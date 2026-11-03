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Giải trí

Lưu Diệc Phi, Dương Mịch né nhau

Minh Vũ

TPO - Nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1985 như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Lưu Thi Thi được cho là tránh gặp mặt trong các sự kiện công khai. Họ từng là những người bạn thân thiết nhưng hiện tại cạnh tranh gay gắt.

Trang QQ đưa tin chủ đề "Dàn sao nhóm sinh sau năm 1985 cố tình tránh xuất hiện trên cùng sân khấu" thu hút sự chú ý của khán giả. Từ đầu năm đến nay, có nhiều sự kiện thương mại, nghệ thuật, lễ trao giải diễn ra, nhưng dường như các ngôi sao hạng A nổi bật như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Lưu Thi Thi... cố ý tránh mặt nhau.

Ví dụ tại Thịnh điển của tạp chí Bazaar, Dương Mịch tham gia và được ban tổ chức sắp xếp xuất hiện ở vị trí quan trọng nhất. Cô không tham gia sự kiện do tạp chí Vogue W tổ chức, nơi Lưu Diệc Phi được dành cho vị trí trang trọng nhất.

Mặt khác, Lưu Thi Thi cũng không xuất hiện trong các sự kiện trên, nhưng tại Đại hội tầm nhìn Weibo, Lễ hội kỳ nghỉ sơn cốc do Vogue tổ chức, cô đứng ở vị trí "áp trục" (xuất hiện cuối cùng trong dàn khách mời), các ngôi sao khác thuộc nhóm hoa 85 không xuất hiện.

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Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Dương Mịch tránh gặp mặt tại sự kiện. Cả ba từng là bạn bè và cũng từng có mâu thuẫn khó hòa giải.

Sự lựa chọn của Triệu Lệ Dĩnh rõ ràng hơn. Cô không thường xuyên tham dự các sự kiện thảm đỏ thời trang mà tập trung vào việc giành giải thưởng cho các bộ phim truyền hình và điện ảnh của mình. Vì vậy, cô thường tham gia các lễ trao giải và hiếm khi xuất hiện tại sự kiện thời trang.

Khi các minh tinh cố gắng hết sức để không chạm mặt nhau, khán giả và truyền thông cho rằng họ đang ngầm cạnh tranh địa vị, không ai muốn làm nền cho ai. Dương Mịch, Lưu Diệc Phi hay Triệu Lệ Dĩnh sau nhiều năm nỗ lực trong giới giải trí đều có những thành tựu và vị thế nhất định, vì vậy họ không muốn phải lép vế với đối thủ cùng lứa.

Khi các ngôi sao lứa sinh sau năm 1985 cùng xuất hiện, sẽ có nhiều bài viết so sánh về trang phục, địa vị thời trang, đãi ngộ của ban tổ chức dẫn đến sự xung đột giữa các nhóm người hâm mộ.

Chính vì vậy, không ít tranh cãi nổ ra liên quan tới địa vị của các ngôi sao khi tham gia sự kiện. Từ đó thúc đẩy những hành động tranh giành lợi ích xấu xí như cố tình đi chậm, ra muộn để được xếp sau trên thảm đỏ. Mặt khác, chi phí tham dự sự kiện của mỗi ngôi sao cũng lớn hơn lợi ích mang lại.

Tuy nhiên, khán giả cho rằng sự cạnh tranh cực đoan trong giới giải trí cũng khiến các sự kiện thiếu đi sự hấp dẫn. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi các tiểu hoa đán nhóm sinh sau 1985 còn tụ họp trong một sự kiện, trò chuyện vui vẻ với nhau, tạo thành cảnh tượng "trăm hoa khoe sắc".

Như sự kiện Đêm hội Weibo 2022, Lưu Thi Thi, Dương Mịch, Angelababy cùng nhau xuất hiện trên sân khấu nhận giải. Hàng ghế khách mời với những tên nổi bật như Hồ Ca, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Dương Mịch... cũng khiến khán giả liên tục chú ý, gợi lại sự hoài niệm về loại phim Tiên kiếm.

Đêm hội Weibo 2017 Nghê Ni, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Angelababy mỗi người một phong cách khác nhau, được khán giả khen ngợi là "Tứ đại mỹ nhân".

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Hình ảnh các mỹ nhân tụ hội khó thấy lại.

Theo QQ, các mỹ nhân cùng xuất hiện tạo nên sự phồn vinh của giới giải trí Hoa ngữ. Nhưng hiện tại, những ngôi sao hạng A ngày càng ít tham dự sự kiện, trong khi lứa diễn viên trẻ không đủ sức thu hút khán giả, về cả ngoại hình và khí chất.

Song cũng có người cho rằng Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh hay Lưu Diệc Phi đều đang tập trung, nỗ lực vào những lĩnh vực khác nhau. Vì vậy không cần thiết phải chen chúc trên cùng một thảm đỏ và so sánh bản thân với người khác.

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#Lưu Diệc Phi #Dương Mịch #Lưu Thi Thi #Triệu Lệ Dĩnh #Đường Yên #Angelababy #Tiểu hoa nhóm 85

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