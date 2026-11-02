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Giải trí

Song Joong Ki đập tan tin ly hôn

Minh Vũ

TPO - Song Joong Ki và vợ Katy Louise Saunders sống kín tiếng sau khi sinh hai con. Vì ít xuất hiện, họ bị nghi ngờ trục trặc tình cảm.

Song Joong Ki kết thúc cuộc hôn nhân với đàn chị Song Hye Kyo một cách ồn ào. Đến năm 2023, anh kết hôn với người phụ nữ làm việc ngoài ngành giải trí là Katy Louise Saunders.

Hai vợ chồng ít khi xuất hiện trước truyền thông, giữ kín cuộc sống riêng tư. Tuy nhiên, thỉnh thoảng khán giả vẫn bắt gặp cả hai đi dạo phố ở nước ngoài.

Đến tháng 7, có thông tin vợ Song Joong Ki đã một mình bay về Anh, cuộc hôn nhân lần hai của nam diễn viên đứng trước nguy cơ sụp đổ. Song Joong Ki không lên tiếng đính chính. Anh và vợ cũng có thời gian dài không xuất hiện cùng nhau.

Tuy nhiên, mới đây một khán giả đăng hình ảnh cho biết đã gặp gia đình Song Joong Ki tại công viên giải trí Everland (Hàn Quốc).

Nam diễn viên và vợ ăn mặc giản dị, thoải mái đẩy xe đưa hai con đi chơi. Song Joong Ki có dáng vẻ hạnh phúc, không hề bị ảnh hưởng bởi tin tức hôn nhân trục trặc.

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Song Joong Ki và vợ xuất hiện cùng nhau.

Một khán giả khác cũng bình luận họ đã bắt gặp vợ chồng Song Joong Ki đi sở thú. Katy Louise Saunders luôn mỉm cười rạng rỡ, là người có tính cách tươi sáng và tốt bụng: "Song Joong Ki đúng là người cha chuẩn mực. Anh ấy tự mình lo liệu hết mọi thứ như đẩy xe nôi và xách hành lý. Gia đình họ rất hạnh phúc. Bé đầu có nụ cười tươi tắn giống mẹ".

Theo truyền thông Trung Quốc, Song Joong Ki sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống. Vì vậy, khi kết hôn với Song Hye Kyo, anh muốn nữ diễn viên nhanh chóng sinh con. Song Hye Kyo lại muốn tình cảm và cuộc sống của cả hai ổn định hơn. Sự khác biệt trong kỳ vọng và kế hoạch tương lai khiến cả hai nảy sinh mâu thuẫn, cuối cùng ly hôn.

Song Joong Ki hiện tại đã làm cha của hai đứa trẻ, trong khi đó Song Hye Kyo lựa chọn cuộc sống độc thân, chuyên tâm phát triển sự nghiệp.

Mới đây nữ diễn viên Choi Hwa Jung chia sẻ đã nhận được chai dầu ô liu do Song Joong Ki gửi tặng, hé lộ cuộc hôn nhân êm ấm của anh. Hiện tại, nam diễn viên sở hữu một trang trại ô liu ở Italia. Mỗi năm, anh dành một khoảng thời gian dài tại đây. Trên vỏ chai ô liu là hình hai em bé đáng yêu là con Song Joong Ki.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo từ lâu đã bước tiếp khỏi thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Họ có những lựa chọn khác nhau trong cuộc sống, nhưng khán giả vẫn chưa quên đi mối tình đẹp thời Hậu duệ mặt trời.

Mới đây chủ đề Nguyên nhân Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn nhận về tới gần 150 triệu lượt đọc trên Weibo.

Theo Sina, Song Joong Ki lựa chọn kết hôn với người phụ nữ nước ngoài, không làm việc trong ngành giải trí để tránh những đề tài so sánh giữa vợ hiện tại và Song Hye Kyo.

Katy Louise Saunders cũng sẵn lòng làm hậu phương cho nam diễn viên, chăm sóc các con khi anh bận rộn đóng phim.

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Song Joong Ki tìm một người phụ nữ không có tiếng tăm để làm vợ, chuyên tâm chăm sóc gia đình.

Song Joong Ki sinh năm 1985, từng là ngôi sao hạng A được yêu mến bậc nhất tại Hàn Quốc với các tác phẩm Hậu duệ mặt trời, Con trai út nhà tài phiệt, Chàng trai tốt bụng, Biên niên sử Arthdal, Vincenzo, Sungkyunkwan Scandal...

Vụ ly hôn ồn ào với Song Hye Kyo khiến danh tiếng của anh bị ảnh hưởng không nhỏ.

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#Song Joong Ki #Song Hye Kyo #Hậu duệ mặt trời #Con trai út nhà tài phiệt #Chàng trai tốt bụng #Biên niên sử Arthdal #Vincenzo #Sungkyunkwan Scandal

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