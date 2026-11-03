Cựu kế toán khai về việc sử dụng 89 tỷ đồng tham ô

TPO - Hà Ngọc Vinh (cựu kế toán PVOil Vũng Áng) tham ô 89 tỷ đồng rồi ‘nướng’ hết vào cờ bạc. Tại tòa bị cáo khai đã bán hết đất đai của tổ tiên cũng chỉ thu được 3,5 tỷ đồng, không còn khoản nào khác để nộp khắc phục.

Đánh bạc hết 89 tỷ đồng

Chiều 2/11, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét hỏi bị cáo Hà Ngọc Vinh (40 tuổi, cựu kế toán PVOil Vũng Áng) để làm rõ cáo buộc tham ô lượng xăng dầu trị giá 94 tỷ đồng.

Số tiền tham ô của bị cáo Vinh còn lớn hơn số tiền bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức) “rút ruột” từ Quỹ Bình ổn xăng dầu (Quỹ BOG) 79,2 tỷ đồng.

Theo đó, bị cáo Vinh khai quy trình xuất xăng dầu tại PVOil Vũng Áng trải qua 3 - 4 bước. Khi khách hàng đặt mua xăng dầu, phòng kinh doanh sẽ lập lệnh xuất hàng trên hệ thống; căn cứ lệnh này, bộ phận kho thực hiện xuất hàng cho xe bồn; sau khi hoàn tất việc giao hàng, phòng kế toán có trách nhiệm in các chứng từ, hóa đơn để giao cho khách hàng.

Dù nhiều quy trình nhưng do làm lâu năm, biết “lỗ hổng” trong quản lý, bị cáo Vinh đã chiếm đoạt xăng dầu, bán ra ngoài.

Bị cáo Hà Ngọc Vinh.

Nói sâu về các “lỗ hổng” Vinh cho rằng việc kiểm soát giữa lượng hàng thực tế xuất kho và hóa đơn chưa chặt chẽ. Đối với các chuyến xăng dầu bán cho bị cáo Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty Việt Trung), Vinh khai việc xuất hàng vẫn thực hiện theo quy trình thông thường. Tuy nhiên, các giao dịch mà bị cáo có ý định chiếm đoạt không được ghi nhận đầy đủ trên phần mềm quản lý của doanh nghiệp.

"Nếu bị cáo xác định lấy hàng thì bị cáo không nhập, còn tại thời điểm đó bị cáo xác định không chiếm đoạt hàng thì nhập đầy đủ", Vinh nói và giải thích công ty có kiểm tra hàng tồn kho và số liệu đối chiếu vẫn khớp. Nguyên nhân do Vinh đã làm giả các biên bản giao hàng, biên bản kiểm tra nhằm che giấu lượng xăng dầu bị chiếm đoạt.

Theo bị cáo Vinh, giai đoạn 2016 - 2020, khi bán dầu cho Ngọc hai bên đã thỏa thuận mức chiết khấu 500 đồng/lít, từ năm 2020 trở đi tăng lên 1.000 đồng/lít. Tính từ 2017 – 2024, Vinh đã xuất bán 187 chuyến xăng dầu với tổng giá trị khoảng 94 tỷ đồng.

Số tiền này, Vinh cho hay đã dùng toàn bộ để đánh bạc trực tuyến với các trò chơi như bắn súng đối đầu, giao dịch cầu thủ đối kháng trên trang Fun88. Cựu kế toán PVOil Vũng Áng khẳng định ngoài đánh bạc trực tuyến, bản thân không sử dụng tiền chiếm đoạt vào mục đích khác và không chia cho bất kỳ ai.

Về việc khắc phục hậu quả, Vinh cho biết đã bán toàn bộ đất đai do ông bà, tổ tiên để lại và căn nhà bị cáo đang ở, thu được 3,5 tỷ đồng để nộp, hiện không còn nguồn tiền nào khác để khắc phục thêm.

Chủ doanh nghiệp thừa nhận mua xăng dầu của cựu kế toán để hưởng lợi

Sau Vinh, HĐXX xét hỏi bị cáo Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty Việt Trung). Ngọc xác nhận những lời khai của Vinh khối lượng hàng và số tiền mua bán xăng dầu là đúng.

Ngọc cho biết năm 2016, trong một lần đến làm việc tại Công ty Việt Trung, Vinh đề cập việc tại Vũng Áng thỉnh thoảng có một lượng xăng dầu không có hóa đơn và hỏi Ngọc có nhu cầu mua không. Do thời điểm đó nhiều ngư dân mua xăng dầu không cần lấy hóa đơn, Ngọc đã đồng ý mua số hàng này.

Giá mua được hai bên thỏa thuận theo mức Vinh thông báo, kèm chiết khấu 500 đồng/lít, sau đó tăng lên 1.000 đồng/lít.

Ngọc cho rằng do Công ty Việt Trung và PVOil Vũng Áng thường xuyên có giao dịch mua bán hàng hóa với số lượng lớn, bản thân nghĩ số hàng Vinh bán vẫn thuộc PVOil Vũng Áng.

Các bị cáo tại tòa.

Lời khai của Vinh và Ngọc đúng như trong cáo trạng, Viện Kiểm sát quy kết Vinh thỏa thuận với Ngọc về việc Vinh bán xăng dầu không xuất hóa đơn với giá thấp hơn giá PVOil Vũng Áng công bố từ 500 - 1.000 đồng/lít. Ngọc sẽ thanh toán tiền hàng vào tài khoản cá nhân do Vinh chỉ định hoặc bằng tiền mặt.

Vinh và Ngọc thống nhất giao nhận hàng bằng cách, nhân viên Công ty Việt Trung đặt hàng, nhận hàng theo đúng quy trình của PVOil Vũng Áng. Chuyến hàng nào Vinh bán, không xuất hoá đơn Vinh thông báo để Ngọc không thanh toán tiền hàng cho PVOil Vũng Áng mà chuyển tiền mua hàng từ tài khoản Cao Bảo Ngọc vào tài khoản của Vinh, hoặc giao tiền mặt.

Để cân đối sổ sách lượng hàng bán cho Ngọc, bị can Vinh sửa trên phần mềm Smart làm tăng lượng xăng, dầu ở nhiệt độ tiêu chuẩn 15°C (gọi tắt là V15) đã xuất bán cho nhiều khách hàng khác tại kho Vũng Áng cao hơn số liệu V15 thực xuất (trong đó, mỗi khách hàng Vinh sửa tăng từ 200 - 400 lít, tương ứng 2 - 3% để phù hợp với tỷ lệ giãn nở do nhiệt của xăng dầu), làm sao cho tổng lượng hàng sửa tăng của các khách hàng bằng lượng hàng V15 đã xuất bán không có hóa đơn cho Ngọc.

Bị cáo Cao Bảo Ngọc thừa nhận đã mua của Vinh số lượng xăng, dầu nêu trên, được Vinh cho hưởng chiết khấu 4,6 tỷ đồng. Số xăng dầu Ngọc bán lại cho các chủ tàu cá tại khu vực Quảng Trị để hoàn trả cho Vinh hơn 89 tỷ đồng.

Bị cáo Cao Bảo Ngọc đã tự nguyện giao nộp cho PVOil Vũng Áng 4,6 tỷ đồng tiền hưởng lợi bất chính.