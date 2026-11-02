Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm trú ẩn ở Đà Nẵng, bất ngờ bông tai vàng khắc chữ NT

Hoài Văn

TPO - 5 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy trong hầm trú ẩn Bà Hội (xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng), cùng nhiều di vật chiến trường, trong đó có một chiếc bông tai bằng vàng tây mang ký hiệu chữ “NT”. Những dấu tích còn lại đang mở ra manh mối quan trọng trong hành trình xác định danh tính các liệt sĩ.

Ngày 2/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng phối hợp với Ban CHQS xã Quế Sơn tổ chức tìm kiếm, cất bốc 5 hài cốt liệt sĩ tại hầm trú ẩn Bà Hội, thuộc thôn Thuận Long, xã Quế Sơn.

2-di-vat-liet-si-duoc-tim-thay-6820.jpg
1-di-vat-liet-si-duoc-tim-thay-3125.jpg
3-di-vat-liet-si-duoc-tim-thay.jpg
Các di vật được tìm thấy cạnh hài cốt liệt sĩ tại hầm trú ẩn Bà Hội. Ảnh Q.C

Trung tá Mai Anh Tuấn - Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết, do thời gian đã lâu, các hài cốt phân hủy nghiêm trọng, một số trường hợp chỉ còn lại những mảnh xương nhỏ, vụn. Đội tìm kiếm thu được mẫu hài cốt của một trường hợp để phục vụ công tác xác minh.

Đáng chú ý, bên cạnh các hài cốt, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật gắn với đời sống, chiến đấu của bộ đội, gồm: 2 xẻng bộ binh, 2 nồi, 1 nắp nồi, 1 vá ăn, 2 võng, 2 tấm tăng mưa, dây ba lô, 20 nút áo, các bộ phận đèn dầu, 1 khẩu súng AK, 1 bộ quần áo màu xám cùng nhiều mảnh vải dù, vải quần áo màu xanh.

Đặc biệt, trong số các di vật có một chiếc bông tai bằng vàng tây mang ký hiệu chữ “NT”. Đây là chi tiết đáng chú ý, có thể cung cấp thêm manh mối trong quá trình đối chiếu, xác minh thông tin về những người đã hy sinh.

Theo ông Nguyễn Thái Quá (SN 1951, trú thôn Thuận Long), năm 1967, khi tham gia ngụy trang công sự, trận địa tại khu vực này, ông tận mắt nhìn thấy 3 bộ đội chạy vào hầm đá Bà Hội để trú ẩn. Không lâu sau đó, địch bắn pháo tập kích vào khu vực hầm. Ông nghi ngờ các chiến sĩ bị ngạt và hy sinh bên trong.

5-luc-luong-dang-mo-rong-pham-vi-tim-kiem-4875.jpg
Lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm
4-tien-hanh-lay-mau-sinh-pham-hai-cot-liet-si-tai-xa-que-son-961.jpg
Tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Một người dân từng canh tác tại khu vực cũng cung cấp thông tin, trong quá trình mở cửa hầm, người này phát hiện xương người bên trong nhưng sau đó đã lấp cửa hầm lại.

Qua tìm hiểu, xác minh bước đầu, trong thời kỳ chiến tranh, Trung đoàn 31 và Trung đoàn 38 thuộc Sư đoàn 2 từng chiến đấu tại khu vực này. Đây là cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng tiếp tục đối chiếu hồ sơ, xác định đơn vị và danh tính các liệt sĩ.

Hiện Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm sâu vào bên trong căn hầm, với hy vọng phát hiện thêm hài cốt và di vật, góp phần làm sáng tỏ những thông tin còn bỏ ngỏ về các chiến sĩ đã hy sinh.

Xem thêm

#hài cốt liệt sĩ #hầm Bà Hội #Quế Sơn Đà Nẵng #bông tai vàng NT #tìm kiếm liệt sĩ #di vật chiến trường

Cùng chuyên mục

Sinh viên, lao động trẻ chật vật giải bài toán chi tiêu giữa Thủ đô

Sinh viên, lao động trẻ chật vật giải bài toán chi tiêu giữa Thủ đô

TPO - Trước biến động giá xăng dầu cùng thực trạng tiền điện nhà trọ luôn “neo” ở mức cao, sinh viên và những người trẻ mới đi làm tại Hà Nội đang phải căng mình giải bài toán chi tiêu. Tự nấu ăn, săn hàng giảm giá, làm thêm kín lịch hay hạn chế về quê là cách họ xoay xở để bám trụ nơi đô thành.

Cần Thơ khai quật trụ sở xã, tìm hài cốt liệt sĩ

Cần Thơ khai quật trụ sở xã, tìm hài cốt liệt sĩ

TPO - Ngày 2/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ đã tiến hành khai quật khuôn viên trụ sở UBND xã Đông Phước để tìm kiếm, cất bốc những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại sau chiến tranh.

Ông Đinh Văn Nơi: Xem xét hỗ trợ nhà tình thương cho người bán vé số khuyết tật nhận đất tái định cư

Ông Đinh Văn Nơi: Xem xét hỗ trợ nhà tình thương cho người bán vé số khuyết tật nhận đất tái định cư

TPO - Gặp người đàn ông khuyết tật bán vé số dạo đến nhận nền tái định cư phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc, cho biết, sẽ xem xét ghi nợ tiền sử dụng đất, đưa gia đình vào diện rà soát hỗ trợ nhà tình thương để sớm ổn định cuộc sống.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga khuyến cáo công dân về cảnh báo an ninh ở Mátxcơva

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga khuyến cáo công dân về cảnh báo an ninh ở Mátxcơva

Theo TTXVN, vào ngày 31/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã thông báo một số khuyến nghị về an ninh tới cộng đồng người Việt Nam tại nước này, sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Mátxcơva cảnh báo về “một mối đe dọa liên quan đến một vụ việc có thể gây thương vong hàng loạt” tại một bảo tàng cung điện và công viên ở thủ đô nước Nga.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung tay phổ cập kỹ năng số.

Dấu ấn của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong đợt cao điểm phổ cập kỹ năng số

TPO - 35.000 tài khoản I-HaTinh được hỗ trợ kích hoạt, hơn 30.000 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân được tập huấn, tuyên truyền về kỹ năng số… là những kết quả nổi bật của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong đợt cao điểm tình nguyện chung tay phổ cập kỹ năng số, góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân

Nguyễn Phương Hạnh Lâm (xã Hoàng Vân, thành phố Bắc Ninh) viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Nữ sinh 18 tuổi viết đơn tình nguyện nhập ngũ

TPO - Đang là sinh viên năm nhất Học viện Ngân hàng, Nguyễn Phương Hạnh Lâm (xã Hoàng Vân, thành phố Bắc Ninh) bất ngờ viết đơn tình nguyện nhập ngũ, mong muốn khoác lên màu xanh áo lính để cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.

Phú Quốc chạy đua tiến độ dự án APEC giữa áp lực thiếu nhân lực

Phú Quốc chạy đua tiến độ dự án APEC giữa áp lực thiếu nhân lực

TPO - Hàng nghìn nhân sự, máy móc thiết bị đang được huy động thi công các công trình phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Nhiều hạng mục được triển khai xuyên đêm, song áp lực về mặt bằng, nhân lực, vật liệu và thời tiết vẫn là những thách thức lớn với các công trình.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe