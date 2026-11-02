Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Biến cố tim mạch kinh hoàng từ những triệu chứng tưởng rất nhẹ

Hà Minh

TPO - Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh tim mạch. Những bệnh nhiễm trùng thông thường như cúm, RSV hay Zona thần kinh có thể khởi phát biến chứng nguy hiểm ở người mắc bệnh tim mạch.

Bác sĩ, TS. Vũ Quỳnh Nga, Bệnh viện Tim Hà Nội chia sẻ một trường hợp lâm sàng cho thấy nguy cơ này. Bệnh nhân là nữ, có tiền sử suy tim, tăng huyết áp và bệnh mạch vành. Trước đó, tình trạng sức khỏe tương đối ổn định nhờ tuân thủ phác đồ điều trị, không phải nhập viện trong 6 tháng liên tiếp.

Tuy nhiên, khoảng một tuần trước khi nhập viện, người bệnh bắt đầu xuất hiện những triệu chứng như ho, mệt mỏi và khó thở nhẹ. Ban đầu, các biểu hiện khá giống một đợt cảm cúm thông thường, nhưng tình trạng nhanh chóng chuyển nặng. Khi nhập viện, bệnh nhân vừa có dấu hiệu nhiễm trùng hô hấp cấp, vừa xuất hiện suy tim cấp. Xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh là virus hợp bào hô hấp (RSV).

img-3805.jpg
Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp tim mạch.

Theo TS. Vũ Quỳnh Nga, trường hợp này cho thấy nhiễm trùng hô hấp có thể trở thành yếu tố khởi phát khiến bệnh tim mạch ở người cao tuổi đang được kiểm soát ổn định đột ngột diễn tiến xấu, buộc người bệnh phải nhập viện. Đáng chú ý, các nghiên cứu ghi nhận nguy cơ nhập viện do RSV ở người từ 65 tuổi trở lên mắc bệnh động mạch vành có thể cao gấp 6,5 lần so với nhóm không mắc bệnh lý này.

Không chỉ RSV, Zona thần kinh cũng là bệnh lý truyền nhiễm được các chuyên gia lưu ý ở nhóm bệnh nhân tim mạch có nguy cơ cao.

Tại Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 20 mới đây, bác sĩ, TS. Nguyễn Tất Đạt, Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy, dẫn trường hợp một bệnh nhân nam sinh năm 1958, từng ghép tim và phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch kéo dài. Tháng 9/2025, người bệnh xuất hiện các mụn nước ở vùng ngực trái, sau đó lan lên vai trái. Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán mắc Zona thần kinh.

Theo bác sĩ Đạt, người mắc bệnh tim mạch có nguy cơ mắc Zona thần kinh cao hơn khoảng 34%. Đáng lo ngại, hệ lụy của bệnh không chỉ dừng lại ở những tổn thương ngoài da trong giai đoạn cấp tính mà còn có thể kéo dài do đau dây thần kinh sau Zona. Đây là biến chứng thường gặp, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Cần thiết tiêm chủng

Từ những trường hợp thực tế, các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển từ điều trị khi bệnh xảy ra sang chủ động phòng ngừa những yếu tố có thể làm trầm trọng thêm bệnh lý tim mạch.

Bác sĩ, GS.TS. Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, cho rằng một đợt nhiễm trùng có thể làm mất đi kết quả của nhiều tháng kiểm soát bệnh tim mạch. Do đó, cần triển khai chiến lược quản lý và dự phòng toàn diện, trong đó tiêm chủng là một trụ cột quan trọng của quá trình chăm sóc người bệnh.

Quan điểm này cũng được đề cập trong các khuyến cáo chuyên môn quốc tế và trong nước. Tuyên bố đồng thuận lâm sàng của Hiệp hội Tim mạch châu Âu (ESC) và khuyến cáo của Hội Tim mạch học Hoa Kỳ (ACC) năm 2025 đều xác định tiêm chủng là một thành phần quan trọng trong chiến lược dự phòng tim mạch toàn diện, đặc biệt đối với những người có nguy cơ cao.

Tại Việt Nam, Quyết định 1983/QĐ-BYT của Bộ Y tế cũng đề cập vai trò của tiêm chủng trong dự phòng các đợt cấp và biến chứng tim mạch, bao gồm nhồi máu cơ tim, đột quỵ liên quan đến nhiễm trùng.

Đáng chú ý, tại Đại hội Tim mạch năm nay, các chuyên gia cũng cập nhật Khuyến cáo về chẩn đoán và quản lý tăng huyết áp, trong đó có nội dung hướng dẫn về tiêm chủng.

Tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ tim mạch quan trọng, thường đi kèm nhiều bệnh lý đồng mắc. Khi xảy ra nhiễm trùng, đặc biệt là nhiễm trùng đường hô hấp, cơ thể có thể xuất hiện phản ứng viêm hệ thống, gia tăng stress oxy hóa, rối loạn chức năng nội mô và tình trạng tăng đông máu. Những biến đổi này có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ và tử vong do bệnh tim mạch.

Theo khuyến cáo, người bệnh tăng huyết áp cần được đánh giá tình trạng tiêm chủng định kỳ, căn cứ vào độ tuổi, bệnh lý đồng mắc, nguy cơ nhiễm trùng và tiền sử tiêm chủng. Các loại vắc xin phòng phế cầu, RSV, cúm, bạch hầu - uốn ván - ho gà, viêm gan B và những vắc xin khác cần được cân nhắc theo khuyến cáo hiện hành cũng như yếu tố nguy cơ của từng người.

Một điểm đáng lưu ý là tăng huyết áp đơn thuần không phải chống chỉ định tiêm vắc xin. Người bệnh cũng không cần phải đạt huyết áp mục tiêu mới được tiêm chủng. Với mức huyết áp từ 140-179/90-109 mmHg, việc tiêm chủng không nên bị trì hoãn.

Xem thêm

#Bệnh tim mạch #Nhiễm trùng hô hấp #Virus hợp bào hô hấp (RSV) #Zona thần kinh #Tiêm chủng

Cùng chuyên mục

VIDEO: Cận cảnh giám sát y tế sau 2 ca tử vong do viêm não mô cầu ở Cà Mau

VIDEO: Cận cảnh giám sát y tế sau 2 ca tử vong do viêm não mô cầu ở Cà Mau

TPO - Từng hộ gia đình có người tiếp xúc gần với 2 người tử vong do viêm não mô cầu tại xã Sông Đốc, Cà Mau được lực lượng y tế đến tận nơi kiểm tra sức khỏe, cấp thuốc dự phòng và hướng dẫn phòng bệnh. Công tác giám sát được duy trì trong 10 ngày nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường và ngăn nguy cơ dịch bệnh có thể lây lan ra cộng đồng.

Những người chỉ chiếm dưới 0,1% dân số, nhưng nắm giữ cơ hội sống của nhiều bệnh nhân

Những người chỉ chiếm dưới 0,1% dân số, nhưng nắm giữ cơ hội sống của nhiều bệnh nhân

TPO - Với 2.400 lần hiến máu, 150 người mang nhóm máu hiếm đã và đang âm thầm góp phần cứu sống nhiều người bệnh. Chương trình Gặp mặt người hiến máu nhóm máu hiếm tiêu biểu năm 2026 là dịp tri ân những tấm lòng nhân ái và lan tỏa thông điệp về vai trò đặc biệt của người hiến máu hiếm trong hành trình giành lại sự sống cho bệnh nhân.

aT quảng bá lê và nho Hàn Quốc chính hãng tại Việt Nam

aT quảng bá lê và nho Hàn Quốc chính hãng tại Việt Nam

Thông qua hoạt động trưng bày, trải nghiệm sản phẩm và hướng dẫn nhận diện xuất xứ, aT Hà Nội góp phần nâng cao khả năng phân biệt nông sản chính hãng, và tăng cường bảo vệ giá trị thương hiệu Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam.

Carmel mở rộng tiện ích chăm sóc sức khỏe, gia tăng quyền lợi bảo hiểm tư nhân cho khách hàng

Carmel mở rộng tiện ích chăm sóc sức khỏe, gia tăng quyền lợi bảo hiểm tư nhân cho khách hàng

Một bệnh viện hiện đại không chỉ cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng mà còn cần mang đến sự thuận tiện trong từng trải nghiệm. Từ thăm khám, điều trị đến thanh toán và sử dụng bảo hiểm, khách hàng ngày càng quan tâm đến những dịch vụ đồng bộ, đơn giản và minh bạch. Với định hướng đó, Bệnh viện Quốc tế Carmel hợp tác cùng Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, mở rộng tiện ích và kết nối các giải pháp bảo hiểm bảo lãnh vào hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Đà Nẵng: 5 học sinh ăn lá ngón, một em tử vong

Đà Nẵng chỉ đạo khẩn sau vụ học sinh ăn lá ngón

TPO - Sau vụ nhóm học sinh ở xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) ăn lá ngón khiến một em tử vong, lãnh đạo thành phố yêu cầu khẩn trương làm rõ vụ việc, rà soát nguy cơ cây độc quanh trường học và tăng cường các biện pháp phòng ngừa.

Nút thắt trong ghép tạng ở trẻ em

Nút thắt trong ghép tạng ở trẻ em

TPO - Nguồn tạng khan hiếm khiến nhiều trẻ suy gan, suy thận, suy tim phải chờ đợi trong khi sức khỏe ngày càng suy giảm. Đề xuất mở rộng nguồn hiến đặt ra yêu cầu giải quyết đồng thời những vấn đề về chuyên môn, sự đồng thuận của gia đình và cơ chế bảo vệ trẻ em.

Vinamilk chung tay xây dựng 'sức đề kháng số' cho thế hệ tương lai

Vinamilk chung tay xây dựng 'sức đề kháng số' cho thế hệ tương lai

Là Thương hiệu Quốc gia gắn bó với nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam, Vinamilk vừa chính thức trở thành thành viên của Liên minh Niềm tin số do Cục An ninh mạng (A05) - Bộ Công an khởi xướng. Đồng hành cùng chiến dịch “Không một mình”, doanh nghiệp mở rộng hành trình vì sự phát triển toàn diện của trẻ em sang không gian số, góp phần trang bị cho các em kỹ năng nhận diện rủi ro và tự bảo vệ bản thân trên môi trường trực tuyến.

Giữa dịch cúm A, nhiều người cao tuổi đến VNVC tiêm vắc xin cúm chuyên biệt

Giữa dịch cúm A, nhiều người cao tuổi đến VNVC tiêm vắc xin cúm chuyên biệt

Sáng 30/10, Hệ thống Tiêm chủng VNVC phối hợp Tập đoàn Dược phẩm Sanofi (Pháp) ra mắt và triển khai lần đầu tại Việt Nam vắc xin cúm chuyên biệt dành cho người từ 60 tuổi trở lên, giúp tăng cường hiệu quả bảo vệ người cao tuổi, đặc biệt là người mắc bệnh nền trước nguy cơ mắc cúm và biến chứng nặng.

Lan toả kiến thức phòng bệnh dại từ trường học đến cộng đồng

Lan toả kiến thức phòng bệnh dại từ trường học đến cộng đồng

Giáo dục phòng chống bệnh dại từ sớm giúp trẻ hình thành nhận thức đúng đắn, biết cách bảo vệ bản thân và chia sẻ kiến thức với gia đình, cộng đồng. Thông qua sáng kiến trách nhiệm xã hội “Đẩy lùi bệnh dại” (STOP Rabies), Boehringer Ingelheim Việt Nam cùng các đối tác đưa những kiến thức thiết thực này đến gần hơn với thế hệ trẻ, góp phần xây dựng nhận thức và thói quen phòng bệnh từ sớm.

Thanh niên 23 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch do sốt xuất huyết.

Cúm A đe dọa trẻ nhỏ, người cao tuổi: Cảnh giác biến chứng nguy hiểm

TPO - Cúm A không chỉ gây sốt, ho hay các triệu chứng hô hấp thông thường mà còn có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thời gian qua tiếp nhận nhiều bệnh nhân diễn tiến nặng, đã có trường hợp trẻ tử vong dù được điều trị tích cực.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe