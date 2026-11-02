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Giải trí

Cảnh tượng cả biển người giơ điện thoại quay chụp HIEUTHUHAI

Ngọc Ánh - Dương Triều - Hồng Vĩnh

TPO - Tối 1/11, concert Mắt nhắm mắt mở của HIEUTHUHAI diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội được tổ chức bởi DatVietVAC Group Holdings. Khán giả liên tục hát theo, gọi tên thần tượng và hưởng ứng những màn giao lưu hài hước của nam nghệ sĩ suốt khoảng ba giờ biểu diễn.

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Tối 1/11, hàng vạn người hâm mộ có mặt tại sân Bắc, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, để tham dự concert Mắt nhắm mắt mở của HIEUTHUHAI. Đây là đêm diễn thứ ba trong chuỗi concert cá nhân của anh, sau hai đêm tổ chức tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM hồi tháng 8.
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Sức hút của HIEUTHUHAI thể hiện từ thời điểm mở bán vé. Ngay sau khi ê-kíp HIEUTHUHAI thông báo dừng đợt bán vé sớm, cộng đồng fan của anh trên các nền tảng mạng xã hội bắt đầu sốt sắng chuẩn bị cho buổi săn vé hôm sau. Các hội nhóm liên tục cập nhật bài viết chia sẻ kinh nghiệm tải trang nhanh, cách liên kết ví thanh toán trước để tiết kiệm thời gian, hay lập các đội nhóm săn vé tập thể.
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Không khí tại concert trở nên sôi động khi khán giả liên tục hát theo các ca khúc của HIEUTHUHAI. Từ những giai điệu quen thuộc đến các sáng tác trong album mới, nhiều tiết mục nhận được sự hưởng ứng của người xem. Tiếng hát, tiếng reo hò và những tràng vỗ tay vang lên trong suốt chương trình.
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Trong những khoảng nghỉ giữa các tiết mục, khán giả nhiều lần đồng thanh gọi tên HIEUTHUHAI. Nam rapper đáp lại bằng những câu nói dí dỏm, tạo nên các màn đối đáp hài hước với người xem. Những cuộc trò chuyện ngắn giúp duy trì sự kết nối giữa nghệ sĩ và khán đài.
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Một điểm nhấn của concert là thiết kế sân khấu theo concept ngôi nhà, gắn với thông điệp mời khán giả trở về một không gian ấm áp, gần gũi. Cách dàn dựng tạo sự kết nối giữa âm nhạc, hình ảnh và câu chuyện mà HIEUTHUHAI muốn truyền tải trong chương trình.
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Suốt hơn ba giờ đồng hồ, concert mang đến khoảng 30 tiết mục, đan xen giữa những bản nhạc đã quen thuộc với người hâm mộ và các ca khúc thuộc album mới. Cách sắp xếp chương trình giúp khán giả trải qua nhiều sắc thái âm nhạc, từ sôi động đến nhẹ nhàng.
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Khán giả liên tục reo hò cổ vũ, hát theo các ca khúc Ngủ một mình, Không thể say, Exit Sign... Một số khán giả cho biết đã tham dự concert tại TPHCM và tiếp tục săn vé đêm diễn tối 1/11 để ủng hộ thần tượng.
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HIEUTHUHAI nhiều lần xúc động rơi nước mắt khi chứng kiến tình cảm của khán giả Thủ đô. "Những tham vọng lớn nhất của tôi hiện tại đều liên quan đến công việc và âm nhạc. Nếu hỏi tôi còn thiếu điều gì để đạt được những mục tiêu đó, có lẽ chỉ là thời gian. Tôi rất tin tưởng vào những điều mình đang làm. Tôi tin việc đạt được các mục tiêu ấy chỉ còn là vấn đề thời gian", nam ca sĩ chia sẻ trước giờ biểu diễn.
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Sức nóng ở khắp các vị trí.
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Trong cuộc phỏng vấn với PV Tiền Phong, HIEUTHUHAI cho biết một trong những mục tiêu đầu tiên khi thực hiện concert là giới thiệu album Mắt nhắm mắt mở. Dự án gồm 12 ca khúc, có thời lượng gần 40 phút, tiếp tục khai thác chất liệu rap kết hợp những giai điệu giàu cảm xúc. Album có các ca khúc như Người im lặng gặp người hay nói, Nước mắt cá sấu, Hết yêu... Anh nhận thấy nhiều ca khúc phù hợp với không gian biểu diễn lớn, nơi nghệ sĩ và khán giả có thể cùng thưởng thức âm nhạc.
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HIEUTHUHAI khẳng định tình yêu âm nhạc và sự ủng hộ của khán giả là những yếu tố quan trọng giúp anh tiếp tục theo đuổi nghề.
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Biển người cùng giơ cao lightstick, điện thoại, làm nên những hình ảnh mãn nhãn trong concert của HIEUTHUHAI tại Hà Nội.
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HIEUTHUHAI chia sẻ mong muốn các concert tiếp theo có quy mô lớn hơn, sân khấu được đầu tư sáng tạo hơn và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người xem. Kết show, nam rapper truyền cảm hứng cho hàng vạn khán giả. Anh khẳng định sẽ luôn ủng hộ, đặt niềm tin vào ước mơ của người hâm mộ.

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#HIEUTHUHAI #concert HIEUTHUHAI #Mắt nhắm mắt mở #VEC Đông Anh #concert Hà Nội #rap Việt

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