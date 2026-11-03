Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giật tiền nhân viên cây xăng bất thành, tiếp tục vào tiệm bánh trộm cắp

Nguyễn Dũng

TPO - Sau khi giật tiền của nhân viên cây xăng không thành, Phạm Duy Anh đến tiệm bánh, lén mở ngăn kéo lấy tiền thì bị chủ tiệm phát hiện, cùng người dân bắt giữ lại.

Ngày 2/11, Công an phường Gia Định đang phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM xác minh, làm rõ hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản liên quan đến Phạm Duy Anh (sinh năm 1982, cư trú tại phường Gia Định).

Theo đó, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 30/10, Công an phường Gia Định nhận tin báo về việc Phạm Duy Anh trộm cắp tài sản và bị giữ lại trước nhà số 18 Nguyễn Cửu Vân. Lực lượng công an đến hiện trường, đưa Duy Anh về trụ sở làm việc.

1793594217129-4305279973459915029-4305279973459915029-4ec146ed792b83bb0b4373ce697b4f60.jpg
Công an làm việc với Duy Anh.

Qua xác minh ban đầu, khi chạy xe máy ngang tiệm bánh trên đường Nguyễn Cửu Vân, Duy Anh thấy khu vực bán hàng không có người trông coi nên lén vào trong, mở ngăn kéo lấy tiền.

Đúng lúc này, chủ tiệm đang làm bánh phát hiện, tri hô. Duy Anh chạy ra xe định tẩu thoát nhưng bị chủ tiệm đuổi kịp và cùng người dân bắt giữ lại.

Tại cơ quan công an, Duy Anh khai nhận hành vi trộm cắp. Người này còn khai trước khi đến tiệm bánh đã giật tiền của nhân viên cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 30 (Địa chỉ: số 160 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây).

Theo lời khai, sau khi đổ xăng, thấy nhân viên cầm tiền bán hàng trên tay, Duy Anh giật xấp tiền rồi tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, do nhân viên giữ chặt nên người này không chiếm đoạt được tiền.

Từ lời khai trên, Công an phường Gia Định phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây xác minh, tìm người bị hại.

Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, anh H.P.T.C., nhân viên cây xăng, đến Công an phường Thạnh Mỹ Tây trình báo. Trước đó, do chưa bị mất tài sản nên anh C. chưa báo công an.

1793594498756-4305279973459915029-4305279973459915029-1fd4df286a736d830c0f574a37ed2d2c.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, công an đề nghị người dân báo ngay khi phát hiện hành vi trộm cắp, cướp giật hoặc dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, kể cả khi người thực hiện chưa lấy được tài sản.

Khi xảy ra sự việc, cần ưu tiên an toàn cho bản thân và người xung quanh, tri hô để được hỗ trợ; ghi nhớ đặc điểm người, phương tiện, hướng đối tượng di chuyển và bảo quản hình ảnh camera để cung cấp cho cơ quan công an.

Xem thêm

#Phạm Duy Anh #trộm cắp tài sản #cướp giật tài sản #tiệm bánh #cây xăng Petrolimex #Công an TPHCM #trộm tiền tiệm bánh #giật tiền cây xăng #Công an phường Gia Định #phường Thạnh Mỹ Tây #đường Nguyễn Cửu Vân #Giật tiền cây xăng bất thành #người đàn ông vào tiệm bánh trộm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe