Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Do đâu tăng trưởng của các tỉnh miền Tây thấp, khó đạt 2 con số?

Cảnh Kỳ

TPO - Các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khó đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, do có quy mô kinh tế nhỏ, phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, giải ngân đầu tư công chậm, trong khi còn nhiều điểm nghẽn. Lãnh đạo các tỉnh thừa nhận, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số cả năm nay là bài toán nan giải.

Tăng trưởng thấp hơn kịch bản

Chiều 2/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với lãnh đạo Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp về thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm nay. Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, tăng trưởng GRDP 9 tháng của 5 tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chỉ có An Giang đạt trên 9%; các địa phương còn lại đều dưới 8% (Cần Thơ đứng thứ 29/34 tỉnh thành cả nước, Đồng Tháp thứ 31, Vĩnh Long thứ 33).

tp_hn-3.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì buổi làm việc với 3 địa phương ĐBSCL về tăng trưởng năm nay.

UBND TP Cần Thơ cho biết, tăng trưởng GRDP 9 tháng gần 7,9% so cùng kỳ năm trước, song chưa đạt kịch bản. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2 con số, quý 4 phải tăng hơn 16%. Trong khi đó, huy động vốn đầu tư toàn xã hội còn thấp, doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, giải ngân đầu tư công chậm...

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, qua rà soát, cả năm dự kiến đạt tăng trưởng 8,5%, dự kiến quý 4 tăng hơn 10%; giải ngân đầu tư công phấn đấu đạt 100%, thu ngân sách dự kiến tăng 10% so với năm trước.

Với Vĩnh Long, tăng trưởng GRDP 9 tháng hơn 7,3%, để đạt tăng hai con số cả năm, quý 4 phải tăng hơn 13,9%. Do đó, áp lực những tháng cuối năm rất lớn.

Với Đồng Tháp, tăng trưởng 9 tháng đạt hơn 7,4%, yêu cầu quý 4 phải tăng hơn 10%, cả năm dự kiến trên 8%. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cho rằng, để tăng trưởng hai con số, địa phương phải tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông, logistics; vật liệu xây dựng, nguồn lực đầu tư, quỹ đất phát triển; các động lực tăng trưởng mới.

Về giải ngân đầu tư công, Cần Thơ còn khoảng 10.000 tỷ đồng cần giải ngân, còn Vĩnh Long còn khoảng 8.000 tỷ đồng và Đồng Tháp khoảng 5.000 tỷ đồng. Nếu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công, tỷ lệ tăng trưởng sẽ cải thiện đáng kể, đồng thời tạo được hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển lâu dài.

tuyen1.jpg
nhan.jpg
quang.jpg
Lãnh đạo Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long chia sẻ áp lực tăng trưởng năm nay khó đạt mục tiêu.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, các tỉnh ĐBSCL có tỷ trọng nông nghiệp cao trong cơ cấu kinh tế (Cần Thơ 21%, Vĩnh Long 27%, Đồng Tháp 34%), nên tăng trưởng chung rất khó khăn.

Do vậy, theo ông Hiệp, các địa phương cần biến lợi thế nông nghiệp thành công nghiệp chế biến, nâng cao giá trị gia tăng. Cần đầu tư có trọng tâm để nâng cao hiệu quả và thu hút nhà đầu tư. Trong quy hoạch phát triển hạ tầng, các địa phương cần phân định rõ mức độ ưu tiên, lồng ghép các dự án tư nhân để giảm áp lực ngân sách. Phải chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng và quỹ đất sạch để thu hút nhà đầu tư lớn, trong đó cần thiết phải có sân golf.

Bài toán nan giải

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng, vùng ĐBSCL có quy mô kinh tế còn hạn chế, cơ cấu kinh tế phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, chi phí đầu tư hạ tầng công nghiệp cao. Đặc thù nền đất yếu khiến chi phí xây dựng cao, khó thu hút đầu tư. Hạ tầng giao thông kết nối, logistics vẫn là điểm nghẽn.

dung2.jpg
Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, khó khăn không có nghĩa không phấn đấu.

Theo Phó Thủ tướng, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm theo mục tiêu là thách thức rất lớn, bài toán nan giải. Tuy nhiên, khó khăn không có nghĩa không phấn đấu. Các địa phương cần xây dựng kịch bản chi tiết theo từng ngành, lĩnh vực, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lãnh đạo, chỉ đạo sát sao cơ sở, kịp thời tháo gỡ từng điểm nghẽn.

Phó Thủ tướng yêu cầu, các địa phương khẩn trương triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2027, phân bổ vốn sớm. Xử lý các dự án tồn đọng, chậm tiến độ, cải cách hành chính, tiếp tục kiện toàn bộ máy, sắp xếp cán bộ...

