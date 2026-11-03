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Xã hội

Cận cảnh công viên gần 100 tỷ đồng ở trung tâm tỉnh Lào Cai sắp hình thành

Văn Đức

TPO - Dự án Công viên phường Yên Bái (khu vực hồ Cung Thiếu nhi) của tỉnh Lào Cai đang được các nhà thầu đẩy mạnh thi công nhằm phấn đấu đưa công trình vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2027.

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Dự án﻿ Công viên phường Yên Bái tại khu vực hồ Cung Thiếu nhi được phê duyệt với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 90 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, trên tổng diện tích quy hoạch khoảng 6,8 ha, công viên được thiết kế hài hòa quanh diện tích mặt nước hồ rộng gần 2,9 ha. Trên ảnh là hình phối cảnh công viên khi hoàn thành.
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Dự án được khởi công 21/9/2026, phấn đấu hoàn thành trước 30/1/2027, do Công ty CP Xây dựng giao thông Yên Bái và Công ty TNHH Linh Huy Hoàng thi công.
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Ngày 2/11, ghi nhận của PV báo Tiền Phong tại công trường, các mũi thi công đang triển khai khẩn trương. Từ khu vực kè hồ, bồn hoa đến các tuyến đường dạo, từng hạng mục đang dần thành hình.
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Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Yên Bái (chủ đầu tư dự án), hiện khối lượng thực hiện dự án đạt khoảng 30%. Trong đó, hạng mục kè bê tông cốt thép đã hoàn thành 702m, đạt 80% khối lượng; công tác đào đất đạt 70%, đắp đất đạt 50%; xây tường bồn hoa dọc đường Yên Ninh đạt 80%.
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Tiến độ thi công hiện cơ bản đáp ứng kế hoạch. Các nhà thầu tiếp tục phối hợp triển khai các hạng mục theo cam kết. Nếu không phát sinh yếu tố bất khả kháng, ảnh hưởng đến tiến độ, dự án phấn đấu hoàn thành trước 30/1/2027, vượt 80 ngày so với kế hoạch đề ra, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Yên Bái cho biết thêm.
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Các hạng mục phụ trợ gồm nhà vệ sinh công cộng kết hợp nhà quản lý công viên, khu tập thể dục thể thao, chòi nghỉ, không gian ngoài trời dạng khán đài bậc cùng hệ thống cây xanh, bồn hoa. Trên ảnh là khu vực hồ Cung Thiếu nhi trước khi cải tạo thành Công viên phường Yên Bái.
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Khu vực nhà hoạt động Thanh thiếu nhi cũ cũng được chỉnh trang đồng bộ để trở thành một phần của công viên﻿ mở, ưu tiên diện tích cho cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa và các điểm dừng chân thư giãn. Trên ảnh là nhà hoạt động Thanh thiếu nhi cũ trước khi phá dỡ.
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Đáng chú ý, công trình được thiết kế có tuyến đi bộ, không gian nghỉ chân, cây bóng mát và những điểm nhấn kiến trúc. Hai biểu tượng cảnh quan, trong đó có biểu tượng "LÀO CAI PARK" tại khu vực đối diện Tỉnh ủy Lào Cai, góp phần tạo dấu ấn nhận diện cho không gian công viên sau khi hoàn thành. Trên ảnh là phối cảnh Công viên phường Yên Bái.

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#Công viên Yên Bái #Hồ Cung Thiếu nhi #Dự án Yên Bái #Thi công công viên #Lào Cai #Cảnh quan đô thị

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