn cũng tham gia phát dọn cỏ, chăm sóc cây cảnh. Tuy nhiên, sau khi Quyết định 2758/QĐ-BGDĐT được ban hành, việc huy động giáo viên tham gia các hoạt động ngoài chuyên môn cần được cân nhắc để bảo đảm phù hợp quy định.

Lãnh đạo UBND xã Châu Tiến cho biết, khu vực được giao chăm sóc là nơi nhà trường từng trồng các bồn hoa, cây cảnh. Vì vậy, dịp này, xã đề nghị nhà trường tiếp tục chăm sóc, dọn dẹp ngoài giờ lên lớp. Hoạt động nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức về bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và gìn giữ các di tích, danh thắng trên địa bàn.

Theo Điều 3 của Chương trình hành động ban hành kèm Quyết định 2758/QĐ-BGDĐT, một trong những nội dung được đặt ra là khắc phục bệnh thành tích, hình thức; giảm sổ sách, cuộc thi và công việc ngoài chuyên môn. Trong đó, UBND cấp xã có trách nhiệm chấn chỉnh việc huy động, điều động nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tham gia các hoạt động, phong trào, sự kiện ngoài ngành không đúng chức năng, nhiệm vụ.

Hang Bua, còn gọi là Thẳm Bua, nằm trong dãy núi đá vôi Phà Én, thuộc xã Châu Tiến, Nghệ An. Được hình thành qua quá trình phong hóa đá vôi hàng triệu năm, hang nổi bật với hệ thống nhũ đá, măng đá có hình thù kỳ thú, gắn với nhiều truyền thuyết dân gian của đồng bào Thái.

Không chỉ có giá trị về cảnh quan tự nhiên, Hang Bua còn là địa điểm khảo cổ ghi nhận dấu tích cư trú của người tiền sử. Năm 1997, Hang Bua được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.

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#giáo viên Nghệ An #Trường THCS Châu Tiến #Hang Bua #dọn cỏ khu di tích #điều động giáo viên #danh thắng

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