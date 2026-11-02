Gần 30.000 người xếp hàng chờ nhận vé

TPO - Dù 14h ban tổ chức chương trình nghệ thuật Rock Concert - Thái Nguyên bừng sáng mới chính thức phát vé miễn phí. Tuy nhiên, hàng nghìn người đã có mặt từ rất sớm để chờ nhận vé để tham dự chương trình.
TPO - Trong suốt hơn 3 tiếng đồng hồ diễn ra "Mắt Nhắm Mắt Mở" concert của HIEUTHUHAI ở Hà Nội, hàng nghìn khán giả hò hét cuồng nhiệt theo từng giai điệu quen thuộc. Các khách mời như rapper Pháp Kiều, Negav, HURRYKNG, MANBO... đã tạo nên dấu ấn đáng nhớ cho concert cá nhân đầu tiên của HIEUTHUHAI ở Thủ đô.
TPO - "Chị chị em em 3" chiếm hơn 70% doanh thu rạp Việt trong ngày 1/11, tạo khoảng cách lớn với các phim còn lại. "Án mạng karaoke" tiến sát mốc 50 tỷ đồng nhưng mất vị trí dẫn đầu, trong khi "Trại buôn người" còn cách mục tiêu 500 tỷ đồng khoảng 7 tỷ đồng.
TPO - Ngũ Cung đặt mục tiêu tạo nên cách thể hiện mới mẻ, có cá tính riêng cho ca khúc cách mạng quen thuộc “Hành khúc ngày và đêm” để chứng minh rock không chỉ có gào thét.
TPO - Từ những concert cháy vé, lịch khai thác nghệ sĩ dày đặc đến IP liên tục mở rộng, DatVietVAC chọn đúng giai đoạn cao điểm để đưa cổ phiếu DVV niêm yết trên HOSE. Đây sẽ là lúc thị trường nhìn thấy rõ nhất sức bật và dư địa bùng nổ của mô hình kinh doanh dựa trên IP cùng kinh tế người hâm mộ (fandom economy) trên thị trường chứng khoán.
TPO - Trong concert Mắt nhắm mắt mở tối 1/11, HIEUTHUHAI gây chú ý với ngoại hình nổi bật, liên tục thay đổi phong cách thời trang từ trẻ trung, năng động đến nam tính, phóng khoáng.
TPO - Lisa (BlackPink) vấp phải phản ứng trái chiều sau khi kể về quá trình học tiếng Hàn khắc nghiệt ở thời thực tập sinh. Trong khi một bộ phận cư dân mạng chỉ trích nữ ca sĩ vô ơn, người hâm mộ cho rằng phát ngôn đang bị tách khỏi ngữ cảnh, bỏ qua việc cô thừa nhận phương pháp này giúp mình tiến bộ nhanh chóng.
TPO - Sau vụ vạ miệng gây tổn thương cho hàng triệu khán giả Trung Quốc, siêu sao Real Madrid - Kylian Mbappe có thể phải đích thân sang Trung Quốc để xoa dịu dư luận.
TPO - Việc "You Can See Everything" vươn lên vị trí số một phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ 3 công chiếu được đánh giá là thành tích đáng nể. Trong khi đó, bom tấn hoạt hình kinh phí trăm triệu USD lại đối mặt với khoản lỗ nặng.
TPO - Lưu Diệc Phi hóa thân thành "cô dâu" trong sự kiện thời trang. Tuy nhiên, trang phục và biểu hiện của cô gây tranh cãi.
TPO - Tối 1/11, concert Mắt nhắm mắt mở của HIEUTHUHAI diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội được tổ chức bởi DatVietVAC Group Holdings. Khán giả liên tục hát theo, gọi tên thần tượng và hưởng ứng những màn giao lưu hài hước của nam nghệ sĩ suốt khoảng ba giờ biểu diễn.
TPO - Sau concert tại Hà Nội, câu chuyện HIEUTHUHAI hỗ trợ khán giả bị gãy chân thu hút chú ý. Bên cạnh ngoại hình và âm nhạc, cách nam rapper đối xử với người hâm mộ trở thành lý do khiến nhiều người bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài.
TPO - Trúc Nhân trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong đêm nhạc cá nhân đầu tiên sau 14 năm làm nghề. Nam ca sĩ cũng gây bất ngờ khi kết hợp các nghệ sĩ như Wren Evans, MIN và Rhymastic, Tiến Luật, Cody Nam Võ.
TPO - Á hậu Châu Anh, người đẹp Phạm Thùy Dương, Hồ Ngọc Phương Linh và dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại 'Mắt Nhắm Mắt Mở' concert của HIEUTHUHAI tại Hà Nội ngày 1/11. Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh phấn khích khoe mình là fan chính hiệu của HIEUTHUHAI.
TPO - Sau hai đêm diễn tại TPHCM, HIEUTHUHAI tiếp tục đưa concert cá nhân đến Hà Nội vào tối 1/11. Chương trình được tổ chức ngoài trời tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), với sân khấu quy mô lớn, hệ thống màn hình LED và khu vực khán đài mở rộng.
TPO - Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Báo Tiền Phong, HIEUTHUHAI cho biết để chuẩn bị cho chuỗi Mắt Nhắm Mắt Mở Concert, anh đã luyện tập kỹ càng và tự đặt ra cho mình tiêu chuẩn có thể hát live khoảng 30 ca khúc trước hàng ngàn khán giả. So với hai đêm diễn ở TPHCM, concert tại Hà Nội ngày 1/11 được nam ca sĩ và ê-kíp đưa vào nhiều yếu tố mới mẻ, bất ngờ.
TPO - Jennie gây chú ý với màn hóa thân thành nhân vật Suki trong phim hành động "2 Fast 2 Furious". Tuy nhiên, không phải ai cũng thích tạo hình táo bạo này.