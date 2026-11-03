Bắt tạm giam đối tượng dùng video nhạy cảm ép bạn gái cũ đưa 50 triệu đồng

TPO - Không được người yêu cũ đồng ý nối lại tình cảm, Đỗ Hồng Sơn (trú tại xã Việt Hùng, tỉnh Phú Thọ) liên tục đe dọa phát tán video riêng tư, thậm chí gửi cho người thân nạn nhân để gây sức ép đòi tiền.

Ngày 3/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hồng Sơn (SN 2004) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, theo khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Đỗ Hồng Sơn tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội TikTok, Sơn quen biết và nảy sinh tình cảm với chị L.T.M. (SN 2006, trú tại tỉnh Quảng Ninh). Trong thời gian quen nhau, Sơn ghi lại một video có nội dung nhạy cảm khi hai người gọi điện qua ứng dụng Messenger.

Đến cuối tháng 4/2026, sau khi chia tay và không được chị M. đồng ý nối lại tình cảm, Sơn nhiều lần sử dụng video trên để đe dọa, gây sức ép đòi tiền.

Đáng chú ý, đối tượng còn gửi video cho người thân của chị M., yêu cầu đưa 50 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội. Lo sợ video riêng tư bị phát tán, chị M. đã trình báo cơ quan Công an. Tại thời điểm trình báo, nạn nhân chưa chuyển tiền cho Sơn.

Ngày 16/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đỗ Hồng Sơn để điều tra về hành vi trên.

Từ vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin, hình ảnh và video riêng tư khi sử dụng mạng xã hội, các ứng dụng liên lạc.

Khi bị đe dọa phát tán hình ảnh, video cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản, người dân không nên tự ý thỏa hiệp hoặc chuyển tiền theo yêu cầu. Cần lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, video liên quan và kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý theo quy định pháp luật.