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Ngũ Cung phản bác 'rock chỉ gào thét'

Minh Vũ

TPO - Ngũ Cung đặt mục tiêu tạo nên cách thể hiện mới mẻ, có cá tính riêng cho ca khúc cách mạng quen thuộc “Hành khúc ngày và đêm” để chứng minh rock không chỉ có gào thét.

Chương trình Rock Concert được tổ chức tại Thái Nguyên có sự tham gia của nhiều ngôi sao như Hồ Ngọc Hà, Isaac, Anh Tú (Tú Voi), Thái Thùy Linh... Trong đó, ban nhạc Ngũ Cung gây chú ý khi được sắp xếp ở vị trí diễn kết màn.

Ngũ Cung thể hiện loạt hit Đón em trở về, Yêu, Người ở đừng về, Cô Đôi Thượng Ngàn, Hành khúc ngày và đêm.

Đại diện ban nhạc, nhạc sĩ - thủ lĩnh Trần Thắng - chia sẻ: "Chúng tôi luôn trân trọng những sân khấu mà ở đó rock có cơ hội tiếp cận với đông đảo công chúng hơn. Thông qua phần trình diễn, chúng tôi mong mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ, thể hiện rõ cá tính và màu sắc âm nhạc riêng của ban nhạc, đồng thời tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cùng khán giả Thái Nguyên".

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Ban nhạc Ngũ Cung được giao vai trò kết màn cho Rock Concert.

Theo Trần Thắng, phần biểu diễn kết màn cũng có vai trò quan trọng trong việc tạo điểm nhấn, duy trì năng lượng và để lại dư âm sau khi chương trình khép lại. Về việc được ban tổ chức (BTC) giao cho toàn bộ phần III khép lại concert, với ban nhạc Ngũ Cung đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm.

Tiết mục Hành khúc ngày và đêm - nhạc phẩm cách mạng kinh điển được Ngũ Cung chuyển sang phong cách rock - khai thác nguồn năng lượng mạnh mẽ, tiết tấu và âm thanh đặc trưng của dòng nhạc này. Ban nhạc đặt mục tiêu tạo nên cách thể hiện mới mẻ, có cá tính riêng nhưng vẫn giữ được tinh thần, thông điệp và cảm xúc mà tác phẩm gốc truyền tải.

Từng có ý kiến cho rằng "rock gào thét, thiếu sự trang nghiêm cần thiết của dòng nhạc cách mạng, yêu nước", nhạc sĩ Trần Thắng và ban nhạc Ngũ Cung không đồng tình.

"Thực tế, rock không chỉ có sự dữ dội, những âm thanh mạnh hay cách hát gào thét như một bộ phận khán giả vẫn thường hình dung. Rock có nhiều sắc thái biểu đạt, từ quyết liệt, bùng nổ đến hào hùng, trang nghiêm và sâu lắng. Theo chúng tôi, thể loại âm nhạc không quyết định tính trang nghiêm của một tác phẩm. Điều quan trọng nằm ở cách người nghệ sĩ cảm nhận, lựa chọn ngôn ngữ biểu đạt và truyền tải được tinh thần của tác phẩm ấy", anh nói.

Anh hy vọng phiên bản rock của Hành khúc ngày và đêm sẽ mang đến khán giả góc nhìn mới về ca khúc quen thuộc, đồng thời cho thấy những giá trị âm nhạc và tinh thần của tác phẩm vẫn tiếp tục được lan tỏa qua những cách thể hiện khác nhau.

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Ngũ Cung cháy hết mình trên sân khấu.
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Ngũ Cung miệt mài hoạt động, mang nhạc rock đến với nhiều khán giả hơn trong suốt 20 năm.

Ban nhạc Ngũ Cung được nhạc sĩ Trần Thắng thành lập năm 2007 với đội hình đầu tiên gồm anh, Hùng Cường, Đức Long, Minh Đức và Đỗ Hoàng Hiệp, được xem là "cơn gió lạ" của âm nhạc Việt Nam khi kết hợp rock pha âm hưởng dân tộc Tây Bắc.

Ngũ Cung và Unlimited từng được chọn làm đại diện Việt Nam biểu diễn cùng ban nhạc My Chemical Romance (Mỹ).

Cướp vợ là ca khúc làm nên tên tuổi của Ngũ Cung được viết bởi thủ lĩnh Trần Thắng và ông nội của anh - nhạc sĩ Trần Tuấn Long.

Các sáng tác khác ghi dấu ấn thương hiệu của Ngũ Cung gồm Tuyết trắng và đỗ quyên đỏ, Cao nguyên đá, Linh tinh tình phộc, Man lê 1979, Nụ hôn trên đỉnh Fansipan, Đu tiên, Tắm tiên, Cô Đôi Thượng Ngàn, Yêu, Chung một ước mơ, Nhảy lửa cầu mưa, Về tuổi thơ, Sơn Đoòng, cùng với 2 bài hát mới là Sống khác đi, Mẹ thiên nhiên

Năm 2024, Ngũ Cung công bố đội hình mới với 5 thành viên bao gồm Trần Thắng (thủ lĩnh, guitarist, sáng tác), Hoàng Đức (trống), Hồng Phi (hát chính), Hoàng Xuân Bách (bassist) và Hoàng Xuân Bắc (guitarist).

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#Ngũ Cung #Rock Concert #Hồ Ngọc Hà #ca sĩ Việt

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