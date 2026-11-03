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Thế giới

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Chính quyền Tổng thống Trump thất bại trước Tòa án Tối cao

Minh Hạnh

TPO - Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tạm thời ngăn chặn California kiểm đếm phiếu bầu qua thư từ hơn 20.000 cử tri đã đăng ký, mà các quan chức liên bang cáo buộc có khả năng không phải là công dân Mỹ.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Các thẩm phán đã bác bỏ yêu cầu khẩn cấp của Bộ Tư pháp chỉ vài giờ sau khi bộ này đệ trình, chấm dứt tuyên bố của chính quyền về những lá phiếu gây tranh cãi có thể ảnh hưởng đến hàng nghìn cử tri và gây ra sự không chắc chắn về kết quả bầu cử.

Quyết định này là một thất bại nữa đối với Tổng thống Trump khi các thành viên đảng Cộng hòa của ông đang nỗ lực giữ vững quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. California là tiểu bang đông dân nhất của Mỹ và là thành trì của đảng Dân chủ.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đã thu hút sự chú ý với cáo buộc về những lá phiếu không phải của công dân Mỹ ở California. Chính quyền yêu cầu bang California tách riêng các lá phiếu bị nghi ngờ là bất hợp pháp, đồng thời không được kiểm đếm cho đến khi xác định những cử tri đó có phải là công dân Mỹ hay không.

"Một khi California trộn lẫn những lá phiếu đang gây tranh cãi với những lá phiếu hợp lệ, thì không còn cách nào để tách riêng số phiếu đó ra được nữa”, Bộ Tư pháp nêu trong đơn gửi lên Tòa án Tối cao.

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Người dân California bỏ phiếu bầu qua thư. (Ảnh: Reuters)

Nhiều nghiên cứu và các cuộc kiểm toán cấp tiểu bang cho thấy tình trạng bỏ phiếu không hợp lệ - bao gồm cả trường hợp người không phải công dân tham gia bỏ phiếu - là rất hiếm khi xảy ra.

Phán quyết ngắn gọn chỉ gồm một câu của Tòa án Tối cao hôm 2/11 không đưa ra bất kỳ giải thích nào cho quyết định này. Đây là thông lệ thường thấy khi tòa xử lý các vấn đề khẩn cấp. Không có thẩm phán nào công khai bày tỏ sự phản đối đối với quyết định trên. Tòa án cũng không yêu cầu bang California phản hồi về đề nghị từ phía chính quyền - một bước đi mà nếu được thực hiện, thường cho thấy tòa đang cân nhắc nghiêm túc một vụ việc khẩn cấp.

California khẳng định rằng các biện pháp bảo vệ của tiểu bang nhằm ngăn chặn người không phải công dân bỏ phiếu là rất chặt chẽ, đồng thời cho rằng vụ kiện này đe dọa tước đi quyền bầu cử của 20.000 người dựa trên những cáo buộc mơ hồ.

California hiện có 52 ghế tại Hạ viện, con số cao nhất trong số các tiểu bang. Đảng Dân chủ cần giành thêm bốn ghế tại Hạ viện để chiếm thế đa số trong cơ quan này.

Thống đốc bang California Gavin Newsom (thuộc đảng Dân chủ) gọi quyết định của Tòa án Tối cao là "một tín hiệu đáng mừng cho tất cả người dân Mỹ, trong bối cảnh chính quyền liên bang đang thực hiện những đòn tấn công nguy hiểm nhắm vào nền dân chủ của chúng ta”.

Ông Newsom nói thêm: "Ngày 3/11, người dân California có thể yên tâm rằng tiểu bang sẽ tổ chức một cuộc bầu cử tự do và công bằng, giống như cách chúng ta vẫn luôn thực hiện”.

Hiến pháp Mỹ giao trách nhiệm tổ chức các cuộc bầu cử cho các tiểu bang, mặc dù chính quyền liên bang vẫn giữ vai trò giám sát nhất định. Vụ kiện này đánh dấu một sự can thiệp hiếm hoi của chính quyền liên bang vào quy trình bỏ phiếu, đồng thời cho thấy chính quyền đương nhiệm sẵn sàng thách thức kết quả bầu cử tại tòa án.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã tìm cách hạn chế bỏ phiếu qua thư - một phương thức thường được các cử tri có xu hướng ủng hộ đảng Dân chủ sử dụng, nhưng Tòa án Tối cao đã bác bỏ nỗ lực này vào tháng 9.

Ngoài ra, ngày 1/11, một thẩm phán liên bang cũng đã bác bỏ vụ kiện của chính quyền liên quan đến cuộc đua vào Thượng viện Mỹ tại bang Alaska.

Reuters

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#Tổng thống Mỹ Donald Trump #bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ #bang California #Tòa án Tối cao Mỹ

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