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Quyết định mới của Bộ Chính trị về chức năng, bộ máy Ban Tuyên giáo Trung ương

Trường Phong

TPO - Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu chiến lược, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành quyết định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo quyết định, Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu chiến lược, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng trong các lĩnh vực tuyên giáo, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng là cơ quan định hướng về chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, đồng thời là cơ quan chuyên môn – nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.

Quyết định nêu rõ các nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương về: nghiên cứu, tham mưu; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; thẩm định; tham gia, phối hợp công tác…

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, trong đó, có việc chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng và nhiệm vụ tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia và các cơ quan khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công…

Về tổ chức bộ máy, theo quyết định, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương có trưởng ban và một số phó trưởng ban, trong đó có phó trưởng ban kiêm nhiệm. Số lượng phó trưởng ban thực hiện theo quyết định của Bộ Chính trị.

Cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: Vụ Lý luận chính trị; Vụ Tuyên truyền; Vụ Báo chí – Xuất bản; Vụ Văn hóa – Văn nghệ; Vụ Thông tin – Đối ngoại; Vụ Khoa giáo; Vụ Nghiên cứu dư luận xã hội; Vụ Địa phương; Vụ Tổng hợp; Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Văn phòng.

Trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 209 về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng thời chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2026.

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#Bộ Chính trị #Ban Tuyên giáo Trung ương #Quyết định của Bộ Chính trị về bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương

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