Cận cảnh công viên gần 100 tỷ đồng ở trung tâm tỉnh Lào Cai sắp hình thành

TPO - Dự án Công viên phường Yên Bái (khu vực hồ Cung Thiếu nhi) của tỉnh Lào Cai đang được các nhà thầu đẩy mạnh thi công nhằm phấn đấu đưa công trình vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2027.
TPO - Hôm nay (3/11) và ngày mai miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày hửng nắng ít mưa, trước khi đón đợt không khí lạnh vào khoảng đêm 5/11, gây mưa dông rải rác, nền nhiệt giảm.
TPO - Các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khó đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, do có quy mô kinh tế nhỏ, phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, giải ngân đầu tư công chậm, trong khi còn nhiều điểm nghẽn. Lãnh đạo các tỉnh thừa nhận, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số cả năm nay là bài toán nan giải.
TPO - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định bổ nhiệm Đại tá Bùi Đại Hải - Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, thay Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng nghỉ chờ hưu.
TPO - UBND TP Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù mới. Theo đó, Công an cấp xã trực tiếp khởi tố vụ án ma túy từ 3 bị can sẽ được hỗ trợ ngay 3 triệu đồng, đi kèm hàng loạt chế độ đãi ngộ cho lực lượng chuyên trách.
TPO - Trước biến động giá xăng dầu cùng thực trạng tiền điện nhà trọ luôn “neo” ở mức cao, sinh viên và những người trẻ mới đi làm tại Hà Nội đang phải căng mình giải bài toán chi tiêu. Tự nấu ăn, săn hàng giảm giá, làm thêm kín lịch hay hạn chế về quê là cách họ xoay xở để bám trụ nơi đô thành.
TPO - 5 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy trong hầm trú ẩn Bà Hội (xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng), cùng nhiều di vật chiến trường, trong đó có một chiếc bông tai bằng vàng tây mang ký hiệu chữ “NT”. Những dấu tích còn lại đang mở ra manh mối quan trọng trong hành trình xác định danh tính các liệt sĩ.
TPO - Ông Trần Đức Hùng - Phó Cục trưởng Cục Hải quan, Bộ Tài chính được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thay cho ông Trần Quang Bảo.
TPO - Tỉnh Lạng Sơn yêu cầu hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 31/10, tuy nhiên, đến ngày 2/11, dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng vẫn còn hàng chục vị trí vướng mặt bằng, đẩy dự án có nguy cơ lỡ hẹn thông xe trước 31/12.
TPO - Chiều 2/11, thảo luận về dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung điều cấm việc nhận con nuôi kèm yêu cầu can thiệp y tế trái luật, lấy mô tạng, đồng thời siết chặt điều kiện của người nhận nuôi.
TPO - Sạt lở nghiêm trọng sau các đợt bão lũ năm 2025 khiến đoạn Tỉnh lộ 14B qua xã Long Quảng, TP. Huế, đứng trước nguy cơ bị chia cắt kéo dài. Để bảo vệ tuyến đường độc đạo miền núi, ngành chức năng phải đào bóc hơn 108.600m3 đất đá, hạ thấp toàn bộ quả đồi.
TPO - Ngày 2/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ đã tiến hành khai quật khuôn viên trụ sở UBND xã Đông Phước để tìm kiếm, cất bốc những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại sau chiến tranh.
TPO - Gặp người đàn ông khuyết tật bán vé số dạo đến nhận nền tái định cư phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc, cho biết, sẽ xem xét ghi nợ tiền sử dụng đất, đưa gia đình vào diện rà soát hỗ trợ nhà tình thương để sớm ổn định cuộc sống.
TPO - Hai anh em ruột là học sinh tiểu học ở phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, được phát hiện tử vong ở hồ nước bên trong một khu trung tâm thương mại đang để trống. Thời điểm xảy ra vụ việc, hai em được nghỉ học và vào khu vực này chơi.
TPO - Nhiều gốc đào cổ thụ ở Đà Lạt bất ngờ trút lá, bung hoa rực rỡ khi Tết Nguyên đán còn hơn 3 tháng mới đến. Sắc hoa thu hút du khách đến tham quan và chụp ảnh, ngược lại các nhà vườn lo lắng nguy cơ lỡ mùa hoa Tết.
Theo TTXVN, vào ngày 31/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã thông báo một số khuyến nghị về an ninh tới cộng đồng người Việt Nam tại nước này, sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Mátxcơva cảnh báo về “một mối đe dọa liên quan đến một vụ việc có thể gây thương vong hàng loạt” tại một bảo tàng cung điện và công viên ở thủ đô nước Nga.
TPO - 35.000 tài khoản I-HaTinh được hỗ trợ kích hoạt, hơn 30.000 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân được tập huấn, tuyên truyền về kỹ năng số… là những kết quả nổi bật của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong đợt cao điểm tình nguyện chung tay phổ cập kỹ năng số, góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân