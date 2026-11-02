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Pháp luật

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Xử phạt thầy dạy lái đi sai luật khi hướng dẫn học viên

Hoàng Nam

TPO - Điều khiển ô tô tập lái đi sai làn đường trong lúc hướng dẫn học viên, một giáo viên dạy lái xe ở Quảng Trị bị lập biên bản, đối diện mức phạt 4–6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an, từ hình ảnh phản ánh trên nhóm “GIAO THÔNG VĂN MINH”, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã xác minh, làm rõ vi phạm liên quan ô tô tập lái mang biển số 74A-143.xx.

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Hình ảnh phản ánh trên nhóm “GIAO THÔNG VĂN MINH”.

Qua xác minh, lúc 16h08 ngày 30/10, tại Km63+200 Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Lương Lễ, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, ông Lê V.T. (SN 1984), giáo viên dạy thực hành lái xe của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp ML, điều khiển ô tô trên đi không đúng làn đường trong lúc hướng dẫn học viên.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T. Với hành vi này, ông T. đối diện mức phạt tiền từ 4–6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

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Ông T. tại cơ quan công an.

Ngoài việc bị lập biên bản vi phạm giao thông, ông T. còn bị Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp ML kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

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#thầy dạy lái #Quảng Trị #đi sai làn #phạt giao thông #giấy phép lái xe #ô tô tập lái

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