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Giải trí

Vua Charles nổi giận dưới mưa

Tú Oanh

TPO - Vua Charles III tỏ rõ vẻ sốt ruột, liên tục ra hiệu cho đoàn tùy tùng khi bất ngờ gặp mưa lớn tại Antigua. Trong khi Hoàng hậu Camilla được che chắn và rời đi nhanh chóng, nhà vua vẫn phải đứng dưới mưa chờ trợ lý mang ô tới.

Theo ITV News, sự việc xảy ra ngày 1/11, khi Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla tham dự lễ diễu binh kỷ niệm 45 năm ngày độc lập của Antigua và Barbuda tại sân vận động cricket Sir Vivian Richards.

Không lâu sau khi hai thành viên Hoàng gia Anh có mặt, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Hoàng hậu Camilla nhanh chóng được nhân viên đưa cho chiếc ô vòm trong suốt và rời bục để đến khu vực dành cho Hoàng gia. Trong lúc đó, Vua Charles vẫn đứng ngoài trời, không có vật dụng nào để che chắn.

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Vua Charles bị ướt sũng do cơn mưa bất chợt ập xuống.

Trong đoạn video do truyền thông Anh chia sẻ, nhà vua liên tục quay lại phía đoàn tùy tùng, giơ hai tay lên và ra hiệu yêu cầu mang ô đến với vẻ mặt bực bội. Ông thậm chí mô phỏng động tác cầm ô, đồng thời nhiều lần hỏi: “Chiếc ô đâu rồi?”.

Hình ảnh nhà vua đứng dưới mưa, trong khi hoàng hậu đã được che chắn, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Theo chuyên trang Hoàng gia Royal Central, một sĩ quan cảnh sát bảo vệ nhà vua cũng được nhìn thấy giục nhân viên mang ô tới.

Cuối cùng, Thiếu tá Ben Rigby, trợ lý thân cận của Vua Charles, phải chạy đến khu vực khán đài để lấy ô từ đoàn tùy tùng và mang đến trao tận tay người đứng đầu Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, lúc này bộ vest mùa hè màu be của Vua Charles đã ướt sũng, nước mưa chảy dài trên mặt.

Vua Charles đã mặc nguyên bộ đồ dính nước mưa đó hoàn thành lịch trình. Ông dùng ô che mưa trong lúc duyệt binh, thỉnh thoảng lấy khăn lau mặt.

Cơn mưa kết thúc nhanh chóng như lúc bắt đầu, chỉ kéo dài khoảng năm phút, giúp chương trình kỷ niệm tiếp tục diễn ra trong điều kiện thời tiết khô ráo.

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Vua Charles mặc nguyên bộ đồ ướt sũng xuyên suốt sự kiện.
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Truyền thông Anh nhận định để nhà vua rơi vào cảnh chật vật như vậy là sai sót của đội ngũ cận thần.

Cơn giận của Vua Charles không kéo dài. Ông vui vẻ vẫy tay đáp lại khi đám đông reo hò trước sự xuất hiện của thành viên hoàng gia. Lúc trò chuyện với Thủ tướng Antigua và Barbuda Gaston Browne, ông hài hước nói bản thân sắp “mọc cải xoong trên quần” vì bị mưa làm ướt sũng. Câu nói đùa cũng được chia sẻ trong video đăng trên tài khoản Instagram của Hoàng gia Anh.

Theo Reuters, đây không phải lần đầu phản ứng mất kiên nhẫn của Vua Charles được ghi lại trước công chúng. Năm 2022, ngay sau khi lên ngôi, ông từng tỏ rõ sự khó chịu vì bút viết bị rò mực, làm bẩn tay trong sự kiện tại Bắc Ireland.

Khoảnh khắc Vua Charles tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn tại sự kiện công khai.

Daily Mail nhận định sự cố “Umbrella-gate” (vụ bê bối chiếc ô), cùng cảnh nhà vua bị ướt sũng, là sai sót hiếm hoi trong công tác tổ chức vốn thường vận hành trơn tru của Cung điện Buckingham. Thông thường, các trợ lý sẽ kiểm tra dự báo thời tiết và bảo đảm có ô sẵn sàng để sử dụng ngay khi cần.

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