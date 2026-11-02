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Thế giới

Khoảnh khắc Vua Charles bất ngờ phải dầm mưa

Bình Giang

TPO - Trong lễ đón ở Antigua và Barbuda, Vua Charles của Anh và Hoàng hậu Camilla bỗng dưng gặp trận mưa lớn. Hoàng hậu ung dung bước đi với chiếc ô duy nhất, còn Nhà vua bị ướt sũng.

Chuyến công du của Vua Charles và Hoàng hậu tới vùng Caribe bị phủ bóng bởi cuộc tranh luận về vai trò của nước Anh trong vấn đề buôn bán nô lệ. Tuy nhiên, hình ảnh vị quân vương ướt sũng dưới mưa mới là chuyện chiếm lĩnh các trang báo.

Khoảnh khắc Hoàng hậu Camilla cầm ô bước đi, còn Vua Charles bị ướt sũng. (Nguồn: AP)

Khi mưa trút xuống xối xả, Vua Charles, 77 tuổi, liên tục ra hiệu và quay người lại, cố gắng thu hút sự chú ý của ai đó có thể giúp đỡ mình, trong khi Hoàng hậu Camilla nhận được ô nên ung dung bước đi.

Người dân địa phương tham gia cuộc diễu hành nhân Ngày Độc lập của Antigua và Barbuda vẫn bình thản, bất chấp trận mưa lớn.

Cuối cùng, Vua Charles cũng được đưa cho chiếc ô. Ông còn đùa vui về trải nghiệm này với Thủ tướng Gaston Browne. Trong video được đăng tải trên tài khoản Instagram của Hoàng gia Anh, ông nói: "Tôi nghĩ bộ vest của mình sắp mọc rau cải mất rồi".

Vua Charles được nói là người khá nóng tính và dễ mất kiên nhẫn.

Không lâu sau khi lên ngôi năm 2022, trong sự việc từng lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, ông tỏ ra cáu kỉnh khi chiếc bút bị rò mực, làm bẩn tay ông tại một sự kiện ở Bắc Ireland.

"Ôi Chúa ơi, tôi ghét chuyện này! Tôi không thể chịu nổi cái thứ chết tiệt này... lần nào cũng vậy, thật bực mình!", ông buột miệng than thở.

Sau đó, ông cũng biết tự giễu bản thân. Tại sự kiện sau đó, ông hài hước nói: "Tôi hy vọng chiếc bút của mình sẽ hoạt động. Thường thì nó chẳng chịu hoạt động".

Dự kiến vào ngày 3/11 (giờ địa phương), Vua Charles sẽ có bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo Khối Thịnh vượng chung.

Kể từ khi lên ngôi, Vua Charles bày tỏ đau buồn trước những đau khổ mà chế độ nô lệ gây ra, nhưng vẫn không vượt qua lằn ranh mà nước Anh từ lâu kiên quyết giữ: đưa ra lời xin lỗi chính thức.

Theo Reuters, AP

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#Vua Charles #Dầm mưa #Nô lệ #Hoàng hậu Anh #Vua Anh

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