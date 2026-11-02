Hà Nội: Hỗ trợ 3 triệu đồng/vụ cho Công an cấp xã triệt phá án ma túy từ 3 bị can

TPO - UBND TP Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù mới. Theo đó, Công an cấp xã trực tiếp khởi tố vụ án ma túy từ 3 bị can sẽ được hỗ trợ ngay 3 triệu đồng, đi kèm hàng loạt chế độ đãi ngộ cho lực lượng chuyên trách.

Ngày 2/1, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đỗ Anh Tuấn ký ban hành công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/2026/NQ-HĐND ngày 15/7/2026 của HĐND Thành phố.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chính sách mới của Thành phố về công tác phòng, chống ma túy được ban hành tại Nghị quyết số 90/2026/NQ-HĐND với mục tiêu đảm bảo 100% cán bộ chiến sĩ, người lao động và các đối tượng có liên quan được biết về chính sách đặc thù, ưu đãi cho công tác phòng, chống ma túy của Thành phố trong công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú và hỗ trợ người được phân công giúp đỡ người được giáo dục tại cấp xã; nội dung, mức chi đặc thù trong công tác cai nghiện ma túy tại các Cơ sở cai nghiện ma túy công lập; hỗ trợ lực lượng chuyên trách, thực hiện phòng, chống ma túy thuộc các cơ quan chuyên trách, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy.

Công an TP Hà Nội kiểm tra thu giữ lượng ma túy tại sân bay. Ảnh minh họa

Đối với công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú, đối tượng áp dụng gồm: cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã tham gia lập hồ sơ và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác hỗ trợ, giúp đỡ người thuộc diện quản lý, người được giáo dục sau cai nghiện và người được giáo dục tại cấp xã; người cai nghiện ma túy tự nguyện, bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố và người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Nội dung, mức chi hỗ trợ được quy định cụ thể tại Phụ lục I, II ban hành kèm theo Nghị quyết số 90/2026/NQ-HĐND.

Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán ngân sách UBND Thành phố giao cho Công an Thành phố hằng năm.

Về chính sách hỗ trợ lực lượng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy thuộc các cơ quan chuyên trách. Đối tượng được hỗ trợ hằng tháng gồm cán bộ các Sở, ban, ngành Thành phố tham gia Ủy viên, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy Thành phố; cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố... Nội dung, mức hỗ trợ được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết.

Ngoài ra, lực lượng Công an cấp xã thuộc Công an Thành phố trực tiếp bắt giữ và khởi tố các vụ án ma túy có từ 3 bị can trở lên theo tội danh quy định về tội phạm ma túy được hỗ trợ 3 triệu đồng/vụ án. Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi cơ quan Cảnh sát điều tra hoàn thành việc bắt giữ, khởi tố và chuyển Viện Kiểm sát theo thẩm quyền; không trùng với các nội dung chi khen thưởng từ Quỹ phòng, chống tội phạm Thành phố.

Đối với chế độ quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán, các cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố được hỗ trợ 17 triệu đồng/đơn vị, gồm túi quà trị giá 2 triệu đồng và 15 triệu đồng tiền mặt. Người lao động trực tiếp làm việc trong những ngày Tết tại các cơ sở này được bồi dưỡng 700.000 đồng/người.

Chi tiết các mức quy định hỗ trợ theo Nghị quyết số 90/2026/NQ-HĐND ngày 15/7/2026 của HĐND Thành phố tại đây.