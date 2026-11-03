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Miền Bắc hửng nắng trước khi đón không khí lạnh

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (3/11) và ngày mai miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày hửng nắng ít mưa, trước khi đón đợt không khí lạnh vào khoảng đêm 5/11, gây mưa dông rải rác, nền nhiệt giảm.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay ít mưa, nắng nhẹ, riêng khu vực Ninh Bình có thể xuất hiện mưa rải rác vào buổi sáng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội hôm nay nắng nhẹ, ít mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo ngày mai (4/11), miền Bắc tiếp tục hửng nắng, ít mưa, ngày 5/11, miền Bắc sáng có sương mù, trưa chiều hửng nắng.

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Miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày nắng nhẹ, ít mưa.

Từ khoảng đêm 5/11, một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình có thể tràn xuống nước ta, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nền nhiệt giảm nhẹ.

Từ khoảng ngày 9/11, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn khiến nền nhiệt giảm sâu hơn, miền Bắc chuyển lạnh.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay có lúc có mưa rào rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, vùng núi phía tây có nơi trên 32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo tại Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh trong các ngày từ 5-7/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trong khi đó, khu vực Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) trong các ngày từ 4-8/11 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tây Nguyên ngày nắng nhẹ, riêng chiều tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ sáng ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM sáng ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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