Phó Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương nghiên cứu, xây dựng mô hình tăng trưởng mới theo thế mạnh, tăng cường liên kết vùng và phát huy hiệu quả các tuyến cao tốc, hành lang kinh tế đã và đang được đầu tư.

Với các kiến nghị của địa phương, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao các bộ, ngành rà soát, trả lời cụ thể, không để địa phương kiến nghị nhiều lần.

Liên quan đến đầu tư sân golf gặp khó do có đất lúa, Phó Thủ tướng giao các bộ ngành liên quan nghiên cứu, báo cáo Chính phủ trong tháng 11/2026. Trong đó có việc sửa đổi Nghị định 52 liên quan quy định đang gây khó khăn cho phát triển sân golf tại ĐBSCL.

Phó Thủ tướng thống nhất chủ trương thành lập Trung tâm dự trữ chiến lược và quản lý chuỗi cung ứng cát biển tỉnh Vĩnh Long, phù hợp quy hoạch với trữ lượng 25 tỷ m3. Tỉnh Vĩnh Long đã lập đề án thí điểm khai thác cát ngoài khơi. Địa phương kiến nghị các bộ, ngành trung ương hỗ trợ tỉnh về mặt chuyên môn để lập đề án và tổ chức triển khai.

Xem thêm

#Phó Thủ tướng #tăng trưởng miền Tây #Đồng bằng sông Cửu Long #Cần Thơ #Vĩnh Long #Đồng Tháp #Hồ Quốc Dũng #đầu tư công

Cùng chuyên mục

Sinh viên, lao động trẻ chật vật giải bài toán chi tiêu giữa Thủ đô

Sinh viên, lao động trẻ chật vật giải bài toán chi tiêu giữa Thủ đô

TPO - Trước biến động giá xăng dầu cùng thực trạng tiền điện nhà trọ luôn “neo” ở mức cao, sinh viên và những người trẻ mới đi làm tại Hà Nội đang phải căng mình giải bài toán chi tiêu. Tự nấu ăn, săn hàng giảm giá, làm thêm kín lịch hay hạn chế về quê là cách họ xoay xở để bám trụ nơi đô thành.

Phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm trú ẩn ở Đà Nẵng, bất ngờ bông tai vàng khắc chữ NT

Phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm trú ẩn ở Đà Nẵng, bất ngờ bông tai vàng khắc chữ NT

TPO - 5 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy trong hầm trú ẩn Bà Hội (xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng), cùng nhiều di vật chiến trường, trong đó có một chiếc bông tai bằng vàng tây mang ký hiệu chữ “NT”. Những dấu tích còn lại đang mở ra manh mối quan trọng trong hành trình xác định danh tính các liệt sĩ.

Cần Thơ khai quật trụ sở xã, tìm hài cốt liệt sĩ

Cần Thơ khai quật trụ sở xã, tìm hài cốt liệt sĩ

TPO - Ngày 2/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ đã tiến hành khai quật khuôn viên trụ sở UBND xã Đông Phước để tìm kiếm, cất bốc những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại sau chiến tranh.

Ông Đinh Văn Nơi: Xem xét hỗ trợ nhà tình thương cho người bán vé số khuyết tật nhận đất tái định cư

Ông Đinh Văn Nơi: Xem xét hỗ trợ nhà tình thương cho người bán vé số khuyết tật nhận đất tái định cư

TPO - Gặp người đàn ông khuyết tật bán vé số dạo đến nhận nền tái định cư phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc, cho biết, sẽ xem xét ghi nợ tiền sử dụng đất, đưa gia đình vào diện rà soát hỗ trợ nhà tình thương để sớm ổn định cuộc sống.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga khuyến cáo công dân về cảnh báo an ninh ở Mátxcơva

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga khuyến cáo công dân về cảnh báo an ninh ở Mátxcơva

Theo TTXVN, vào ngày 31/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã thông báo một số khuyến nghị về an ninh tới cộng đồng người Việt Nam tại nước này, sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Mátxcơva cảnh báo về “một mối đe dọa liên quan đến một vụ việc có thể gây thương vong hàng loạt” tại một bảo tàng cung điện và công viên ở thủ đô nước Nga.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung tay phổ cập kỹ năng số.

Dấu ấn của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong đợt cao điểm phổ cập kỹ năng số

TPO - 35.000 tài khoản I-HaTinh được hỗ trợ kích hoạt, hơn 30.000 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân được tập huấn, tuyên truyền về kỹ năng số… là những kết quả nổi bật của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong đợt cao điểm tình nguyện chung tay phổ cập kỹ năng số, góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe