Phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm trú ẩn ở Đà Nẵng, bất ngờ bông tai vàng khắc chữ NT

TPO - 5 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy trong hầm trú ẩn Bà Hội (xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng), cùng nhiều di vật chiến trường, trong đó có một chiếc bông tai bằng vàng tây mang ký hiệu chữ “NT”. Những dấu tích còn lại đang mở ra manh mối quan trọng trong hành trình xác định danh tính các liệt sĩ.

Ngày 2/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng phối hợp với Ban CHQS xã Quế Sơn tổ chức tìm kiếm, cất bốc 5 hài cốt liệt sĩ tại hầm trú ẩn Bà Hội, thuộc thôn Thuận Long, xã Quế Sơn.

Các di vật được tìm thấy cạnh hài cốt liệt sĩ tại hầm trú ẩn Bà Hội. Ảnh Q.C

Trung tá Mai Anh Tuấn - Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết, do thời gian đã lâu, các hài cốt phân hủy nghiêm trọng, một số trường hợp chỉ còn lại những mảnh xương nhỏ, vụn. Đội tìm kiếm thu được mẫu hài cốt của một trường hợp để phục vụ công tác xác minh.

Đáng chú ý, bên cạnh các hài cốt, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật gắn với đời sống, chiến đấu của bộ đội, gồm: 2 xẻng bộ binh, 2 nồi, 1 nắp nồi, 1 vá ăn, 2 võng, 2 tấm tăng mưa, dây ba lô, 20 nút áo, các bộ phận đèn dầu, 1 khẩu súng AK, 1 bộ quần áo màu xám cùng nhiều mảnh vải dù, vải quần áo màu xanh.

Đặc biệt, trong số các di vật có một chiếc bông tai bằng vàng tây mang ký hiệu chữ “NT”. Đây là chi tiết đáng chú ý, có thể cung cấp thêm manh mối trong quá trình đối chiếu, xác minh thông tin về những người đã hy sinh.

Theo ông Nguyễn Thái Quá (SN 1951, trú thôn Thuận Long), năm 1967, khi tham gia ngụy trang công sự, trận địa tại khu vực này, ông tận mắt nhìn thấy 3 bộ đội chạy vào hầm đá Bà Hội để trú ẩn. Không lâu sau đó, địch bắn pháo tập kích vào khu vực hầm. Ông nghi ngờ các chiến sĩ bị ngạt và hy sinh bên trong.

Lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm

Tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Một người dân từng canh tác tại khu vực cũng cung cấp thông tin, trong quá trình mở cửa hầm, người này phát hiện xương người bên trong nhưng sau đó đã lấp cửa hầm lại.

Qua tìm hiểu, xác minh bước đầu, trong thời kỳ chiến tranh, Trung đoàn 31 và Trung đoàn 38 thuộc Sư đoàn 2 từng chiến đấu tại khu vực này. Đây là cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng tiếp tục đối chiếu hồ sơ, xác định đơn vị và danh tính các liệt sĩ.

Hiện Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm sâu vào bên trong căn hầm, với hy vọng phát hiện thêm hài cốt và di vật, góp phần làm sáng tỏ những thông tin còn bỏ ngỏ về các chiến sĩ đã hy sinh.