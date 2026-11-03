TPHCM đưa 79 bác sĩ về các trạm y tế thiếu nhân lực

TPO - Tại TPHCM, 79 bác sĩ giàu kinh nghiệm được luân phiên về 37 trạm y tế còn thiếu nhân lực, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân ngay tại y tế cơ sở.

Điều trị đột quỵ ngay tại đảo

Cuối tháng 9, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo tiếp nhận một người đàn ông 46 tuổi trong tình trạng yếu nửa người bên phải, không thể đi lại. Các triệu chứng xuất hiện khoảng hai giờ trước khi nhập viện, có lúc thuyên giảm rồi tái phát.

ThS.BS Châu Văn Thoại, bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 đang luân phiên công tác tại Côn Đảo, khẩn trương thăm khám và chỉ định chụp CT sọ não. Kết quả ban đầu chưa ghi nhận xuất huyết nội sọ. Nghi ngờ người bệnh bị nhồi máu não bán cầu trái, bác sĩ lập tức hội chẩn từ xa với các chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân 115.

Bệnh nhân cấp cứu tại BV Nhân dân 115

Sau khi đánh giá tình trạng bệnh nhân, ê-kíp quyết định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch ngay tại Côn Đảo. Nhờ được xử trí tại chỗ, người bệnh không phải chờ chuyển vào đất liền, qua đó có cơ hội tiếp cận điều trị trong “giờ vàng”. Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân ổn định, không ghi nhận những cơn yếu liệt tái phát.

Với người dân sống ở địa bàn cách xa đất liền, sự hiện diện của bác sĩ có chuyên môn cùng khả năng hội chẩn từ xa có ý nghĩa đặc biệt trong những tình huống cấp cứu. Thay vì phải chờ chuyển viện, một số trường hợp có thể được thăm khám, xử trí ngay tại địa phương.

Từ thực tế này, ngành y tế TPHCM tiếp tục triển khai luân phiên bác sĩ đến các trạm y tế xã, phường, đặc khu, nhằm tăng cường năng lực khám, chữa bệnh ngay tại cơ sở.

79 bác sĩ tăng cường cho 37 trạm y tế

Ngày 28/10, TPHCM triển khai tăng cường 79 bác sĩ đa khoa, chuyên khoa giàu kinh nghiệm đến 37 trạm y tế đang thiếu nhân lực. Các bác sĩ đến từ 39 bệnh viện và trung tâm y tế khu vực, với thời gian công tác mỗi đợt tối thiểu hai tháng.

Việc phân công được thực hiện trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tế, xác định từng trạm đang thiếu nhân lực và cần hỗ trợ chuyên khoa nào.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, đơn vị vừa cử hai bác sĩ đến hỗ trợ chuyên môn tại Trạm Y tế xã Nghĩa Thành và Trạm Y tế xã Ngãi Giao. Bên cạnh tham gia chăm sóc, điều trị người bệnh, các bác sĩ còn trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp tại địa phương, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của trạm y tế.

Các bác sĩ khám sức khỏe cho người dân trong chương trình khám sức khỏe toàn dân tại TPHCM. Ảnh: Anh Nhàn

Trong khi đó, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM đưa sáu bác sĩ đến công tác tại các trạm y tế Châu Pha, Ngãi Giao, Xuân Sơn, Hòa Hội, Hòa Hiệp và Xuyên Mộc. Trong số này, năm bác sĩ có trình độ sau đại học.

BS.CKII Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, cho biết ngoài khám và điều trị, các bác sĩ sẽ hướng dẫn thực hành, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ triển khai những kỹ thuật phù hợp với điều kiện từng trạm. Các phương pháp không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt và tập luyện dưỡng sinh được chú trọng nhằm mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại cơ sở.

Bệnh viện cũng hỗ trợ các trạm y tế kim châm cứu, máy điện châm, máy hấp và túi chườm thảo dược, bổ sung phương tiện để triển khai chuyên môn, phục vụ người dân gần nơi sinh sống.

Không chỉ bổ sung bác sĩ, mà còn nâng năng lực trạm y tế

Theo khảo sát của Sở Y tế TPHCM, khó khăn tại các trạm y tế không chỉ nằm ở số lượng bác sĩ. Một số nơi đã được trang bị thiết bị nhưng thiếu nhân lực có khả năng khai thác hiệu quả. Vì vậy, việc tăng cường bác sĩ không đơn thuần là bổ sung người làm chuyên môn, mà còn gắn với hướng dẫn thực hành, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ đội ngũ tại chỗ.

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết chương trình hướng đến nâng cao năng lực trạm y tế, từng bước chuyển từ khám, chữa bệnh thụ động sang chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục. Bác sĩ luân phiên vừa tham gia điều trị, vừa hỗ trợ quản lý bệnh mạn tính, chuyển giao kỹ thuật, kết nối hội chẩn và chuyển tuyến khi cần thiết.

Trong chương trình gắn kết bệnh viện với trạm y tế giai đoạn 2026-2030, cả 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu sẽ có bệnh viện đồng hành, hỗ trợ về chuyên môn, quản trị và kết nối với các bệnh viện chuyên khoa.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết ngành y tế sẽ phát huy kinh nghiệm triển khai tại Côn Đảo, bảo đảm kết nối hội chẩn và hỗ trợ chuyên môn từ xa. Việc tăng cường bác sĩ cũng gắn với đổi mới hoạt động trạm y tế, khám sức khỏe toàn dân và theo dõi bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng.

Riêng tại Côn Đảo, ngành y tế định hướng phát triển Trung tâm Y tế Quân dân y trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân 115. Cùng với luân phiên bác sĩ, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo nhân lực, định hướng này được kỳ vọng giúp người dân trên đảo tiếp cận thêm các dịch vụ chuyên sâu ngay tại địa phương.