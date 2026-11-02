DatVietVAC (DVV) niêm yết HOSE, vũ trụ IP và fandom economy chính thức lên thị trường vốn

TPO - Từ những concert cháy vé, lịch khai thác nghệ sĩ dày đặc đến IP liên tục mở rộng, DatVietVAC chọn đúng giai đoạn cao điểm để đưa cổ phiếu DVV niêm yết trên HOSE. Đây sẽ là lúc thị trường nhìn thấy rõ nhất sức bật và dư địa bùng nổ của mô hình kinh doanh dựa trên IP cùng kinh tế người hâm mộ (fandom economy) trên thị trường chứng khoán.

Ngày 2/11, 111,4 triệu cổ phiếu DVV của CTCP DatViet VAC Group Holdings chính thức chào sàn HOSE. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt lịch sử, đưa hệ sinh thái truyền thông - giải trí hơn 3 thập kỷ và đứng sau hàng loạt các chương trình đình đám như Anh trai Say hi, Em xinh Say hi, Tinh hà Say hi, 2 Ngày 1 Đêm, The Masked Singer Vietnam...

Ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch DatVietVAC Group Holdings - phát biểu tại chương trình.

DatVietVAC xác lập vị thế mới trên sàn chứng khoán

Vốn hóa thị trường của DatVietVAC tại thời điểm niêm yết đạt hơn 6.100 tỷ đồng, chính thức đưa doanh nghiệp trở thành công ty có quy mô vốn hóa lớn nhất ngành truyền thông - giải trí trên thị trường chứng khoán.

Trước đó, đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của DVV kết thúc vào ngày 7/9 thành công ngoài mong đợi, thu hút sự quan tâm lớn với lượng đăng ký mua đạt 106,6% khối lượng chào bán, qua đó huy động thành công 611 tỷ đồng.

Với việc chính thức niêm yết trên HOSE, DatVietVAC nắm được “chìa khoá” mở ra cánh cửa đầu tiên trong việc tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn, nâng cao tính minh bạch quản trị, đồng thời tạo nền tảng cho doanh nghiệp chuyển hóa được các tài sản vô hình thành giá trị thực tế. Niêm yết thành công cũng là nền móng vững chắc để DatVietVAC thực thi chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 đã cam kết với cổ đông.

Lễ niêm yết có sự tham dự của Ông Tạ Quang Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TPHCM, Lãnh đạo HoSE - ông Trịnh Sơn Hồng - Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE), lãnh đạo các tập đoàn, đối tác chiến lược của DatVietVAC, các nghệ sĩ cùng ban lãnh đạo DatVietVAC và các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái.

Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, DVV góp phần làm phong phú thêm cơ cấu hàng hóa, đồng thời bổ sung một đại diện của ngành công nghiệp văn hóa vốn luôn khan hiếm trên thị trường. Với mô hình kinh doanh vận hành dựa trên tài sản trí tuệ (IP), DVV mở ra cơ hội tiếp cận một lĩnh vực kinh tế giàu tiềm năng tăng trưởng.

Cột mốc gia nhập thị trường vốn của DatVietVAC càng được củng cố bằng một nền tảng tài chính ấn tượng, nổi bật với sự cải thiện ở cả quy mô lẫn hiệu suất sinh lời.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của DatVietVAC đạt 246 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Với đặc thù ngành truyền thông giải trí có tính thời vụ rõ nét, trọng tâm dồn về quý cuối năm, kết quả 9 tháng của DatVietVAC vẫn đang đi theo đúng lộ trình mà ban lãnh đạo đã đề ra.

DatVietVAC xác lập vị thế mới trên sàn chứng khoán.

Mảng nội dung tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột cốt lõi khi ghi nhận doanh thu 1.151 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp của mảng sản xuất và phát sóng nội dung đã được cải thiện tích cực từ 29,8% lên 38,6%.

Song hành cùng nội dung, hoạt động khai thác thương mại nghệ sĩ ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội 43% so với cùng kỳ, đạt 408 tỷ đồng, với tổng cộng hơn 1.900 lượt booking nghệ sĩ trong 9 tháng. Tính đến ngày 30/9/2026, hệ thống đang quản lý thương mại độc quyền 98 nghệ sĩ.

Đáng chú ý, hoạt động khai thác IP tiếp tục mở rộng mạnh mẽ với doanh thu tăng 36%, lên 213 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phát hành nhạc trọn gói chương trình Tinh hà say hi trên các nền tảng số và cấp quyền thương hiệu đạt 41 tỷ đồng, đồng thời doanh thu từ việc bán vật phẩm (merchandise) cũng ghi nhận 19 tỷ đồng.

