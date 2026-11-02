Mua hồ sơ và giấy phép lái xe giả trên mạng rồi bán lại kiếm lời

TPO - Phát hiện đối tượng rao bán giấy phép lái xe mô tô giả tại địa bàn, Công an xã Phiêng Pằn (tỉnh Sơn La) đã tiến hành xác minh, kiểm tra và thu giữ 5 giấy phép lái xe mô tô hạng A1 nghi giả cùng nhiều hồ sơ, vật chứng liên quan.

Ngày 2/11, Công an xã Phiêng Pằn cho biết, vừa phát hiện Hoàng Văn Tưởng (SN 1982, trú tại xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La) có dấu hiệu phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, ngày 30/10, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an xã tiếp nhận thông tin về một đối tượng rao bán giấy phép lái xe mô tô giả tại bản Ta Lúc, xã Phiêng Pằn. Ngay sau đó, lực lượng Công an tổ chức xác minh.

Đối tượng Hoàng Văn Tưởng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã phát hiện Hoàng Văn Tưởng đang tư vấn bán giấy phép lái xe cho người dân. Qua kiểm tra phương tiện, tổ công tác thu giữ 5 giấy phép lái xe mô tô hạng A1 nghi giả, 3 bộ hồ sơ liên quan, 2,85 triệu đồng cùng một số vật chứng khác.

Tại cơ quan Công an, Tưởng khai nhận đã đặt mua giấy phép lái xe và hồ sơ giả qua ứng dụng Zalo với giá 1,2 triệu đồng/bộ, sau đó bán lại với giá từ 3-3,5 triệu đồng/bộ.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định Tưởng đã bán 22 bộ hồ sơ và giấy phép lái xe giả cho 4 người, thu tổng số tiền 8,8 triệu đồng.

Hiện Công an xã Phiêng Pằn đã đề xuất chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.