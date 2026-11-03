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Diễn viên 'Mưa đỏ' đính chính

Ngọc Ánh

TPO - Một năm sau những tranh cãi liên quan đến fan meeting tại Hà Nội, diễn viên Lâm Thanh Nhã lên tiếng đính chính thông tin anh bật khóc vì chương trình không bán hết vé. Nam diễn viên thừa nhận thiếu sót trong khâu chuẩn bị, đồng thời giải thích về giá vé, số lượng khán giả và những hình ảnh từng gây bàn tán trên mạng xã hội.

Tròn một năm kể từ buổi fan meeting tại nhà hát Âu Cơ, Hà Nội, diễn viên Lâm Thanh Nhã lần đầu nhìn lại toàn diện những tranh cãi xoay quanh chương trình. Nam diễn viên thừa nhận từng chịu áp lực trước các bình luận tiêu cực, có thời gian dài không đủ can đảm đối diện.

Lâm Thanh Nhã cho biết ở thời điểm tổ chức sự kiện, anh chưa suy nghĩ thấu đáo trước khi đồng ý thực hiện chương trình. Tuy nhiên, nam diễn viên phủ nhận những nhận xét cho rằng bản thân mắc "bệnh ngôi sao" sau thành công của phim Mưa đỏ.

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Khoảnh khắc xúc động của Lâm Thanh Nhã ở fan meeting một năm trước.

Một trong những vấn đề được Lâm Thanh Nhã làm rõ là thông tin bật khóc vì fan meeting tại Hà Nội không bán hết vé.

Sự kiện diễn ra ngày 2/11/2025 tại Nhà hát Âu Cơ, địa điểm có sức chứa khoảng 800 người. Sau chương trình, hình ảnh nam diễn viên bật khóc cùng đoạn video ghi lại cảnh khán giả được mời di chuyển xuống các hàng ghế phía trước lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Theo Lâm Thanh Nhã, dù chương trình không bán hết vé, số người tham dự thực tế vẫn vượt ngoài mong đợi của anh. Do không gian nhà hát rộng, nam diễn viên chủ động đề nghị khán giả ở tầng trên chuyển xuống gần sân khấu ngay từ đầu chương trình để thuận tiện giao lưu.

Anh khẳng định việc sắp xếp lại chỗ ngồi xuất phát từ mong muốn tạo không khí gần gũi, không phải phản ứng trước tình trạng bán vé không đạt kỳ vọng.

Về khoảnh khắc bật khóc, Lâm Thanh Nhã cho biết sự việc diễn ra vào cuối chương trình, khi ban tổ chức và người hâm mộ bất ngờ trình chiếu video ghi lại hành trình hoạt động nghệ thuật của anh, kèm những lời nhắn từ cha mẹ.

"Nhã chưa bao giờ khóc vì buổi gặp gỡ bán không hết vé như một số thông tin đã bị cắt ghép và lan truyền. Nhã khóc ở cuối chương trình vì xúc động trước tình cảm mà mọi người đã dành cho mình", nam diễn viên nêu.

Bên cạnh thông tin về khoảnh khắc bật khóc, Lâm Thanh Nhã tiếp tục lên tiếng về giá vé. Cụ thể, fan meeting tại Hà Nội có nhiều hạng vé, dao động từ 690.000 đồng đến 2,29 triệu đồng.

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Sự kiện bán được khoảng 300 vé, không lấp đầy hội trường.

Trong bài đăng mới, Lâm Thanh Nhã giải thích chỉ gần 40 ghế ở những hàng đầu tiên có mức giá cao hơn. Các khu vực còn lại được phân chia thành nhiều hạng vé với mức giá khác nhau.

Nam diễn viên cho rằng thông tin toàn bộ ghế ngồi đều bị đẩy giá cao không phản ánh đúng cách phân bổ vé của chương trình. Anh cũng phủ nhận việc tổ chức fan meeting nhằm kiếm lợi từ người hâm mộ. Các khoản chi phí được công ty tính toán để đáp ứng nhu cầu vận hành và tổ chức sự kiện tại Hà Nội.

Thời điểm diễn ra fan meeting tại Hà Nội, Lâm Thanh Nhã đang nhận được sự quan tâm sau vai Bình trong phim điện ảnh Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Nam diễn viên thừa nhận nhà hát có gần 700 ghế, anh bán được khoảng một nửa trên tổng số vé nhưng không buồn vì đã chuẩn bị tâm lý từ đầu rằng đây là buổi gặp gỡ, không phải một sự kiện để đong đếm bằng số vé.

Lâm Thanh Nhã sinh năm 1995, từng là người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Anh từng góp mặt trong một số dự án phim và MV ca nhạc, song phải đến vai Bình trong Mưa đỏ, tên tuổi của anh mới thực sự được khán giả chú ý.

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#Lâm Thanh Nhã #Mưa đỏ #fan meeting Hà Nội #giá vé fan meeting #Nhà hát Âu Cơ

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