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Thế giới

Iran thay đổi học thuyết quân sự, cảnh báo trả đũa không giới hạn

Quỳnh Như

TPO - Iran đang điều chỉnh học thuyết răn đe quân sự, mở rộng phạm vi đáp trả ra ngoài khu vực Tây Á và cảnh báo mọi hành động gây hấn mới có thể phải đối mặt với các đòn phản công không giới hạn về địa lý.

Trong một bài đăng trên tài khoản X hôm 1/11, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran, ông Mohammad Mokhber cho biết, Tehran đang nhanh chóng thay đổi chiến lược răn đe quân sự, theo hướng không còn giới hạn các mục tiêu trả đũa trong phạm vi khu vực.

“Phạm vi địa lý của mối đe dọa không còn quyết định phạm vi địa lý của phản ứng”, ông Mohammad Mokhber viết.

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Ảnh minh hoạ.

Theo ông, việc xác định phạm vi răn đe của Iran hiện đã vượt ra ngoài khuôn khổ Tây Á. Nguồn gốc, quy mô và vị trí của mối đe dọa sẽ không còn là những yếu tố giới hạn khả năng đáp trả của Tehran.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ một cuộc đối đầu quân sự mới.

Trước đó, Iran từng đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bằng những đòn tập kích nhằm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Israel và các cơ sở quân sự của Mỹ tại khu vực. Tehran tuyên bố sẽ có phản ứng mạnh mẽ hơn nếu tiếp tục bị tấn công.

Ngày 31/10, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei đã chỉ thị các tướng lĩnh quân đội cấp cao chuẩn bị phương án đáp trả nhanh chóng và mạnh mẽ trước mọi mối đe dọa, không bị giới hạn bởi phạm vi địa lý.

Iran lên kế hoạch mở rộng mục tiêu

Cùng ngày 1/11, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Hossein Mohebbi, cho biết lực lượng này đã bắt đầu xác định các mục tiêu mới và lên kế hoạch tác chiến tại những khu vực địa lý mới.

Ông Mohebbi cho biết chỉ thị của lãnh tụ tối cao đã mở ra một phạm vi hoạt động rộng hơn, nhằm gia tăng thiệt hại đối với đối phương và thiết lập khả năng răn đe toàn diện.

“Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã đưa việc xác định các mục tiêu mới và lên kế hoạch cho các hoạt động trên các khu vực địa lý mới vào chương trình nghị sự của mình”, ông nói.

Theo người phát ngôn IRGC, lực lượng vũ trang Iran hiện đã chuẩn bị tốt hơn cho khả năng phải đối phó với các cuộc tấn công mới.

Ông cũng cho rằng Mỹ và Israel đã không đạt được những mục tiêu đặt ra trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời nhận định đối phương đang chuyển hướng sang đàm phán và hòa giải.

Đề cập đến eo biển Hormuz, ông Mohebbi tuyên bố Mỹ chưa thể khôi phục hoạt động lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này, bất chấp ưu thế hải quân và sự hiện diện quân sự lâu dài tại Trung Đông.

Ông cho rằng các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực, vốn được Washington xây dựng để bảo đảm an ninh cho các đồng minh, nay đã trở thành nguồn gây bất ổn đối với những quốc gia sở tại.

“Học thuyết quân sự của Mỹ dựa trên việc thiết lập các căn cứ trên khắp khu vực và cam kết đảm bảo an ninh cho các quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, ngày nay, các căn cứ này đã bị Iran phá hủy và trở thành nguồn gây bất ổn cho các quốc gia sở tại”, ông nói thêm.

Người phát ngôn IRGC cũng nhận định cuộc chiến đã làm suy yếu hình ảnh về ưu thế tình báo và sức mạnh quân sự của Mỹ. Ông khẳng định Washington không phải là đối thủ bất khả chiến bại.

Press TV

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#Iran #học thuyết quân sự #đáp trả #Vệ binh Cách mạng #Mỹ và Israel #eo biển Hormuz #Trung Đông

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