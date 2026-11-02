Gần 30.000 người xếp hàng chờ nhận vé

TPO - Lisa (BlackPink) vấp phải phản ứng trái chiều sau khi kể về quá trình học tiếng Hàn khắc nghiệt ở thời thực tập sinh. Trong khi một bộ phận cư dân mạng chỉ trích nữ ca sĩ vô ơn, người hâm mộ cho rằng phát ngôn đang bị tách khỏi ngữ cảnh, bỏ qua việc cô thừa nhận phương pháp này giúp mình tiến bộ nhanh chóng.