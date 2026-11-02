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Thế giới

Bất chấp sức ép từ Mỹ, Ukraine tiếp tục tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Bình Giang

TPO - Khi lệnh ngừng bắn tại thị trấn Oleshky kết thúc vào tối 1/11, Ukraine đã nối lại chiến dịch tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, bất chấp áp lực từ Tổng thống Donald Trump trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ.

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Ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Novokuybyshevsk ở vùng Samara của Nga, sau vụ tấn công bằng UAV được cho là của Ukraine hôm 30/10. (Ảnh: Reuters)

Theo truyền thông Nga, rạng sáng 1/11, các máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine đã gây hoả hoạn tại nhà máy lọc dầu Kstovo ở vùng Nizhny Novgorod. Trước đó, nhà máy lọc dầu quy mô lớn của tập đoàn Rosneft ở vùng Samara cũng hứng cuộc tấn công quy mô lớn.

Vài ngày trước, Ukraine có vẻ đã nhượng bộ trước áp lực của Nhà Trắng về việc ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Tuy nhiên, các quan chức Ukraine nói với báo Kyiv Independent rằng họ chưa bao giờ đồng ý với yêu cầu của đặc phái viên Jared Kushner - con rể Tổng thống Trump, về việc tạm dừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga trong 30 ngày. Theo các quan chức Điện Kremlin, Ukraine nối lại hoạt động tấn công lãnh thổ Nga từ ngày 30/10, đồng thời chỉ trích Kiev hiện “đơn giản là phớt lờ” ý kiến của Washington.

Ông Trump cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào hạ tầng năng lượng Nga khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng. Tháng trước, ông dỡ bỏ trừng phạt dầu diesel Nga.

Có lẽ để tránh phản ứng giận dữ từ Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky chưa xác nhận đợt tấn công mới nhất vào nhà máy lọc dầu Nga. Thay vào đó, ông cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã đánh trúng một doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng sản xuất tên lửa ở vùng Rostov. Theo ông, một tổ hợp tên lửa Pantsir đã bị phá hủy, khi Kiev triển khai “biện pháp trừng phạt tầm xa”.

Ông Zelensky nói rằng Ukraine buộc phải đáp trả do Mátxcơva liên tục tấn công bằng UAV và tên lửa đạn đạo vào các cơ sở năng lượng dễ tổn thương trên khắp các thành phố của nước này. Ukraine cáo buộc Nga tấn công 4 khu vực của Ukraine vào sáng sớm 1/11, gây ra cảnh mất điện diện rộng.

Tổng thống Ukraine viết trên Telegram, rằng cường độ đợt tấn công rất cao, và phía Nga đang khai thác tối đa tình trạng thiếu hụt tên lửa chặn đánh đạn đạo của Ukraine. Sau khi nhà máy nhiệt điện quan trọng bị hư hại ngày 1/11, Kiev rơi vào tình trạng mất điện kéo dài từ 8 - 10 tiếng.

Các vụ tấn công mới nhất diễn ra trước khi lệnh ngừng bắn cục bộ kéo dài 6 ngày - do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump làm trung gian - kết thúc tại thị trấn Oleshky. Cuối tuần qua, hàng trăm người dân đã được đoàn tụ với người thân ở miền bắc Ukraine, và cả hai bên đều ca ngợi chiến dịch sơ tán là thành công.

Ủy viên Nhân quyền Ukraine Dmytro Lubinets cho biết, lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 27/10 - 1/11 đã kết thúc, đồng thời đánh giá đây là “bước đi quan trọng trong các nỗ lực nhân đạo chung”.

Giáo hoàng Leo bày tỏ hy vọng hợp tác giữa Nga và Ukraine trong việc thực thi lệnh ngừng bắn tại Oleshky - lệnh ngừng bắn quan trọng nhất kể từ năm 2022, sẽ mở đường cho các nỗ lực hòa bình rộng lớn hơn.

Theo Reuters

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#Xung đột Nga - Ukraine #Chiến tranh Nga - Ukraine #Nhà máy lọc dầu #Cơ sở năng lượng #Ukraine #Nga

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