Cận cảnh công viên gần 100 tỷ đồng ở trung tâm tỉnh Lào Cai sắp hình thành

TPO - Trước biến động giá xăng dầu cùng thực trạng tiền điện nhà trọ luôn “neo” ở mức cao, sinh viên và những người trẻ mới đi làm tại Hà Nội đang phải căng mình giải bài toán chi tiêu. Tự nấu ăn, săn hàng giảm giá, làm thêm kín lịch hay hạn chế về quê là cách họ xoay xở để bám trụ nơi đô thành.