Trong khi đó, mảng dịch vụ truyền thông ghi nhận doanh thu 1.080 tỷ đồng, với điểm nhấn quan trọng là biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 7,5% lên 9,1% nhờ chiến lược tối ưu hóa hiệu quả. Doanh nghiệp đã tập trung nguồn lực phát triển phân khúc Influencer Marketing - phân khúc có tốc độ tăng trưởng tốt nhất thị trường quảng cáo hiện nay với doanh thu 9 tháng đạt 97 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đà tăng trưởng kinh doanh, DatVietVAC còn tạo dựng niềm tin lớn cho cổ đông nhờ sở hữu sức khoẻ tài chính lành mạnh và nguồn tiền mặt ròng dồi dào. Tổng tài sản của Công ty đã chạm mốc 3.081 tỷ đồng tại cuối quý III, tăng 61,6% so với đầu năm. Doanh nghiệp nắm giữ tới 1.832 tỷ đồng tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn, gấp 3,9 lần tổng dư nợ vay ngắn hạn (465 tỷ đồng).

Vị thế tiền mặt ròng 1.367 tỷ đồng và chỉ số Net Debt/EBITDA ở mức (3,6)x giúp DVV sở hữu năng lực tài chính vượt trội. Công ty hoàn toàn tự chủ nguồn vốn đầu tư cho mùa cao điểm mà không chịu áp lực chi phí vốn, đồng thời có lợi thế đàm phán trong các nghiệp vụ quản trị dòng tiền, qua đó gia tăng doanh thu tài chính năm 2027

Trên nền tảng này, DatVietVAC dự kiến sẽ chốt quyền và chi trả cổ tức 2.500 đồng/cổ phiếu ngày trong tháng 11- 12/2026.

Mùa cao điểm quý IV: Concert cháy vé, IP mở rộng từ trong nước ra quốc tế

Bước sang quý IV, DatVietVAC bước vào giai đoạn cao điểm nhất trong năm với lịch phát sóng và chuỗi 8 concert, được kỳ vọng sẽ đóng góp khoảng 40% lợi nhuận cả năm. Hệ thống các chương trình blockbuster tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ với chương trình quốc dân 2 Ngày 1 Đêm và đặc biệt là The Masked Singer Vietnam sau thời gian vắng bóng đã lên sóng trở lại từ tháng 10, đảm bảo nguồn thu ổn định từ quảng cáo, tài trợ với gần 100% doanh thu tài trợ đã được ký kết.

Đặc biệt, chuỗi concert trong quý IV trở thành tâm điểm chú ý của thị trường giải trí. Riêng chuỗi đại nhạc hội Tinh hà say hi tiếp tục khẳng định sức nóng lan tỏa khi đợt mở bán vé đại trà cho đêm diễn đầu tiên ghi nhận hết vé sau khoảng 45 phút.

Sau các đêm diễn thành công tại TPHCM, chương trình tiếp tục tiến ra Hà Nội với đêm diễn ngày 14/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Đáp lại tình cảm nồng nhiệt cùng sự chờ đợi từ khán giả, ban tổ chức đã lập tức “chiều lòng” người hâm mộ khi công bố thêm đêm diễn thứ tư vào ngày 15/11, tạo nên một chuỗi sự kiện đầy bùng nổ trong mùa cao điểm cuối năm.

Concert cháy vé, IP mở rộng từ trong nước ra quốc tế góp phần thúc đẩy DatVietVAC lên sàn chứng khoán.

Đáng chú ý, chiến lược mở rộng khai thác IP vươn tầm quốc tế cũng ghi nhận bước tiến lớn khi DatVietVAC đưa 2 concert sang tổ chức tại Las Vegas, Mỹ vào tháng 11. Trong đó, concert Say hi được triển khai theo hình thức cấp quyền kinh doanh với đối tác địa phương.

Thành công của concert Mắt Nhắm Mắt Mở tổ chức cho nghệ sĩ HIEUTHUHAI cũng được nhân rộng khi tổ chức đêm thứ tư tại Las Vegas, đánh dấu lần đầu tiên đưa concert của nghệ sĩ Việt Nam ra nước ngoài, mở ra dư địa tăng trưởng hoàn toàn mới cho việc khai thác nghệ sĩ.

Thông qua chuỗi sự kiện liên tiếp, DVV còn đẩy mạnh mảng kinh doanh merchandise, góp phần gia tăng đáng kể giá trị khai thác thương mại từ các tài sản IP.

Tại thị trường nội địa, mô hình hợp tác chiến lược giữa DatVietVAC và các địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả. Sau thành công của Mega concert tại Gia Lai thu hút 70.000 khán giả trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2026, thành phố Đà Nẵng dự kiến sẽ là đối tác tiếp theo trong việc phát triển các chuỗi lễ hội âm nhạc gắn liền với du lịch và văn hóa.

Với nền tảng doanh thu tài trợ đã được đảm bảo, số lượng concert được mở rộng cùng động lực tăng trưởng mạnh mẽ từ mảng khai thác nghệ sĩ và IP trong quý IV, DatVietVAC tự tin hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026 với lợi nhuận sau thuế đạt 420 tỷ đồng.

Nhìn xa hơn trong giai đoạn 2026-2030, với chiến lược đẩy mạnh fandom economy và mô hình trực tiếp đến người tiêu dùng (D2C), DatVietVAC hướng tới mục tiêu đạt khoảng 5.000 tỷ đồng doanh thu và 780 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế vào năm 2030.